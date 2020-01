Weiter geht’s

Sottrum/Hellwege - Von Matthias Röhrs. Ein sehr erfolgreiches Jahr sei 2019 für die Kulturinitiative Sottrum gewesen. Das sagt Edwin Bohlmann, der unter anderem für die Konzertprojekte des etwa 80 Mitglieder großen Vereins zuständig ist. Kaum ist das Konzertjahr 2019 mit dem Auftritt des Chors Northern Spirit zu Weihnachten zu Ende gegangen, steht das neue mit dem Konzert des Trios Traummusik am Sonntagabend in den Startlöchern. Es gibt einige Neuerungen.

Die 1997 gegründete Initiative „ist unverzichtbarer Teil des Gemeindelebens geworden und erfährt von Jahr zu Jahr mehr Akzeptanz“, so Bohlmann. Er werde mehr und mehr nicht nur als Künstlersupport, sondern eher als kulturdienstleistender Verein wahrgenommen. Und das auf vielfältige Weise: Es sind nicht nur die Konzerte im Heimat- und Kulturhaus in Hellwege, die Zuschauer anlocken. Es gibt mit Leporello eine Theatergruppe, die im vergangenen Jahr mit dem aufwendigen postapokalyptischen Stück „Spectaculum Post Mortem“ für ein Highlight des Vereins gesorgt hat.

Außerdem ein Anker des Kalenders: das Open-Air-Kino im Sottrumer Eichpark. Seit 2019 gibt es auch einen Onlineshop, in dem man Tickets für die Veranstaltungen des Vereins kaufen kann. Das empfiehlt Bohlmann auch, denn wer sich auf die Abendkasse verlässt, könne mitunter Pech haben. Die Projekte der Kulturinitiative werden regelmäßig durch die Gemeindeverwaltung, Gewerbetreibende und interessierte Bürger finanziell unterstützt, erklärt Bohlmann. Täten sie das nicht, wäre eine kontinuierliche Kulturarbeit nicht möglich.

Die Kulturinitiative macht sich viel Arbeit, um derartige Veranstaltungen in die Samtgemeinde zu holen. Im Sommer beginnt Bohlmann zum Beispiel damit, das Programm für die Konzerte im Heimat- und Kulturhaus in Hellwege auszuarbeiten. Jede Woche, sagt der Hellweger, bekommt er neue Anfragen von Künstlern aus dem Bundesgebiet, die dort auftreten wollen. Diese Resonanz wundert ihn selbst. „Das ist wohl ein Zeichen, dass Veranstaltungsorte dieser Größe, die so gepflegt und sauber, rar sind“, sagt Bohlmann. Oft muss er absagen. Denn von den etwa acht Konzerten im Jahr sind vier bereits gesetzte, regelmäßige Konzerte. So wechseln sich die Trios Traummusik und Saitenwind immer beim Neujahrskonzert ab. Dazu kommen die jährlichen Auftritte des Pianisten Artem Yasynskyy und des Chors Northern Spirit und das Hochsommerkonzert des Jazz-Musikers Ulrich Beckerhoff, der dabei selbst in die Organisation involviert ist.

Bislang haben alle Konzerte immer zehn Euro gekostet. Das soll mit einer Ausnahme auch im neuen Jahr beibehalten werden. Die Klavierabende müssen in Zukunft 15 Euro kosten, um kostendeckend zu bleiben. Für diese Konzerte muss die Kulturinitiative das Klavier nämlich anmieten.

Meistens finden die Konzerte im Heimat- und Kulturhaus statt. Doch man drängt mehr in den Kernort. Der Fokus liegt dort auf dem Forum des Gymnasiums. 2019 hat man dort erstmals „Sing – Sottrum – Sing“ ausprobiert. Die nächste Runde „Drum – Sottrum – Drum“ möchte man ebenfalls dort durchführen. Im Rahmen von „Sing – Sottrum – Sing“ ist Bohlmann aber aufgefallen, dass das Forum als Konzertort noch nicht ganz etabliert ist. Das möchte man ändern, auch durch ein Musikfest dort, dass regelmäßig stattfinden soll.

Mit „Drum – Sottrum – Drum“ beginnt bei dem Kulturfest die „Trilogie“ sozusagen von vorne. Vor einigen Jahren hatte es genau so angefangen, darauf folgten Wettbewerbe mit Tanz und Gesang. Die drei Elemente sind Grundbedürfnisse des Menschen, glaubt Bohlmann. Wie in der ersten Auflage sollen Firmen, Vereine sowie andere Gruppen die Möglichkeit haben, daran teilzunehmen und aktiv am Programm mitzuwirken.

Neujahrskonzert: Trio Traummusik im Heimat- und Kulturhaus

Den Hörer mitnehmen auf eine entspannende und inspirierende Reise mit eingängigen, schmeichelhaften Klängen – das ist das Ziel des Trios Traummusik. Am Sonntag, 5. Januar, bestreitet es das Neujahrskonzert im Hellweger Heimat- und Kulturhaus. Nachdem die CD „Die blaue Stunde“ von Petrus Nijenhof und Tilman Purrucker dem Bedürfnis der Hörer nach ruhigen und wohltuenden Klängen erfolgreich entsprach, erweiterten die beiden Musiker ihr Klangspektrum um die Harfe, geht aus einer Pressemitteilung hervor. Sie gewannen die Harfenistin Jennifer Lang für diese Konzertreihe. Beginn des Konzerts ist um 18 Uhr. Karten für je zehn Euro gibt es an der Abendkasse. Zuschauer bis 16 Jahren haben freien Eintritt.