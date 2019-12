Weihnachten im arktischen Eis

+ Die „Germania“ im Packeis auf dem Weg zur Überwinterung in Ost-Grönland. Hier dargestellt in einem Aquarell vom Sottrumer Geografie-Professor Jörg Friedhelm Venzke.

Forschung in der Arktis ist aktueller denn je. Zurzeit treibt das Forschungsschiff „Polarstern“ durch das Nordpolarmeer, um Erkenntnisse über den Klimawandel zu sammeln. Schon vor 150 Jahren haben sich deutsche Forscher in die Kälte gewagt. In einem Gastbeitrag erinnert der Sottrumer Geografie-Professor Jörg Friedhelm Venzke an die Expedition.