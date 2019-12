Weiter im Traumberuf

Detlef Paul bleibt trotz Ruhestand zunächst Bezirksförster in Sottrum

+ Detlef Paul ist seit 2005 Bezirksförster in Sottrum. Trotz Ruhestand bleibt er bis auf Weiteres 320 Waldbesitzern als Experte erhalten. Foto: Goldstein

Sottrum - Von Heinz Goldstein. Die Zahlen können sich sehen lassen: 14 Jahre lang, seit 2005, hat Detlef Paul als Bezirksförster in Sottrum gearbeitet. In dieser Zeit ist er für circa 3 000 Hektar Waldfläche verantwortlich gewesen und insgesamt 320 private Waldbesitzer in der Kreis-Waldmärkerschaft Rotenburg haben ihn als Experten und Berater geschätzt. Und das können sie weiterhin, auch wenn Paul eigentlich zum 1. Dezember von der Landwirtschaftkammer Hannover in den Ruhestand versetzt wurde. Doch er macht weiter, denn zeitgleich mit dem Ruhestand hat Paul mit einer befristeten Anstellung seinen Job ein weiteres Mal angetreten. „Es handelt sich um eine Zwischenlösung, bis ein neuer Förster eingestellt wird“, erklärt Paul. Zurzeit würden Bewerbungen geprüft und Gespräche mit den Aspiranten geführt. „Wann eine Entscheidung fällt, weiß ich nicht. Das könnte sich aber bis zum Frühjahr 2020 hinziehen“, sagt der Waldexperte.