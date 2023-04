Aus dem Boden in die Flasche: Weingut Wümme erweitert Anbaufläche um 1 300 Rebstöcke

Von: Nina Baucke

Annegret (v.l.) und Joachim Weber, Joachim Cordes sowie Rainer Burde mit Australian Sheperd Shari haben in Sachen Weinanbau einiges vor in Unterstedt. © Baucke

Noch sind es 1 300 Rebstöcke, die bei Unterstedt auf dem Weingut Wümme wachsen und jedes Jahr einige Flaschen Wein abwerfen. In drei Jahren könnte sich der Ertrag deutlich erhöhen, denn die Anbaufläche verdoppelt sich – und damit auch die Zahl der Rebstöcke.

Unterstedt/Ahausen – Sonnige Hänge an den Ufern des Rheins oder eine leicht wellige Hügellandschaft unter italienischer Sonne: bildliche Assoziationen, die am ehesten auftauchen, wenn das Wort „Weinanbau“ fällt. Impressionen von der norddeutschen Tiefbene dürften weniger dazu gehören. Tatsache ist aber auch: Seit einigen Jahren sind in der Region drei Weine auf dem Markt – aus Unterstedt. Jetzt wollen die Betreiber des Weinguts Wümme einen Schritt weitergehen, denn die Anbaufläche soll weiter wachsen.

Wie viel Wein in Niedersachsen angebaut werden darf, ist geregelt. In jedem Jahr kommen fünf Hektar dazu – „und davon fällt auch für uns dieses Mal ein bisschen was ab“, freut sich Joachim Cordes, einer von acht Beteiligten an dem Projekt. Derzeit sind es noch 0,4 Hektar, auf denen 1 300 Rebstöcke stehen, dieselbe Flächengröße als auch Zahl der Rebstöcke soll in diesem Jahr dazu kommen, weitere 0,4 Hektar und 1 300 Pflanzen folgen im kommenden Jahr.

Rebstöcke pflanzen als Event

Dafür pachtet das Weingut weitere Flächen an, allerdings nicht am bisherigen Feld, sondern auf einer Fläche in Richtung Rotenburg, ungefähr auf Höhe der Klinik in Unterstedt. Auf der diesjährigen Erweiterung laufen bereits die Vorbereitungen für das Pflanzen der Rebstöcke. Das Feld ist abgemessen und abgesteckt, derzeit geht es ans Pflügen. Am 19. Mai setzen die Helfer die Rebstöcke ein – „da machen wir dann ein Event davon“, kündigt Cordes an. In etwa drei Jahren, vermuten die Nordlicht-Winzer, werden die Früchte der neuen Rebstöcke erstmals erntereif sein.

Allerdings: Ganz so exotisch, wie es scheint, sind Unternehmen wie das in Unter-stedt nicht mehr. „Mittlerweile gibt es 40 Weinbaubetriebe in Niedersachsen, nur vier bis fünf von ihnen haben ein Kelterhaus – unter anderem wir“, sagt Cordes stolz. Da machen er und seine Mitstreiter alles selbst, bis einschließlich des Abfüllens per Hand. Überhaupt steckt die Gruppe tief im Thema Weinbau drin, von den einzelnen Verfahrensschritten über die Bestimmung des Oechslegrades (Zuckergehalt) des Weines und umfangreichem Wissen bis zu den verschiedenen Rebsorten und Anbauarten – unter anderem dank des Know-hows von Winzern aus der Rhein- und Moselregion: „Wir sind alle einfach weinverrückt“, erklärt Cordes mit einem Lachen. „Früher hieß es: Ach, ihr aus Norddeutschland! Mittlerweile ist es schon eher ein Austausch. Und für uns auch schon längst kein Hobby mehr.“

Erfolg mit der Solaris-Rebe

Aus seiner Sicht sind die Unterstedter sogar in dem ein oder anderen Punkt bereits weiter, als langjährige Winzerbetriebe in den klassischen Anbauregionen: „Wir bauen nur pilzwiderstandsfähige Sorten an, die man lediglich ein bis zweimal im Jahr spritzen muss“, erklärt er. So wachsen auf den Unterstedter Feldern Pinotin, ein roter Spätburgunder sowie zwei Weißweine – Sauvingnac und Solaris. „Die Solaris-Rebe wirft am meisten ab“, sagt Cordes. Nährstoffe erhalten die Pflanzen via Gründüngung, „wir geben also nur wenig dazu, das meiste macht der Boden selbst“, erklärt Cordes. Mit Win-Win-Situation: „In der Nähe stehen Bienenstöcke, die die Blüten nutzen“, sagt Mit-Winzer Joachim Weber. Idee ist, das neugepachtete Areal biodynamischer als das bisherige anzulegen. „Wir wollen keine Monokultur“, so Cordes.

Denn dass Weinbau auch in diesen Breitengraden funktioniert, das zeigen die Pflanzen in Unterstedt. „Sie werden widerstandsfähiger“, sagt Weber. Der Jahrgang 2022 hatte viel Sonne abbekommen: „Das war für die Qualität gut, für die Quantität nicht so gut“, bilanziert Cordes. Erstmals hat das Weingut zudem in diesem Jahr mit Spontangärung, also eigener Hefe, gearbeitet hat. „Und es hat funktioniert“, ist Cordes zufrieden.

Das Schöne ist: Vom Pflanzen bis zum Abfüllen ist es unser Wein.

Mit im Boot sind auch Paten. Jeweils ein Pate zahlt für fünf Jahre insgesamt 50 Euro für eine Rebe ein, dafür bekommt er drei Jahre lang je eine Flasche Wein. Erst kürzlich hatte das Weingut nach Ahausen zur Übergabe eingeladen. Aktuell sind es 140 Paten, darunter auch die französische Partnerkommune des Landkreises Pays Foyen. Jeder Pate bekommt einen Rebstock zugeteilt, dieser wird mit einer beschrifteten Schiefertafel versehen. Was dazu kommt: Die Paten sind eingeladen, bei der Weinernte zwischen Ende August und Ende September mit anzupacken – und viele tun das auch. Das ist auch nötig, denn angesichts der neuen Fläche wissen die Unterstedter Winzer auch: „Wir brauchen die Manpower – auch, wenn wir mittlerweile besser und routinierter geworden sind.“ Unter anderem gehört nun ein Trecker zum Equipment des Weingutes.

Luft nach oben ist also noch da – zum einen, was die Anbaufläche angeht, zum anderen, was den Wein selbst betrifft. „Der Solaris soll noch kräftiger in der Farbe werden, und das liegt an der Haut der Frucht“, weiß Cordes. Immer wieder gibt es noch Stellschrauben, an denen die Unterstedter drehen wollen. Und dann ist da noch die Sache mit dem Namen, generell firmieren die Weine aus Rotenburg als „deutsche Weine“, „uns schwebt da etwas wie ,Landwein‘ vor“, so der Unterstedter Winzer. „Joachim ist unser Visionär“, bemerkt Weber und lacht. „Das Schöne ist: Vom Pflanzen bis zum Abfüllen ist es unser Wein.“