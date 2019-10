Wettstreit am Netz

+ Kreisbrandmeister Peter Dettmer mit dem Team Ahausen/Hellwege/Eversen, das in der jüngeren Gruppe siegte. Foto: ho

Sottrum – Es war ein starker Auftritt der Jugendfeuer-wehr Ahausen/Hellwege/Eversen: Beim Volleyballturnier, das die Jugendfeuerwehr Stuckenborstel am Wochenende zum 30. Mal veranstaltet hat, konnten sich die Nachwuchsbrandschützer in einem spannenden Finale im dritten Satz mit 15:13 gegen Fahrenhorst/Seckenhausen durchsetzen. Damit durften sie den von Kreisbrandmeister Peter Dettmer für die Gruppe der jüngeren Feuerwehrleute gestifteten Pokal in Empfang nehmen. Trotzdem stand Fahrenhorst/Seckenhausen bei der Siegerehrung ebenfalls ganz oben, denn sie erhielten den Fairness-Pokal. In der Gruppe der Teilnehmer, die älter als 14 Jahre waren, entführte Groß Mackenstedt/Heiligenrode 1 den Siegerpokal, nachdem sie das Endspiel gegen Hassendorf gewonnen hatten.