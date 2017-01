Horstedt/Sottrum - Von Jessica Tisemann. Nach fast 20 Jahren im Vorstand des SV Horstedt ist Schluss. Der Vorsitzende Holger Bahrenburg gibt sein Amt am Freitag ab. Und einen Nachfolger hat er auch schon im Auge. Mit Udo Sager ist es jemand, der auch lange im Verein verwurzelt ist,

„Eigentlich wollte ich das Amt des Vorsitzenden noch bis 2021 behalten“, erzählt Bahrenburg und lacht. Dann nämlich feiert der SV Horstedt sein 100-jähriges Bestehen. „Es war immer ein Ziel von mir, dass ich die Feier mit planen darf“, so der 41-Jährige. „Das darfst du trotzdem“, versichert ihm sein Nachfolger.

Dass es jetzt Zeit für einen Wechsel an der Spitze beim Sportverein geworden ist, hat unterschiedliche Gründe. Einer ist das Amt des Gemeindedirektors der Gemeinde Sottrum, das Bahrenburg seit Anfang 2016 inne hat. „Da musste ich mich entscheiden, Familie und Gemeinde oder Familie und Sportverein“, sagt Bahrenburg.

Die Entscheidung sei zugunsten der Gemeinde gefallen, aber nicht gegen den Sportverein. Denn mit Udo Sager hat der Horstedter einen geeigneten Nachfolger gefunden. Bereits im vergangenen Jahr hatte Bahrenburg angekündigt, sein Amt niederlegen zu wollen. Sager ist bereits dritter Vorsitzender im Verein. „Ein schmerzloser Übergang“, sind sich beide sicher. „Wir wollten keine Notlösung“, betont Bahrenburg.

Die ist Sager definitiv nicht. Der 57-Jährige ist seit 1970 Mitglied im Sportverein, hat selbst lange Zeit dort Fußball gespielt und „weiß wie es im Verein läuft“, wie Bahrenburg sagt. Und Udo Sager hat vor, den SV Horstedt weiterhin voranzubringen. „Es ist wichtig, dass wir im Verein offen sind für Neues, um attraktiv zu bleiben“, so der künftige Vorsitzende. Das hat bereits Bahrenburg mit neuen Angeboten wie Zumba oder Step-Aerobic versucht.

Ein Projekt, das Bahrenburg besonders ans Herz gewachsen ist, ist das Kindersommerfest. „Es ist einfach schön, dass wir den Kindern einen Tag im Jahr kostenlos Spaß anbieten können, und das nicht nur mit 08/15-Spielgeräten“, so Bahrenburg. Dabei laufe viel über Spenden. Nur so könne sich der Verein das Angebot leisten.

Doch auch der Vorsitzende braucht bei solchen Aktionen einen besonderen Rückhalt, und den gibt es beim SV Horstedt. „Ich konnte mit noch so bekloppten Ideen um die Ecke kommen, und ich hatte immer den Rückhalt“, erzählt Bahrenburg und lacht. Und der Erfolg hat ihm Recht gegeben. Den Verein, den er 2011 als Vorsitzender mit 330 Mitgliedern übernommen hat, hat seinen aktuell knapp 400 Mitgliedern mittlerweileneun Sparten zu bieten.

So kurz vor dem Amtswechsel schwingt aber auch ein bisschen Wehmut in den Worten von Bahrenburg mit. „Der Abschied vom Vorstand fällt schwer“, so der 41-Jährige. Aber es geht auch ohne ihn weiter, mit Udo Sager an der Spitze. Bahrenburg stehtdennoch mit Rat und Tat weiterhin dem Verein zur Verfügung, steigt jedoch aus der Vorstandsarbeit ganz aus.