Wendt ist die neue Nummer zwei

Völkersenerin füllt zukünftig Lücke in der Samtgemeinde-Verwaltungsspitze

+ © Röhrs Kerstin Wendt ist ab Juni Erste Samtgemeinderätin in Sottrum und damit Allgemeine Vertreterin von Bürgermeister Peter Freytag. © Röhrs

Sottrum - Kerstin Wendt heißt die zukünftige Erste Samtgemeinderätin in Sottrum. Der Rat hat die Völkersenerin am Donnerstagabend einstimmig ins Beamtenverhältnis auf Zeit berufen. Ab dem 1. Juni ist sie damit auch die Allgemeinde Vertreterin von Bürgermeister Peter Freytag. Wendt ist bis jetzt beim Landkreis Verden in unterschiedlichen Führungspositionen beschäftigt und füllt in Sottrum zukünftig eine Lücke aus, die ihr Vorgänger Jürgen Schlusnus bereits im Jahr 2018 hinterlassen hatte. Die Verwaltung kann durch sie also ab Sommer auf Entlastung hoffen.