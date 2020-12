Weihnachtsente to go

Blick in die Küche: Eric Kruse bereitet Festtagsmenü vor

Es geht Richtung Zielgerade: Eric Kruse bereitet die ersten Teile des Hauptgangs zu.

Sottrum – Weihnachten ist fast da und damit die Zeit der Leckereien. Aber nicht jeder möchte stundenlang in der Küche stehen. Viele würden an einem der Weihnachtstage sonst ein Lieblingsrestaurant aufsuchen und sich verwöhnen lassen. Das fällt in diesem Jahr aus. Stattdessen haben sich viele Gastronomen etwas anderes überlegt. So wie der Sottrumer Eric Kruse. In seiner „Fischer‘s Bauerndiele“ gibt es ein Weihnachtsessen – aber to go. Wir haben ihm bei den Vorbereitungen einen Blick über die Schulter geworfen.