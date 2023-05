Lebensretter auf vier Pfoten: Sottrumer Klinik für Kleintiere veranstaltet am 10. Juni einen Blutspendetag

Von: Lars Warnecke

Bittet für den 10. Juni zur Typisierungsaktion: Dr. Franziska Werhahn Beining, Leiterin der Klinik für Kleintiere in Sottrum. © Warnecke

Bei gesundheitlichen Problemen erwarten Haustierbesitzer Hilfe wie in der Humanmedizin. Trotzdem wissen nur wenige, dass auch Hunde und Katzen Blut spenden können.

Sottrum – Unfälle, größere Operationen und schwere Erkrankungen machen nicht nur beim Menschen Blutspenden nötig. Nein, eine Bluttransfusion kann auch Hunden und Katzen das Leben retten – doch nicht immer ist die passende Spende zur Hand. Deshalb hat sich die Klinik für Kleintiere Sottrum schon vor geraumer Zeit dazu entschlossen, eine Kartei mit potenziellen Blutspendern auf vier Pfoten einzurichten. Dafür müssen sich die Tiere, wenn deren Halter es denn wollen, sich einmalig typisieren lassen. „Wir erledigen das in der Sprechstunde oft gleich mit“, sagt Dr. Franziska Werhahn Beining, die Klinikleiterin. Entsprechend sei die Datenbank inzwischen auch schon gut „gefüttert“. „Aber es ist immer gut, noch ein paar weitere Spender zu haben, die im Ernstfall Leben retten können.“ Eine breitere Basis böte ihrer Auskunft nach eben mehr Verlässlichkeit und könne die medizinische Versorgung der vierbeinigen Patienten optimieren.

Erster Blutspendetag

Darum rufen Werhahn Beining und ihr Team für Samstag, 10. Juni, erstmals zu einem Blutspendetag auf, an dem Hunde- und Katzenhalter von 10 bis 15 Uhr ohne Voranmeldung die Gelegenheit haben, deren Tiere in der Klinik an der Alten Dorfstraße kostenlos typisieren zu lassen, sodass die Mediziner im Notfall später anrufen und den Spender wieder in die Tierklinik bestellen können. „Viele Besitzer wissen noch gar nicht, dass Tiere auch Blut spenden können“, hat die Tierärztin die Erfahrung gemacht. Auch und vor allem deswegen wolle man mit der Aktion auf das Thema aufmerksam machen. „Ich bin jedenfalls schon sehr gespannt, wie das Ganze angenommen wird.“

Schon seit Längerem hätten sie, ihr Mann und ihre Schwester, die beide ebenfalls in der Klinik arbeiten, mit dem Gedanken gespielt, einen Blutspendetag auf die Beine zu stellen. Eigentlich sollte der schon vor drei Jahren stattfinden – wegen Corona war das Projekt aber wieder auf Eis gelegt worden. „Jetzt, wo die Regeln alle aufgehoben sind, haben wir gesagt, wir setzen unseren alten Plan tatsächlich mal um.“

Die Medizinerin weiß: Hunde und Katzen können Artgenossen Leben retten, wenn sie in einer Datenbank registriert sind. © Privat

Worum es bei der Sottrumer Initiative allerdings nicht geht: eine Blutbank aufzubauen und größere Mengen an Blutreserven zu lagern, wie das die Blutspendedienste für Transfusionen an menschlichen Patienten tun. „Dies ist für eine Tierklinik oder Praxis wegen der hohen technischen Anforderungen auch gar nicht möglich“, berichtet die Tierärztin. Die Registrierung ist übrigens kostenlos, Spender-Tiere müssen allerdings bestimmte Voraussetzungen erfüllen: Geeignet sind grundsätzlich nur gesunde Hunde und Katzen. Deren Verfassung ermitteln die Mediziner – nach einer kurzen Anamnese mit dem Besitzer – bei einer allgemeinen Untersuchung. Die Spender auf vier Pfoten dürfen nicht aus dem Mittelmeerraum oder dem außereuropäischen Ausland stammen. Hunde müssen mindestens 20 Kilo, Katzen mindestens vier Kilo auf die Waage bringen, damit sie das Abzapfen problemlos überstehen. Die Tiere sollten zwischen einem und acht Jahre alt sein. In Frage kommen zudem nur solche Vierbeiner, die regelmäßig geimpft wurden. Erfüllen die Tiere die Voraussetzungen, sind sie im Spiel. Ein Tierarzt nimmt Hunden und Katzen jeweils einen Milliliter Blut ab, die Blutgruppe wird bestimmt und ein Blutbild gemacht. „Wenn es passt, werden die Halter immer sehr spontan angerufen – das kann auch mal in der Nacht vorkommen“, sagt Werhahn Beining. „Bisher hatten wir mit unseren Spendern auch immer großes Glück, dass sie sofort vorbeikommen konnten“, freut sie sich.

Akut gebraucht wird frisches Blut etwa, wenn Hunde beziehungsweise Katzen blutarm sind, an Immunerkrankungen leiden, Vergiftungen oder innere Blutungen aufweisen. Oftmals kämen hier natürlich auch Medikamente zum Einsatz, erklärt die 39-Jährige. „Doch bis die wirken können, braucht es eine Weile – und dann ist zur Zeitgewinnung eine Blutkonserve enorm wichtig.“

Stellt sich die Frage: Wie läuft eigentlich die Spende im Ernstfall konkret ab? Die Klinikleiterin erklärt das Prozedere am Beispiel Hund: „Es gibt einen kleinen Pieks in die Hals- oder Beinvene des Spender-Tieres, über einen Schlauch gelangt das Blut anschließend in den Konservenbeutel.“ Anschließend werde der rote Lebenssaft gewogen, um abschätzen zu können, ob die Menge für das Empfängertier ausreichend ist oder nicht. Maximal ein halber Liter werde „abgezapft“, wie beim Menschen – mehr nicht. Auch das Empfängertier bekomme einen zentralen Venenkatheter gelegt, über den es die Transfusion schließlich erhalte. „Das verabreichte Blut durchläuft vorher einen extra Filter.“ Noch währenddessen wird vom Empfänger eine sogenannte Kreuzreaktion gemacht, schließlich könne es trotz Typisierung vorkommen, dass es nicht passt, sich so Abstoßungsreaktionen und Unverträglichkeiten zeigen würden. Laut der Medizinerin sei dies natürlich der ungünstigste Fall. „Und wenn dem so sein sollte, muss der Vorgang natürlich sofort abgebrochen werden – in der Regel passt es aber immer.“

Für die registrierten Tiere gibt es einen Blutspendeausweis. © Warnecke, Lars

Was es bisher in der Sottrumer Klinik noch nicht gab, mit dem Blutspendetag am 10. Juni aber in Zukunft geben soll: Jeder Halter, dessen Hund oder Katze typisiert ist, bekommt einen Blutspendeausweis ausgehändigt. Und auch ein Eiswagen ist für die Aktion schon bestellt – nicht für die Vier- sondern für die Zweibeiner. Ferner wartet auf die Teilnehmer noch eine kleine Überraschung. Was man erwarten darf? Franziska Werhahn Beining hüllt sich in Schweigen. „Dann wäre es ja keine Überraschung mehr.“