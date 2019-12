Weihnachtspost bleibt in Mode

Sottrum - Von Matthias Daus. Wer heutzutage etwas schreiben will, der macht das nicht selten per E-Mail oder aber über einen der gängigen Messenger-Dienste. Der gute alte Brief scheint auf einem absteigenden Ast zu sein. Ist also der süßliche Geschmack der Klebefläche einer Briefmarke nur noch etwas für Nostalgiker? Oder aber gibt es nicht auch noch genügend Dinge, Weihnachtskarten zum Beispiel, die wesentlich persönlicher sind, wenn man sie per Post verschickt? Und Pakete zu Heiligabend lassen sich ohnehin nicht digital verschicken. 60 Minuten bei der Poststelle Paschen in Sottrum sollen Aufschluss darüber geben, wie sich die Vorweihnachtszeit auf den allgemeinen Betrieb hier auswirkt.

Mit dem Postamt aus früheren Zeiten verbindet man eine sachlich eingerichtete Amtsstube mit vielen Formularen und einem eher missgelaunten Postbeamten, der hinter einer Glasscheibe saß. Dort haderte er mit seinem Schicksal, weil er so viel Post zu bearbeiten hatte und ihr sozusagen immer seinen Stempel aufdrücken musste. Eine Arbeit, die er mürrisch und wortkarg erledigte und man hatte immer eine gewissen Hemmschwelle, wenn man ihn etwas fragen musste und somit sein Arbeitspensum unnötigerweise steigerte.

Aber die Zeiten haben sich gewandelt, Post-„Ämter“ gibt es schon lange nicht mehr. Dafür Poststellen, und der erste Blick in die Poststelle Paschen in Sottrum zeigt ein komplett anderes Bild. Es ist mehr eine bunte Mischung aus Postbearbeitungsbereich und Schreibwarenladen, die Kunden hier erwartet. Im Eingangsbereich befinden sich diverse Ständer mit allen möglichen Glückwunsch- und Motivkarten. Der Jahreszeit entsprechend dürfen natürlich auch Weihnachtskarten nicht fehlen. Es ist später Freitagnachmittag und ein eher moderates Kundenaufkommen lässt sich von Hartwig Paschen und Liane Trespe sehr gut bewältigen.

Die beiden sind an diesem Tag hier im Einsatz und dabei weder mürrisch noch wortkarg. Im Gegenteil. Ganz im Sinne einer modernen Dienstleistung bearbeiten sie die Post der Kunden schnell und freundlich und können jeden Tarif, wie aus der Pistole geschossen, nennen. Diese etwas ruhigere Phase mit nicht ganz so vielen Kunden sei lediglich eine Momentaufnahme, sagt Hartwig Paschen. „In den letzten anderthalb Stunden vor Ladenschluss haben wir in der Regel immer einen mittleren bis großen Ansturm. Besonders in der Zeit kurz vor Weihnachten“, erklärt er, und er soll recht behalten.

Denn kaum hat er diese Worte gesprochen, geben sich die Kunden die Klinke in die Hand. Zumindest sinnbildlich, denn die Türen öffnen und schließen sich automatisch und haben daher keine Klinken. Aber das nur am Rande. Es bildet sich eine Schlange vor dem Schalter und die Mehrzahl der Kunden hat mindestens ein Paket dabei. „Das ist nicht zwingend charakteristisch mit der Weihnachtszeit. Pakete und besonders die Retouren aus dem Internethandel nehmen ein immer größeres Volumen bei unserer Tätigkeit ein“, so Paschen. Aber auch hier sei natürlich ein Anstieg so kurz vor dem Fest erkennbar. „Besonders in der letzten Woche vor Heiligabend geht es hier schon hoch her“, ergänzt Liane Trespe.

Das sei auch in Zeiten der Messenger-Dienste und der E-Mail nicht grundlegend anders geworden. „Eine persönlich geschriebene Botschaft hat doch immer noch einen ganz anderen Stellenwert als eine Mail“, sagt Hartwig Paschen. Viele der Kunden an diesem Tag wollen allerdings auch die alltäglichen Dinge. Ein paar Briefmarken kaufen oder ein Paket abholen, dass man nicht selbst entgegennehmen konnte. Nicht selten prangt das Logo von einem gewissen Onlineriesen auf diesen Paketen und das dürfte eindeutig mit dem Weihnachtsgeschäft zusammen hängen.

Häufiger wird eine Weihnachtskarte gekauft, zusammen mit den passenden Briefmarken versteht sich. Und auch manch bunter Umschlag mit Sternchen und dergleichen wird versendet. Weihnachtsgrüße höchstwahrscheinlich und dazu ebenso wahrscheinlich von Hand geschrieben. Faszinierend, was es alles so gibt und eindeutiger Beleg dafür, dass auch in Zeiten des „Skypens“, der geschriebenen Messenger-Nachricht mit mehr oder weniger schönen oder lustigen, mitunter aber auch recht nervigen Videos, auch immer noch eine Nische für Althergebrachtes vorhanden ist. So mühsam es auch mitunter ist, etwas mit Stift oder Kugelschreiber von Hand zu schreiben, das Schöne an einem Brief oder einer Karte ist doch immer der Moment, in dem man den Umschlag öffnet und man vorher nicht weiß, was drin steckt.