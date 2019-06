Wellmann folgt auf Romer

Winkeldorf - Von Antje Holsten-körner. Bei der Ratssitzung im April hatte Manfred Romer (CDU) überraschend seinen Rücktritt aus dem Horstedter Gemeinderat verkündet. Mit Harald Wellmann konnte Bürgermeister Michael Schröck bei der jüngsten Ratssitzung einen Nachrücker aus den Reihen der Christdemokraten vereidigen. Der 54-jährige Baustoffverkäufer ist zwar ein Neuling in der Politik, aber als Ortsbrandmeister ist er vielen Bürgern sicherlich bekannt. Somit agiert der Gemeinderat weiterhin mit zehn Kommunalvertretern, denn für den elften Platz, der im vergangenen Jahr durch den Rückzug von Jürgen Schlobohm (WFB) frei wurde, gibt es keinen Nachfolger.

Auf der Tagesordnung der Ratssitzung standen an diesem Abend zwar mehr als ein Dutzend Tagesordnungspunkte, da aber bei einem kaum Diskussionsbedarf bestand, waren diese schnell abgehandelt. So werden die Anwohner in Clünder und in der Straße „Schreykamp“ in Stapel vorerst weiterhin zu den weißen Flecken auf der Landkarte zählen, an denen es keine oder nur eine schlechte Internetanbindung gibt. Hintergrund: Obwohl der Landkreis auf die Möglichkeit einer Bezuschussung von Breitbandanschlüssen hinwies, hätte für diese Maßnahme die Gemeinde Horstedt für jedes angeschlossene Wohnhaus knapp 10 000 Euro berappen müssen. „Es kann nicht sein, dass es dort keinen vernünftigen Anschluss gibt“, meinte Dieter Szczesny (Bündnis 90/Die Grünen). Als bezahlbare Alternative zu einem Breitbandanschluss konnte er nur die Verbindung über einen Satteliten-Anschluss aufzeigen. Mit sieben Nein-Stimmen sprach sich der Rat gegen einen Antrag beim Landkreis aus.

Ohne Diskussion erfolgte die Aufgabe der Grabstelle des schon im Jahr 1939 verstorbenen Lehrers Binnewies, die in den vergangenen Jahren von der Gemeinde gepflegt worden war, sowie die Genehmigung an die Firma Maris, die Horstedter Flagge zu vertreiben. Mehrheitlich entschieden die Ratsmitglieder, für das 72-Stunden-Projekt der Horstedter Landjugend, bei dem der Sportverein sein Konto für die Abwicklung zur Verfügung gestellt hatte, den noch offenen Betrag in Höhe von 1 316,26 Euro – also etwas mehr als die sonst üblichen 30 Prozent auf die Materialkosten – als Zuschuss zu gewähren. „Die entstandenen Kosten müssen durch Rechnungen belegt werden“, betont Doris Heitmann und erntete Zustimmung bei ihren Ratskollegen. Geld gibt es ebenfalls für die Schützenvereine Winkeldorf und Horstedt, deren Kinderprogramme bei den Schützenfesten jeweils mit 70 Euro finanziell unterstützt werden, sowie den Bürgerbusverein, in dem die Gemeinde Horstedt für einen Jahresbeitrag von 36 Euro Mitglied wird. Hierbei konnte sich Dieter Szczesny nicht durchsetzen, den Beitrag auf 100 Euro pro Jahr zu erhöhen.