„Wer es träumt, kann es auch machen“

Hellwege - Von Matthias Röhrs. Mit „Kuckucksstuhl und Katzenkäse“ hat der Hellweger Heinrich Benjes alias „Hein Botterbloom“ sein mittlerweile fünftes Buch herausgebracht. Ein Buch, das ein bisschen ist, wie der bekannte Geschichtenerzähler selbst: Verspielt, versonnen, aufmerksam und optimistisch.

Wie schon in seinen bisherigen Werken dreht es sich darin wieder alles in liebevoller Weise um die heimische Natur mit ihren Mythen und über die Jahrhunderte entstandenen Geschichten. Im Interview am Wochenende spricht er darüber, welchen Bezug Kinder zur Natur haben, was Erwachsene deswegen von ihnen lernen können und wie man auch nach 82 Lebensjahren ein Träumer bleibt.

Herr Benjes, Sie haben Ihr neues Buch „Kuckucksstuhl und Katzenkäse“ als Ihr Vermächtnis bezeichnt ...

Heinrich Benjes: Ja, ganz pathetisch. Ich hab das Gefühl, dass dies mein Vermächtnis sein könnte. Das Buch ist etwas, das ich von meiner Seite aus den Kindern zurückgeben kann.

Als ich das gehört habe, hat mich das etwas bedrückt. „Vermächtnis“ klingt auch immer ein wenig nach Abschied.

Benjes: Ja, nun, für mich ist es kein Problem, Abschied zu nehmen. Um in dieser pathetischen Weise zu bleiben: Ich habe ein wunderbares und erfülltes Leben gehabt. Auch mit Schwierigkeiten natürlich, aber als Optimist habe ich immer das Schöne gesucht und gefunden. Und es gibt immer noch Schönes und Großartiges in der Welt. Ich habe ein sehr gutes Leben gehabt, und das ist irgendwann zu Ende. Das ist für mich kein Grund zur Trauer, denn das gehört dazu. Wenn ich zusammenfassen soll, kann ich nur dankbar sein.

Ist das Buch auch ein Versuch, Ihr Wissen weiter zu geben? Auch über diesen gewissen Punkt hinaus?

Benjes: Das kann man sagen. Man kann es von Bild zu Bild oder von Geschichte zu Geschichte lesen. Man darf aber auch ein bisschen Philosophie dahinter entdecken.

In dem Buch verarbeiten Sie viele Erinnerungen an Begegnungen mit der Natur – sowohl Ihre eigenen, aber auch von Kindern, denen Sie die Natur gezeigt haben. Ich selbst habe beim Lesen eine gewisse Wehmut und Melancholie verspürt. Hab ich das richtig interpretiert?

Benjes: Das wollte ich tunlichst vermeiden. Wehmut ist sicherlich dabei, wenn ich zurückblicke. Aber eher nicht. Das Buch soll mehr aufbauen und Mut machen. Ich vergleiche aber schon das Heute mit dem Damals, wenn ich zum Beispiel kurz andeute, dass die Kinder auf ihren Handys spielen. Allerdings muss man in diesem Punkt fragen: Ist das wirklich die Welt? Oder sind das nur zehn Quadratzentimeter?

Sie raten in dem Buch einem Mädchen: „Einfach genau hingucken, wenn man schlau sein will.“ Befolgen Kinder diesen Rat noch?

Benjes: Diese Geschichte hat mich sehr berührt, denn sie zeigt, wie ehrlich Kinder sind in ihrer Bewunderung und Ehrfurcht vor beispielsweise großen Bäumen. Wir Erwachsenen haben vergessen, was es bedeutet, als kleines Kind neben einem großen Baum zu stehen. Diesem Mädchen habe ich dann diesen Rat gegeben. Ich war ja selbst in der Schule eher ein „Drömmel“ und kein Überflieger. Aber was mich interessiert hat, das war von Kindheit an das Draußen: auf Bäume klettern, im Bach planschen und so weiter. Das Mädchen sagte, ich sei sehr klug. Und da meinte ich nur, dass es auch so schlau werden könne. Es müsse nur hingucken und hinhören. So habe ich es schließlich auch gemacht.

+ Heinrich Benjes ist einst als Lehrer nach Hellwege gekommen. © Röhrs

Kinder werden immer stärker abgelenkt von der Natur. Sie erwähnten eben zum Beispiel schon die Handys. Kann man da überhaupt mit einem Buch noch gegen ankommen?

Benjes: Mit dem Buch alleine wohl nicht. Aber das Buch kann man nicht nur lesen, sondern man muss es auch tun. Man muss irgendwo hingehen mit den Kindern. Zum Beispiel zum Springkraut: Die Schote explodiert in ihren Fingern, wenn die Kinder sie das erste Mal berühren. Wenn sie das vorher nicht kannten, dann vergessen sie das ihren Lebtag nicht mehr. Insofern ist das Buch mehr als Anregung für Erzieher gedacht: Auch wenn man aus einem Schilfhalm ein Boot bauen will, geht das nur, wenn man da hingeht. Also: Das Buch ist eine Anregung, aber ich denke, da gucken Kinder ab zwölf Jahren auch gerne rein. Weil da immer wieder Geschichten drin sind, die spannend sind. Aber es ist kein reines Kinderbuch.

Ist die Welt von Kindern mittlerweile zu „begrenzt“?

Benjes: Das ist sie. Aber das muss nicht sein. Man muss diese Grenzen aufreißen. Auf Schulhöfen und Spielplätzen sind Begrenzungen wörtlich zu nehmen mit ihren kantigen Einfassungen und zu Besen geschorenen Hecken. Da sind überall gerade Kanten, und das ist völlig am Leben der Kinder vorbei. Kinder mögen es schwunghaft – so wie sie sich selbst bewegen. Und genau so kann man es machen. Man kann Gebüsche locker in ein Spielgelände pflanzen und schon kriegt das einen Rhythmus, eine Harmonie, die den Kindern gemäß ist. Wo die Welt für Kinder begrenzt ist, sind die Erwachsenen gefragt. Das können sie alleine nicht schaffen, da sind die Handys stärker.

Da sind wir wieder bei Ihrem Rat von vorhin: „Einfach genau hingucken, wenn man schlau sein will.“ Befolgen Erwachsene denn diesen Rat?

Benjes: Das ist schwerer geworden. Das merken wir mit der Holunderschule bei unserer Arbeit mit Eltern, Lehrern oder Erziehern in Schulen und Kindergärten. Die verstehen nicht auf Anhieb, was wir meinen. Wenn wir zum Beispiel eine Hainbuche mal mitten auf einen Spielplatz pflanzen wollen, dass sie sich unten schön verzweigen kann. Die fragen dann „Warum?“. Ja, warum? Weil das ein Kletterbaum wird. Das war früher das Spielgerät Nummer eins. Wer nie in Bäumen geklettert ist, der versteht das nicht. Der muss dann gucken, wie die Kinder plötzlich aufleben. Da kommt dieser Bewegungsdrang aus der Urzeit der Menschen in unseren Armen und Beinen ins Spiel. Aber die Erwachsenen müssen erst wieder dahin geführt werden, das ist ebenfalls ein Anliegen des Buches.

Die Natur war immer Ihr Hauptthema. Nun lässt sich die Landschaft ihrer Kindheit nicht mit der der heutigen Kinder vergleichen. Der Mensch hat sie immer mehr gezähmt. Hat er den Sinn für die Natur verloren?

Benjes: Leider vielfach, ja. Das kann man nicht generalisieren, denn es ist auch bei Erwachsenen ein Grundgespür für gesunde Landschaft da. Das merken wir, wenn wir in den Urlaub fahren. Da suchen wir ja keine Platte aus, sondern eine schöne Landschaft. Und schön ist, was Harmonie ausströmt. Das sind bewegte Strukturen, das ist Vielfalt – auch bei heimischen Gewächsen und Tieren. Und da kommt eins zum anderen. Wenn Vielfalt, die ja „weggesäubert“ ist, zurückkommt, kommt auch die Tierwelt wieder in Schwung. Aber wenn ich an früher denke, dann ist das schon traurig. Da haben wir ein dickes Minus. Ich höre keine Lerchen mehr, ich sehe keine Grauammern mehr – man könnte da eine ganze Reihe aufzählen. Viele Tiere und schöne Blumen sind nicht mehr da, weil schon so früh gemäht wird. Das ist schon bedauerlich. Bei der heutigen Wirtschaftslage kann der Mensch seinen Sinn für Natur schnell verlieren. Aber es ist noch ein Grundgerüst da, bei dem es sich lohnt, das nochmal anzuschieben.

Sie als ehemaliger Lehrer sind immer noch in regen Kontakt mit Schulen, machen mit ihnen Projekte zur Natur. Ist das genug, um sie den Kindern nahezubringen?

Benjes: Das ist lediglich ein Anfang, ein Anstoß. Auch da sind immer wieder die Eltern gefragt. Wenn ich mit den Kindern im Wald war, sage ich immer zu den Eltern, dass sie genau hinhören sollen, was ihre Kinder zu erzählen haben. Die haben Pilze gefunden, Pfützen gesehen, das sind große Erlebnisse für Kinder. Die sind gar nicht wieder wegzukriegen aus ihren Köpfen, so sehr staunen sie. Das sind diese kleinen, einfachen Sachen, die für Kinder immer wieder groß werden.

Sie bezeichnen sich selbst als Träumer. Und das Träumerische merkt man Ihnen auch an. Wie haben Sie es eigentlich geschafft, sich das zu bewahren?

Benjes: Einmal wird man als solcher wohl geboren. Ich habe irgendwann angefangen, so vor 30 Jahren, mir meine interessantesten Träume aufzuschreiben. So habe ich mir mittlerweile an die 300 Träume notiert – oft sind es nur Bilder –, und die sind so lebhaft, dass man sie mit Märchen vergleichen kann. Bei Märchen weiß man, wie bei Träumen, auch nicht so recht, was sie bedeuten sollen. Manche haben mir aber ganz deutlich den Weg gezeigt. Insofern genieße ich meine Träume, auch wenn sie manchmal grausam sind.

Also wenn man Träumer bleiben will, muss man sich Träume auch erfüllen?

Benjes: Da ist was dran. Manche Träume sind ein so deutlicher Schubs in eine Richtung, das hat mir oft zumindest Mut gegeben. Wenn man etwas träumt, dann kann man es auch machen. Fantasie ist dabei aber auch eine ganz wichtige Sache.

Ist in der modernen Welt überhaupt noch Platz für Träumer?

Benjes: Träume sind so alt wie die Menschheit, und die gehen in einer Sekunde Weltgeschichte nicht verloren. Das muss man sich immer wieder vor Augen führen. Wir haben Jahrtausende als denkende Menschen gelebt und wir kommen hier mit Bedenken, die 20 Jahre alt sind. Weltgeschichtlich gesehen ist das ein Wimpernschlag.