Ein Wettbewerb für Seitz und Knoop

TV Sottrum richtet „Schwer-in-Ordnung“-Prellballturnier aus

+ Die Teams des TuS Aschen-Strang und des TV Sottrum mit Mika Knoop (4.v.l.) und Christian Seitz.

Sottrum - Die Prellballabteilung des TV Sottrum hat vor Kurzem die gewohnten Gefilde der Deutschen Meisterschaften verlassen und sich auf ein neues Terrain begeben. So fand am Wochenende die Premiere des „Schwer-in-Ordnung“-Prellballturniers in Sottrum statt. Dahinter verbirgt sich die Möglichkeit für das TV-Mitglied Christian Seitz, an einem Prellball-Wettbewerb teilzunehmen. Denn der 17-Jährige hat das Down-Syndrom und darf daher nicht an Wettkampfspielen teilnehmen.