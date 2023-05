Stillen, Schlafen, Beikost: Jana Ahrens aus Winkeldorf berät Familien

Von: Lars Warnecke

Teilen

Als bindungsorientierte Familienbegleiterin steht Jana Ahrens Eltern bei Fragen, Unsicherheiten und Problemen kompetent zur Seite. © Warnecke

Jana Ahrens macht etwas, das so in der Region noch seinesgleichen sucht. Als bindungsorientierte Familienbegleiterin bietet die Winkeldorferin Hilfe in den Bereichen Stillen, Schlafen und Beikost an.

Winkeldorf – Jana Ahrens ist Familienmensch mit Haut und Haar. Das sagt sie über sich selbst. In Winkeldorf lebt die 28-Jährige mit Mann und kleiner Tochter. Die Eltern wohnen gleich nebenan, nur ein Haus weiter, die ältere Schwester schräg gegenüber auf der anderen Straßenseite. Im Februar vor zwei Jahren brachte Ahrens ihr erstes Kind zur Welt. „Und schon in der Schwangerschaft habe ich mich für alles, was einen während und nach der Geburt erwarten kann, interessiert“, sagt die junge Frau.

Also war sie zuversichtlich, über Themen wie Wochenbett und Eltern-Kind-Bindung doch einigermaßen gut informiert zu sein, glaubte zu wissen, wie das alles laufen würde. Nur lief bei ihr eben doch nicht alles so, wie sie es nach dem Durchstudieren illustrer Ratgeber-Lektüre erwartet hatte. „Schon bei der Entbindung im Krankenhaus habe ich gemerkt, dass ich die Wehen dann doch nicht mal eben so schnell wegatme, wie ich mir das vorgestellt hatte“, blickt die Winkeldorferin zurück. Und selbst der Stillstart, ergänzt sie, sei in ihrem Fall alles andere, nur nicht wirklich optimal gelaufen. Einer flüchtigen Beratung im Krankenhaus sei Dank.

Und heute? Heute ist Jana Ahrens eine ganze Ecke schlauer. „Ich habe gemerkt, wie wenig ich dann doch darüber wusste, wie es ist, Mutter eines neugeborenen Kindes zu sein.“ Daher sei die gelernte Industriekauffrau und studierte Wirtschaftsfachwirtin, die bei einem Bockeler Messtechnikhersteller arbeitet, auf das Heilbronner Institut für bindungsorientierte Familienbegleitung, kurz BFB, aufmerksam geworden. Das bietet eine noch relativ junge Ausbildung in den drei doch recht eng miteinander verzahnten Bereichen Still- Schlaf- und Beikostberatung an. „Ich habe gedacht, genau eine solche Ausbildung zur Familienbegleiterin möchte ich machen – einerseits, um für mich selbst zu lernen, aber auch, um andere Eltern bei Bedarf aufklären zu können.“

Und Letzeres tut Ahrens mittlerweile – aus voller Überzeugung. Im vergangenen Oktober war es, dass sie nach zahlreichen Online- und Präsenzschulungen ihre Qualifizierung in der Tasche hatte. Der Weg in die von ihr forcierten nebenberuflichen Selbstständigkeit war damit frei. „Familienjahre“ nennt sie ihren kostenpflichtigen Service, den viele Mamas und Papas, bei denen der Leidensdruck ihrer Auskunft nach in der Regel bereits unheimlich hoch sei, auch schon in Anspruch genommen hätten. „In den vertrauensvollen Beratungsgesprächen bekommt man es natürlich auch mit sehr persönlichen und intimen Themen zu tun“, hat sie festgestellt. Was sie den hilfesuchenden Eltern immer wieder mit auf den Weg gibt: Dass sie, wenn das Kind etwa ständig am Weinen ist oder nicht durchschläft, weder etwas falsch machen noch der Nachwuchs ein außergewöhnliches Verhalten an den Tag legt. „Unnormal ist eher der gesellschaftliche Erwartungsdruck von außen – dabei ist es beim Baby ein ganz normaler Reifeprozess, an dem sich nichts ändern lässt und den man auch nicht beeinflussen sollte“, weiß die 28-Jährige, die das selbst erst im ersten Mutter-Jahr für sich erkennen und begreifen musste.

Kontakt Wer die Dienste von Familienbegleiterin Jana Ahrens in Anspruch nehmen möchte, kann sich mit ihr unter Telefon 0162 / 6531344 oder per E-Mail an info@familienjahre-bfb.de in Verbindung setzen. Weitere Informationen gibt es auch auf der Website www.familienjahre-bfb.de oder auf Instagram unter @familienjahre_bfb.

Trotzdem gibt sie den jungen Familien wertvolle, den Alltag erleichternde Tipps – eben zum Stillen, zum Baby- und Kleinkindschlaf sowie zur Beikost. Dazu fährt sie in einem Umkreis von 25 Kilometern raus – sollte keine Beratung vor Ort erwünscht sein, bietet sie auch Sprechstunden online über Zoom an. Wie die Ratsuchenden auf sie aufmerksam werden? „Das meiste ist bisher über Empfehlung gekommen – von Hebammen oder Osteopathen“, sagt die Familienbegleiterin, die in Ergänzung zu den Aufklärungsgesprächen in kleiner Runde auch größer angelegte Workshops anbietet. Erst kürzlich war sie so im Familienraum in Bassen zugegen, um dort gemeinsam mit sechs Teilnehmern das Thema Schlaf zu beleuchten. Demnächst, am 23. Juni, wird sie einen ähnlichen Kurs in der Hebammenscheune in Steinfeld abhalten. Und auch ein Workshop im Familienzentrum am Rotenburger Agaplesion Diakonieklinikum ist schon fest in Planung. „Irgendwann möchte ich auch noch einen Stillvorbereitungskurs geben.“ Ein Angebot, das ihr zufolge durch den allgemeinen Hebammenmangel an den Krankenhäusern doch oft viel zu kurz komme. „Dort kann man sich gar nicht mehr die Zeit nehmen, einen optimalen Stillstart zu begleiten.“ Auch deshalb seien viele Mütter verunsichert.

Als bindungsorientierte Familienbegleiterin steht Ahrens in der Region übrigens bisher allein auf weiter Flur. Wie gesagt, die Ausbildung gibt es noch nicht sehr lange. Bereut habe sie den Schritt in die Selbstständigkeit jedenfalls nicht, betont die Winkeldorferin, die seit Anfang Mai auch wieder in ihrem alten Job beim Messtechnikhersteller arbeitet. Den Spagat zwischen Familie und Beruf in gleich doppelter Ausführung – Ahrens bekommt ihn offenbar hin. Wobei sie von ihren „Familienjahren“ eher von Berufung sprechen würde.