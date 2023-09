Ahausen: Eine Werft im Einfamilienhaus

Modellbauer Edmund Quandt liebt es, wenn es knifflig wird © Kreib

Edmund Quandt aus Ahausen ist ein begeisterter Modellbauer. Seit 30 Jahren stellt er Schiffe her. Fertige Bausätze oder alles von Hand selbst hergestellt. Das Knifflige sei fast wie eine Sucht, sagt er. Gescheitert ist er beim Schiffsbau noch nie.

Sottrum – „Meine Werft ist gerade umgezogen“, sagt Edmund Quandt (63) und präsentiert sein maritimes Reich im Einfamilienhaus in Ahausen. Welchem Hobby der Koch frönt, ist auf einem Blick zu erkennen: der Bau von Modellschiffen. Großformatige Baupläne hängen an der Wand, auf Regalen und Tischen stehen die fertigen oder halb fertigen Modelle. Segelschiffe, Kriegsschiffe, ein U-Boot. Bis zu drei Jahre arbeitet der Ahauser, der in der Modellbauszene nur Eddy heißt, an einem einzigen Schiff.

Als Jugendlicher begann seine Karriere als Modellbauer. „Damals noch fertige Modelle und nicht nur Schiffe“, blickt Quandt zurück. Irgendwann verlegte er sich auf Modelleisenbahnen und dafür gab es nicht nur Lob von seiner Frau: „Ich sehe dich kaum noch“, kritisierte sie, wenn er sich zu stundenlangen Bausessions auf den Dachboden zurückzog.

Als ein Mensch, der das Meer und alles Maritime liebt, kam der gebürtige Hamburger dann auf den Schiffbau und seine Werft im Miniaturformat. Anfangs waren es noch fertige Modelle, die er nur zusammenbauen musste, doch auf Dauer wurde das zu langweilig. „Das Faszinierende ist es, nach Bauplänen alles selbst zu fertigen“, sagt er. Jedes kleinste Stück Holz wird sorgfältig ausgesägt und weiterbearbeitet.

Die „Bounty“ war sein erstes Modellschiff

Sein erstes Schiff vor ungefähr 30 Jahren war die legendäre „Bounty“ – damals noch aus einem fertigen Bausatz erstellt. „Das habe ich anschließend noch einmal nach einem Bauplan gefertigt.“ Es mache Spaß, Fehler in den Plänen zu entdecken und kleine Veränderungen selbst vorzunehmen. Für den Koch, der im Ahauser Hof arbeitet, ist der Modellbau eigentlich nur ein Hobby. Wobei – „zwei bis drei Stunden am Tag bin ich in meiner Werft“. Während der Corona-Lockdowns war Quandt sogar hauptberuflich Schiffbauer. „Langweilig ist mir dadurch nie geworden“, blickt er auf die Zeit zurück, in der viele Menschen nichts mit ihrem erzwungenen Leerlauf anzufangen wussten.

Zwei von den vielen Schiffen, die der Ahauser in den vergangenen 30 Jahren gebaut hat. © Kreib, Tom

Weil der Modellbauer so viele Stunden mit seinem Hobby verbringt, freut er sich umso mehr über den Umzug seiner kleinen Werft. „Jetzt habe ich ordentlich Tageslicht beim Arbeiten.“ Darum würden ihn einige Kollegen, die im Keller werkeln, beneiden.

Wo andere bei einem aufwendigen Vorhaben vielleicht verzweifeln, bekommt der Modellbauer aus Ahausen erst richtig Lust auf knifflige Feinarbeit. Die Takelage von Segelschiffen Faden für Faden nachzubauen, gehört in diese Kategorie der kniffligen Aufgaben. „Dieser Tüdelkram ist fast wie eine Sucht“, sagt er. Bei dem Segelschiff „Victory“ hat er obendrein im Inneren Beleuchtung eingebaut. Dort, wo in der Kombüse der Ofen steht, flackern kleinste Glühbirnchen.

Rein theoretisch, fügt Quandt hinzu, seien alle Modelle voll funktionsfähig, auch wenn die große Fahrt statt über die Weltmeere zum Dekoregal im Wohnzimmer oder auf den Schrank in der Werft geht. Wobei der Ahauser auch schon Modelle gebaut hat, die fürs echte Fahren auf dem Wasser konstruiert sind. Und sein großer Traum als Modellbauer ist es, ein voll funktionstüchtiges Segelschiff zu konstruieren, das per Fernbedienung die Segel richtig setzt und gänzlich ohne Motorkraft übers Wasser gleitet. „Das ist aber ganz schön kompliziert“, sagt der Experte für Modellbau. Denn dafür sei auch viel Wissen übers Segeln und den Wind notwendig. Er selbst sei zwar ein Fan von Meer und Schiffen, „doch zum Hobby Segeln bleibt als Koch keine Zeit“, so Quandt.

Drei Jahre will der 63-Jährige noch in seinem Job arbeiten und dann langsam in den Ruhestand gleiten. „Runterfahren“, nennt er das. Wer sich in seiner Werft umschaut und mit Quandt über seine Pläne redet, wird ahnen: Der Modellbau wird vermutlich hochgefahren.

Die „Titanic“ passt nicht mehr durch die Tür

Angesichts der vielen Schiffe jeder Größe und Bauart: Hat ein Modell den Ahauser schon zur Verzweiflung und zum Aufhören getrieben? Edmund Quandt denkt keine Sekunde nach: „Nein“, kommt sofort als Antwort. Nur bei seiner „Titanic“ in XXL habe er eine Pause eingelegt. Der Grund ist ganz simpel: Würde er weitermachen, passte das fertige Schiff mit seinen Aufbauten nicht mehr durch die Tür seiner Werft. Dieses Problem wird der Modellbauer bestimmt auch noch lösen.