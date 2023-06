Wie das Mittsommerfest in Jeerhof zustande kommt

Von: Matthias Daus

Die Planungen für das Mittsommerfest am kommenden Samstag laufen auf Hochtouren. Die Helfer kommen aus der ganzen Region.

Jeerhof – Wenn am 24. Juni das Mittsommerfest in Jeerhof stattfindet, werden viele freiwillige Helfer vor Ort dafür sorgen, dass diese große Veranstaltung reibungslos über die Bühne geht. Doch auch schon im Vorfeld wartet eine Menge Arbeit auf die Mitglieder des Fördervereins Höperhöfen-Jeerhof, der dieses Fest veranstaltet.

Es ist ein sonniger Nachmittag, als sich das Deko-Team für das Mittsommerfest in Jeerhof auf einer Terrasse in Höperhöfen trifft. Es ist nicht das erste Treffen dieser Art und wird auch nicht das Letzte sein, denn für die jungen Damen vom Team sind die vergangenen Wochen schon mit Arbeit gespickt gewesen. Schließlich gilt es, das Mittsommerfest auf die Beine zu stellen.

Vorbereitungen laufen seit Anfang des Jahres

Und dafür gingen die Planungen im Förderverein Höperhöfen-Jeerhof als Veranstalter des Festes bereits Anfang des Jahres los. Auf der Jahreshauptversammlung wurden verschiedene Teams gebildet, die sich mit unterschiedlichen Aufgaben befassen sollen und das Deko-Team ist eines von ihnen. Wobei sich das Aufgabenfeld für die tatkräftige Truppe bei Weitem nicht auf die Dekoration des Festgeländes beschränkt. So ist man beispielsweise auch für die Eigenwerbung mit Plakaten und Flyern zuständig. Außerdem gestalten sie die Bastelaktion für Kinder und den Wettkampf der Dörfer der Gemeinde Bötersen.

„Eigentlich ist unser Motto immer: Drei Dörfer, eine Gemeinde. Aber für diesen Wettbewerb sind wir alle erbitterte Konkurrenten“, scherzt Rieke Hesse, die als Vorstandsmitglied vom Förderverein mit von der Partie ist. Denn es steht die Generalprobe für die vier Spiele an, bei denen sich die Dörfer Jeerhof, Höperhöfen und Bötersen im Wettkampf messen werden – Hesse übernimmt dabei die Moderation.

Geheime Spiele

Um welche Spiele es sich handelt, bleibt natürlich streng geheim, denn es soll Chancengleichheit für die Mannschaften gelten. Weitere Teams des Fördervereins haben ebenfalls ihre Arbeit aufgenommen. Wie zum Beispiel das Aufbauteam, dass sich zunächst mit der allgemeinen Logistik und der Schaffung von Infrastruktur, wie die Versorgung mit Strom und Wasser, befasst, bevor es dann in der Woche vor dem Fest zum eigentlichen Aufbau kommt.

Wobei das Anbringen des riesigen Lastenfallschirms, der über der Tanz- und Aktionsfläche gespannt wird, die größte Herausforderung darstellt. „Auch wenn sich unsere Vereinsmitglieder mit viel Einsatz einbringen, haben wir immer noch großen Bedarf an weiteren Helfern. Deswegen stehen wir auch mit anderen Vereinen, wie der Landjugend Bötersen oder anderen Dörfern, wie beispielsweise Schleeßel in engem Kontakt“, erläutert Hesse die Situation. Aber auch ohne Vereinszugehörigkeit fänden sich immer wieder Leute, die das Projekt einfach freiwillig unterstützen, weil es ihnen wichtig sei, so die Höperhöfenerin.

Ein immenser Arbeitsaufwand

Wie zum Beispiel eine Gruppe mit rüstigen Rentnern aus Höperhöfen, die sich regelmäßig trifft, um anstehende Arbeiten im Dorf zum Wohl der Allgemeinheit zu verrichten. Die umtriebigen Senioren stellen ihre Dienste auch für das Mittsommerfest zur Verfügung und sorgen dafür, dass wichtige Grundlagenarbeiten auf dem Festplatz erledigt werden. „Und wenn das eigentliche Fest steigt, dann müssen alle Vereinsmitglieder noch einmal tüchtig ran, denn die vielen Gäste müssen natürlich auch mit allem versorgt werden“, sagt Hesse.

Nimmt man dann die Aufräumarbeiten und alles, was im Nachgang noch erledigt werden muss dazu, dann ergibt sich ein immenser Arbeitsaufwand für dieses besondere Fest in der Gemeinde Bötersen. Und man sollte dabei nicht aus den Augen verlieren, dass dies alles als ehrenamtliche Leistung geschieht. „Wir hoffen, dass unser Mittsommerfest auch in diesem Jahr wieder auf eine ähnlich große Resonanz stoßen wird, wie es in der Vergangenheit der Fall gewesen ist“, sagt die Beisitzerin des Fördervereins, „das wäre der schönste Lohn für unsere Mühen.“