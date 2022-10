Wassermühle und Brettmannhaus: Stuckenborstels Geldregen mit Verantwortung

Von: Matthias Röhrs

Die Stuckenborsteler Mühle ist in Gefahr. Hilfe zur Rettung gibt’s vom Staat. Aber damit fängt die Arbeit erst an. © Röhrs

Unverhofft bekommt Sottrum jede Menge Fördergelder für das neue Brettmannhaus und die Sanierung sowie museale Erweiterung der Wassermühle Stuckenborstel. Letztere erfährt dadurch sogar eine nationale Bedeutung. Doch es gibt viele Einschränkungen und Bedingungen – und vor allem viel zu bedenken für das Dorf.

Stuckenborstel – Es ist ein ganz schön großes Bild, das die Sottrumer Verwaltungsspitzen da für Stuckenborstel zeichnen. Die Erste Samtgemeinderätin Kerstin Wendt spricht angesichts des Förderprogramms „KulturInvest“ des Bundes sogar von einer nationalen Bedeutung. Gemeint ist die Wassermühle im Ort: vermutlich unterspült, stark sanierungsbedürftig, gefährdet und für den Bund durchaus förderfähig.

Erst vor wenigen Wochen hat der SPD-Abgeordnete Lars Klingbeil die gute Nachricht überbracht. Bis zu 1,375 Millionen Euro gibt der Staat dazu, wenn Sottrum die Mühle entsprechend saniert und das Museumskonzept erweitert. Und da es für den Ab- und Neubau des benachbarten Brettmannhauses, in dem sich das Dorf schon seit Jahren einen Treffpunkt für Vereine wünscht, von der EU eine halbe Million Euro gibt, gibt es in Stuckenborstel einiges zu bereden.

Die Gemeinde lädt am vergangenen Donnerstagabend also kurzerhand zu einer Bürgerversammlung ein, um die Vorhaben vorzustellen und die Stuckenborsteler an ihnen zu beteiligen. Denn ohne sie geht nichts, wird Gemeindedirektor und Samtgemeindebürgermeister Holger Bahrenburg nicht müde zu betonen.

Erst Konzept für das Brettmannhaus, dann fürs Museum

Vor allem ist ein wenig Gehirnschmalz der Dorfgemeinschaft vonnöten: Nicht nur, dass sie sich idealerweise bis Ende Januar für ein Nutzungskonzept des Brettmannhauses entschieden haben sollte. Nein, danach geht es gleich daran, das digitale Museumskonzept für die Mühle zu erarbeiten, mit dem man sich bundesweit messen kann. Und natürlich muss sie es auch umsetzen. Die Zeit drängt: Das Brettmannhaus muss bis Juni 2024 fertig gebaut und abgerechnet sein, die Wassermühle bis Ende 2025.

Beim Brettmannhaus steht das Grobe: Das Gebäude wird abgerissen und neu aufgebaut, was kaputt ist, wird ersetzt. Allerdings gibt es relativ strikte Anforderungen, wie es aussehen muss: nämlich dem Originalzustand sehr ähnlich. Es wird lediglich ein bisschen kleiner. Innen können sich die Stuckenborsteler hingegen austoben. Daher geht man bei der Versammlung auf Ideensuche, wofür man diesen neuen Dorftreffpunkt nutzen könnte.

Die vorgestellten Grundrisse waren dabei „ergebnisoffen“, wie Bahrenburg es formuliert. Auch größere Veränderungen sind noch möglich. Erst wenn die Nutzung feststeht, geht es an die Raumaufteilung und damit ebenfalls um die Frage, ob es in dem Gebäude eine oder zwei Wohnungen geben wird. „Wir wollen von der Nutzung aus denken“, so Kerstin Wendt.

Dorf kann sich einiges für die Nutzung vorstellen

Stellt sich heraus: Die Stuckenborsteler können sich alles Mögliche vorstellen. Ausstellungen, Konzerte, Vereinssitzungen, Seminare, Spielenachmittage, Feste wie Apfel- sowie Mühlenfest, Familienfeiern, Workshops und mehr sind für sie im Brettmannhaus denkbar. Bis Januar hat das Dorf Zeit, auch informell über die Nutzung zu diskutieren. Fest steht eigentlich nur: Es soll kein Konkurrenzverhältnis zum Heimathaus in Sottrum entstehen. Der Fördergeber spricht beim Nutzungskonzept mit.

Wesentlich klarer ist dagegen die Zukunft der Mühle: Schon seit einigen Jahren bangen die Stuckenborsteler um ihr Denkmal. Die einmal angedachte Sanierung nach und nach ist mit dem Geldregen aus Berlin zu einem weiteren Mammutprojekt im positiven Sinne geworden. Dennoch wird es teuer, denn der Bund zahlt mit den 1,375 Millionen Euro nur die Hälfte der geschätzten Gesamtkosten. Den Rest muss die Gemeinde Sottrum aufbringen, und die personellen Kapazitäten, die dafür erforderlich sind, sind da nicht einmal eingerechnet.

Da es zur Sanierung des historischen Gebäudes eh wenig zu besprechen gibt, soll schnellstmöglich ein Planer ins Boot geholt werden. Daher liegt das Augenmerk in Stuckenborstel momentan mehr auf dem digitalen Museumsangebot, das man in der Wassermühle anschließend anbieten muss. Das soll, ja muss laut Bahrenburg, vor allem aus der Dorfbevölkerung kommen.

Eine große Chance

Auf der einen Seite ist das eine Chance, historisches Wissen wie das vom Mühlen-Führer Hans-Richard Buthmann und anderen Stuckenborstelern zu speichern und attraktiv aufzubereiten, für spätere Generationen zu erhalten. Aber es ist eben eine Heidenarbeit. Ein Zusammenspiel mit dem Brettmannhaus ist am Ende denkbar.

Lühr Klee, stellvertretender Sottrumer Bürgermeister und Stuckenborsteler, gibt den Motivator: „Es ist die Chance, mehr aus der Mühle zu machen, als sie nur zu erhalten. Wir können zeigen, dass wir zu mehr in der Lage sind.“ Die Erste Gemeinderätin Wendt gibt gegen Ende der Versammlung die Mahnerin: „Das ist jetzt ein Kulturdenkmal von nationaler Bedeutung. Da muss schon was kommen.“

Eine Arbeitsgruppe soll eingerichtet werden. Ohnehin wartet man im Rathaus noch auf den Förderbescheid aus Berlin, der Ideen wohl noch etwas eingrenzt, die genauen Bedingungen für die Förderung erklärt. Denn bis jetzt gibt es nur das Wort von Lars Klingbeil.