Das Wasserrad bleibt stehen

Corona-Absage: Kein Mühlentag an der Stuckenborsteler Wassermühle

+ Die Stuckenborsteler Wassermühle wird in diesem Jahr keinen Besucherandrang an Pfingsten erleben. Fotos: Beims

Stuckenborstel – Die Stuckenborsteler Wassermühle ist zur Pfingstzeit ein beliebtes Ausflugsziel. Viele Radfahrer und Familien statten dem alten Gebäude am zweiten Pfingsttag gerne einen Besuch ab. Denn dann steht seit mehr als 20 Jahren der Deutsche Mühlentag im Kalender – und von Beginn an ist auch die Wassermühle dabei, erzählt Förderkreis-Mitglied Hans-Richard Buthmann, der federführend mit dem Vorsitzenden Jürgen Schlüter an der Organisation beteiligt ist. Er ist an diesem Nachmittag allerdings ein wenig betrübt, denn mit guten Nachrichten kann er heute nicht aufwarten: Die Deutsche Gesellschaft für Mühlenkunde und Mühlenerhaltung (DGM) hat ein Rundschreiben verschickt, der Deutsche Mühlentag muss in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden.