Was Sottrum verbraucht

Klimaschutzbeauftrate stellt Energiebericht vor

Nur das Schwimmbad schert aus. Vom Freibad abgesehen spart die Samtgemeinde Energie ein.

von Matthias Röhrs

Sottrum – Wenn man Kirstin Taberski zuletzt gefragt hat, was sie eigentlich so macht, fiel bei der Klimaschutzbeauftragten der Samtgemeinde häufig der Begriff „Energiemanagement“. Was verbrauchen die 30 Liegenschaften der Samtgemeinde an Energie, und was kostet das überhaupt? Das hat sie sich genauer angeschaut und nun dem Samtgemeinderat in einem Energiebericht vorgestellt. Eine Art Arbeitsnachweis sozusagen, denn mit dieser Bestandsaufnahme hat sie auch erste Stellschrauben gedreht und – das schien bei den Ratsmitgliedern auf höheres Interesse zu stoßen – Kosten eingespart. Aber auch so konnte man einige Erkenntnisse aus dem Bericht ableiten. Ein Überblick: