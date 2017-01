Wenn die Kinder schlafen, geht es ans Malen

Sottrum - Von Heinz Goldstein. In einer kleinen Wohnung über der Sottrumer Ausgabestelle der Rotenburger Tafel, im ehemaligen „Panorama-Hotel“, hat die iranische Malerin Zahra Khaloahmadi mit ihrem Ehemann, dem Afghanen Amir Solimani, und ihren Kindern Atila und Elia ein vorläufiges Zuhause gefunden. Endlich kann die Künstlerin ihrer Kreativität auf Leinwand oder Papier wieder freien Lauf lassen – und das nach drei Jahren Flucht über die Balkanroute nach Deutschland. Rund zehn Exponate, die sie in Sottrum gemalt hat, sind vom 4. Februar bis Mitte März im Mehrgenerationenhaus in Waffensen zu sehen.

Es leben noch mehrere Flüchtlinge in dem Wohnbereich über der Tafel. Zahra hat es sich mit ihrem Mann in einem Zimmer so richtig gemütlich gemacht und fühlt sich trotz der dort herrschenden Enge wohl. Als sie 2016 nach Deutschland eingereist ist, ist sie mit ihrer Familie zunächst in der ehemaligen Kaserne Lehnsheide in Visselhövede untergekommen. Vor zehn Monaten folgte dann der Umzug in die Samtgemeinde Sottrum. Dort habe sie bei einem Kursus an der Volkshochschule ein wenig Deutsch gelernt.

Obwohl das Zimmer nicht viel Platz bietet, findet sie immer eine freie Ecke, um Bilder zu malen. Sie wartet abends ab, bis die Kinder im Bett sind und schlafen. Dann legt sie los. „Ich habe keine Staffeleien. Wenn ich zu Farbe und Pinsel greife, sitze ich auf dem Fußboden“, erklärt die 29-Jährige.

+ Die dreijährigen Zwillinge Atila und Elia sind während der Flucht 2013 in der Türkei geboren worden. Die Familie fühlt sich in Sottrum wohl.

Bereits als Schulkind habe sie ihr Faible für das Malen und Zeichnen entdeckt. Sie habe zunächst damit begonnen, mit dem Bleistift zu zeichnen, sei dann aber schnell auf das Malen mit Pinsel und Farbe umgestiegen. Die Maltechniken mit Öl-, Aquarell-, Pastell- und Acrylfarben habe sie während einer dreijährigen Ausbildung an einer Kunstschule in Teheran gelernt. „Ich habe mich auf keine Kunst-Stilrichtung festgelegt, und auch die Motive und Farben meiner Bilder sind unterschiedlich“, so die Künstlerin. Sie liebe den Realismus ebenso wie die Abstrakte Kunst den Impressionismus. So seien im Laufe der Zeit in ihrer Heimat viele Bilder entstanden, die sie wegen ihrer Flucht vor vier Jahren aber in Teheran zurücklassen musste. Ihr Ehemann hat vor dem beschwerlichen Weg nach Deutschland einige Werke mit seinem Smartphone fotografiert.

Und eben diese Fotos mit den Werken seiner Ehefrau Zahra zeigte er als Schüler seiner Deutschlehrerin, Margit Dreyer, die im Mehrgenerationenhaus in Sottrum ehrenamtlich unterrichtet. „Ich war sofort begeistert und wollte ihr das Malen ermöglichen. Als Flüchtling steht ihr nur wenig Geld für den Kauf von Farbe, Rahmen und Malutensilien zur Verfügung“, erklärt Dreyer, wie alles anfing. Die Lehrerin konnte den „Asylkreis“ als Unterstützer für die iranische Künstlerin gewinnen, der sich fortan an den Kosten für die Materialien beteiligt. Als Dankeschön der Malerin geht der Erlös aus dem Verkauf der Bilder an den „Asylkreis“, so Dreyer.

Nun hofft dies Künstlerin, dass viele Besucher zur Vernissage ins MGH-Waffensen am Samstag, 4. Februar, um 11 Uhr, kommen und Gefallen an ihren Exponaten finden. Alle dort ausgestellten Bilder werden auch zum Verkauf angeboten. Die Einnahmen werden direkt an die Unterstützer weitergegeben.