Interview: Warum Ulrich Krantz die Pflegeheim-Branche nicht in der Krise sieht

Ulrich Krantz ist Vorstandsvorsitzender der Pflegeheim-Kette K&S aus Sottrum. Trotz mehrerer Insolvenzen in den vergangenen Wochen sieht er seine Branche nicht in einer wirtschaftlichen Krise.

Die Insolvenz mehrerer Seniorenheime im Raum Bremen und im Südkreis Rotenburg hat für Schlagzeilen gesorgt. Steckt die Branche in der Krise? Ulrich Krantz, dessen Unternehmen K&S selbst mehrere Dutzend Heime betreibt, verneint.

Sottrum – Curata, Convivo – gleich zwei Seniorenheim-Ketten, die auch im Südkreis Rotenburg einen oder mehrere Standorte betreiben, haben in den vergangenen Wochen Insolvenz angemeldet. Zufällige Häufung oder steckt ein tiefergehendes Problem dahinter? Ulrich Krantz, Vorstandsvorsitzender der K&S-Gruppe aus Sottrum, die 39 Seniorenheime in Deutschland betreibt, gibt im Interview Entwarnung. Dennoch habe die Branche im administrativen Bereich ihre Päckchen zu tragen. Er wünscht sich Entlastung von politischer Seite.

Herr Krantz, gleich zwei Pflegeheim-Ketten sind zuletzt in finanzielle Schieflage geraten. Wie sicher ist ein Pflegeplatz eigentlich noch?

Das ist auf die Gesamtbranche bezogen natürlich ein großes Feld. Uns hat es auch gewundert, dass in relativ kurzer Zeit zwei große Ketten Insolvenz angemeldet haben – zumindest für einzelne Häuser. Aber grundsätzlich gehe ich davon aus, dass ein Pflegeheimplatz sicher ist.

Ist diese Häufung zufällig oder hat sie Gründe?

Ich möchte nicht für andere Unternehmen spekulieren, aber sicherlich kommen verschiedene Themen zusammen: Zum einen mündet die Corona-Krise gerade in eine Energie-Krise. Da sehen wir uns aber sehr gut gewappnet. Wir haben uns schon vor vielen Jahren mit dem Energiehaushalt unserer Häuser auseinandergesetzt – mit Blockheizkraftwerken, mit Photovoltaikanlagen. Wir haben eine eigene Tochter-Gesellschaft, die das ganze Facility-Management für uns macht.

Die Elbe-Bau.

Genau.

Dennoch: Was läuft falsch in Ihrer Branche?

Ich würde erstmal anders anfangen: Ich glaube, dass es im Bereich der Pflege viele Dinge gibt, die gut laufen. Es ist allerdings so, dass sich die Spielregeln – etwa die Qualitätsvorgaben – in der Pflege relativ häufig ändern. Als Träger muss man sich immer wieder neu darauf einstellen, unabhängig davon, wie man Reformen, die von der politischen Seite kommen, bewertet. Aber es bringt natürlich immer sehr viel Aufwand mit sich. Und wenn ein Gesetz veröffentlicht ist, heißt es noch lange nicht, dass es dann auch in einem großen Unternehmen – wir haben 4 300 Mitarbeiter – in allen Stellen umgesetzt ist. Ich glaube, da könnte man die eine oder andere Reform auch mal auslassen, um die ganze Branche mal zur Ruhe kommen zu lassen.

Wäre es wirklich eine gute Idee, eine Reform auch mal auszulassen. Reformen sollen ja allgemein zu Verbesserungen führen.

Wie gesagt, ich möchte jetzt gar nicht den guten Zweck einer einzelnen Reform hinterfragen. Aber die Häufigkeit, in der die kompletten Spielregeln für die Pflege verändert werden, bringt sehr viel Aufwand mit sich. Wenn ich da jetzt an kleinere Häuser denke, die nur eines oder zwei Pflegeheime betreiben: Die müssen das alles aus dem normalen Betrieb heraus bewältigen. Wir als etwas größeres Unternehmen haben den Vorteil, dass die zentralen Verwaltungsstellen hier in Sottrum sind. So können wir den einzelnen Häusern ganz viel abnehmen – gerade in der Corona-Zeit, als sich die Regeln von heute auf morgen geändert haben. Es war sehr viel Aufwand, sich jedes Mal aufs Neue anpassen zu können – mit den Informationen für die Bewohner, für die Angehörigen. Wenn man das als einzelnes Haus für sich erstmal bewerten muss, dann ist das schon sehr viel.

Was haben Sie in den vergangenen Wochen von der Konkurrenz gelernt?

Spannende Frage. Ich möchte jetzt nicht spekulieren, weshalb da wenige Probleme bekommen haben. Es ist immer ganz entscheidend, dass man nicht von der Hand in den Mund lebt. Man weiß nicht, welche Herausforderungen das Leben mit sich bringt. Man sollte gewappnet sein, sich auf neue Situationen einstellen zu können. Ich hatte es ja schon angesprochen: Da wir eben nicht von der Hand in den Mund leben, haben wir halt die Möglichkeit, Photovoltaikanlagen auf die Dächer unserer Häuser zu bringen, um dann langfristig von den geringeren Energieaufwendungen profitieren zu können.

Muss vom Gesetzgeber mehr kommen, damit die Pflege sicherer wird? Muss Ihre Branche anders reglementiert werden?

Die Reglementierungsdichte ist in unserer Branche bereits sehr, sehr hoch. Am Ende legen wir auch nicht eigenständig die Preise für einen Pflegeheimplatz fest. Das ist ja etwas, das im Prozess mit den Pflegekassen passiert. Ich glaube nicht, dass jetzt noch mehr Regulierung notwendig wäre.

Darf Pflege überhaupt gewinnorientiert sein?

Auf der einen Seite sprechen wir gerade über Träger oder Häuser, die ins Schlingern geraten sind. Auf der anderen Seite muss man als Unternehmen Vorsorge für schlechte Zeiten treffen. Wir sind ständig dabei, in unsere Häuser zu investieren. Nicht nur im Großen beispielsweise mit den angesprochenen Photovoltaikanlagen, sondern auch in die Neugestaltung von Wohnbereichen oder die Sanierung von Küchen. Da ist der Investitionsbedarf sehr hoch. Was man nicht tun sollte, ist Gewinn mit Konsum gleichzusetzen. Wenn man Überschüsse erzielt, verbleiben sie ja größtenteils im Unternehmen, um sie auch wieder zu reinvestieren. Wir sind über die Zeit organisch gewachsen und haben das Geld, das wir verdient haben, in Unternehmungen für weiteres Wachstum investiert – aber immer sehr behutsam. Und ich kann mir bei dem einen oder anderen Unternehmen vorstellen, dass es zu schnell gewachsen ist.

Kommen wir zu den Bewohnern. Sind Ihre Kunden durch die Insolvenzen beunruhigt?

Unsere Bewohner nicht. Wir haben das gerade auch erst in einem Regionalleiter-Meeting nachgefragt, ob wir jetzt proaktiv auf die Bewohner und Angehörigen zugehen sollten. Aber da gibt es aktuell keine Befürchtungen.

Ist einem Bewohner eine Insolvenz überhaupt zumutbar?

Natürlich ist es richtig, zu allererst die Bewohner im Blick zu haben. Ich kann von einem Fall sprechen, in dem wir Bewohner aus einem insolventen Haus übernommen haben: Wir haben das sehr behutsam gemacht. Natürlich ist das die Entscheidung eines jeden einzelnen, ob er einen Pflegeplatz bei uns antreten möchte. Wir haben uns den Betreuern, den Angehörigen und den Bewohnern selber vorgestellt und haben ihnen die Möglichkeit gegeben, sich das neue Haus anzusehen, und haben sie dann letztendlich von unserem Angebot überzeugen können. Ich habe bei der Aufnahme die meisten selbst begrüßt. Wenn man dann erlebt, dass sich eine ältere Dame alleine dafür bedankt, weil sie und ihr Mann jetzt jeweils einen eigenen Schrank haben und unheimlich glücklich über das neue Zuhause sind ... Natürlich ist ein Umzug immer ein Umzug, aber ich glaube, dass es mit dem Umzug für viele eine Verbesserung gewesen ist.

Was ist mit denen, die sich nicht selbst um einen Platz kümmern können. Sind sie der Situation ausgeliefert?

Ich wüsste jetzt nicht, dass es da jemanden gibt, der keine Unterstützung findet. Natürlich ist es mit die Aufgabe des alten Trägers. Und es gibt sicherlich einen Insolvenzverwalter, auch dessen Aufgabe ist es. In der Regel entscheiden die Bewohner das selbst oder ihre Angehörigen der Berufsbetreuer unterstützen sie dabei. Aber dass jemand in diesem Prozess alleine gelassen wird, sehe ich so nicht.

Denkt Ihr Unternehmen über Übernahmen nach?

Wir haben aus einer Insolvenz angeboten, Mitarbeiter und Bewohner zu übernehmen. Man muss natürlich schauen, wie die Voraussetzungen sind. Es gibt ja Ursachen. Ein Beispiel: Uns ist ein Haus mit 100 Plätzen angeboten worden, davon 90 im Doppelzimmer. Da haben wir von vornherein gesagt, das passt nicht in die Zeit. Damit haben wir uns dann nicht weiter auseinandergesetzt.

Aber grundsätzlich setzen Sie sich mit dem Thema auseinander?

Es kommt darauf an. Anderes Beispiel: Wir haben in einer ganz anderen Region ein Haus, das wir mit der Elbe-Bau selber gebaut haben. Da ist der Betreiber insolvent gegangen und wir haben das Haus dann gerne übernommen, um den ganzen Prozess so schlank wie möglich zu gestalten. Ich glaube, viele haben Verbesserung wahrgenommen, aber es gab jetzt keinen Bruch in der Leistungserbringung. Da haben wir ein Haus aus der Insolvenz übernommen.