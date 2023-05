Was der Heimatverein Sottrum als Nächstes vorhat

Von: Matthias Röhrs

Nach dem Europäischen Heimat- und Kulturhaus stehen beim Heimatverein jetzt weniger sichtbare wichtige Projekte an. Man möchte die Weichen für die Zukunft stellen. © mro

Zwei Jahre will er noch. Am Freitag möchte sich Hans-Jürgen Krahn ein letztes Mal zum Vorsitzenden des Heimatvereins Sottrum wählen lassen. Danach sollen Jüngere übernehmen. Das letzte Großprojekt ist zwar mehr oder weniger abgeschlossen, zu tun gibt es für sie aber einiges.

Sottrum – Es ist vorerst das letzte ganz große Projekt des Sottrumer Heimatvereins, das Europäische Heimat- und Kulturhaus auf dem Heimathausgelände direkt an der St.-Georg-Straße. Die ersten Veranstaltungen und Ausstellungen sind bereits erfolgreich über die Bühne gegangen, nur noch einige Restarbeiten sind im Obergeschoss zu erledigen, auch das geplante Archiv muss dort noch aufgebaut werden.

Das letzte ganz große Projekt ist es auf jeden Fall für Hans-Jürgen Krahn als Vorsitzenden des Heimatvereins. Am Freitag wird er sich auf der Jahreshauptversammlung ein letztes Mal für dieses Amt bewerben. Zwei Jahre dauert eine Wahlperiode im Verein und für Krahn, zeitgleich auch Gemeindebürgermeister Sottrums und stellvertretender Landrat, ist klar: 2025 ist für ihn als Vereinsvorsitzender Schluss. Er möchte kürzertreten. „Wenn man eine gewisse Zeit gewirkt hat, sollte man erkennen, wenn es reicht, wann es Zeit ist“, sagt der Mittsechziger. Dem Verein bleibe er natürlich trotzdem erhalten – als Mitglied.

Zwei Jahre also, in denen er beabsichtigt, „alles in die richtige Richtung zu lenken, den Verein zukunftsfest zu machen“. Denn auch wenn sie nicht so sichtbar sind, wie das Europäische Heimat- und Kulturhaus – dessen Mantel als Hunderte Jahre altes Häuslingshaus einst aus in Osterholz-Scharmbeck nach Sottrum verbracht wurde – ist genug Arbeit für den Verein, für Krahns Nachfolger da. Der Heimatverein strukturiert sich so langsam um, allen voran soll er auch für jüngere Mitglieder interessanter werden. Und das sei nicht so einfach.

Sichtbare Projekte gibt es ohnehin noch, wenn auch nicht auf dem Heimathausgelände zwischen Wieste und St.-Georg-Kirche oder gar in Sottrum. Die großen baulichen Themen stehen gerade in Stuckenborstel an, wo das Brettmannhaus ein neuer Dorftreffpunkt wird und die Wassermühle – der zugehörige Förderkreis ist dem Heimatverein angegliedert – bekommt nach Fördermittelregen des Bundes und einer Sanierung eine nationale Bedeutung. „Das muss man alles mit Sottrum als Einheit denken“, sagt Krahn. Der Heimatverein begleite die Planungsprozesse, Entscheidungen würden aber vor Ort getroffen.

Rund 500 Mitglieder hat der Heimatverein aktuell und ist damit nach dem TV Sottrum der größte an der Wieste – die Zahl bleibe von Jahr zu Jahr in etwa gleich. Zwar werde der Vorstand am Freitag beantragen, den jährlichen Mitgliedsbeitrag von zehn auf 15 Euro zu erhöhen, da die laufenden Kosten gestiegen sind, trotzdem glaubt Vorsitzender Krahn nicht, „dass der Verein schlecht aufgestellt ist“.

Nun wolle man die Jugend mehr einbinden, etwa durch Aktionen ähnlich dem Luftbild-Projekt, dem die Corona-Pandemie einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Der Vorsitzende hat seine eigenen Vorstellungen, etwa das historische Sottrum via Augmented-Reality auf dem Handy sichtbar zu machen.

Aber das sei nur eine langfristige Idee. Kurzfristig sei der Veranstaltungskalender voll und werde gut angenommen, so Krahn. In den kommenden Monaten möchte man am Heimathaus erstmals ein Sommercafé anbieten. „Einfach mal ausprobieren“, sagt er, ohne groß ins Detail zu gehen. Aber das sind Projekte, die ihm mehr liegen. Wie man die nächste Generation am besten erreicht, müssen vielleicht andere herausfinden.

„Das ist nicht einfach, der Heimatverein hat den Touch des Alten, obwohl er mitten im Ort ist“, sagt Krahn. Das sei keine Aufgabe für ihn. Er habe den Verein in der Vergangenheit für andere Sachen geöffnet, das verrate schon der Blick auf den Veranstaltungskalender. Sein Ziel sei es jetzt, alles soweit vorzubereiten, dass junge Leute übernehmen.