Waldmärkerschaft informiert junge Forstbesitzer

Hellwege - Von Henning Leeske. Die Waldmärkerschaft Rotenburg geht neue Wege und will ganz gezielt junge Triebe im eigenen Verband wachsen lassen. Deswegen hat der Vorstand, bei dem nun einige junge Waldbesitzer die Verbandsarbeit mitgestalten, einen „Tag der jungen Waldbesitzenden“ organisiert. Der Vorstand bot ein umfassendes Programm mit einem Rundgang im wiederbegründeten Forst mit Bezirksförster Ulf Wahlers, sowie einer Besichtigung der Hackgutheizung mit Nahwärmenetz bei Jan-Christoph Otten in Hellwege.

Hofnachfolger, Auszubildende und Neueinsteiger waren die Zielgruppe für den halbtägigen Einblick in die Forstwirtschaft und den verantwortungsvollen Umgang mit dem heimischen Wald. Denn gerade in Zeiten von durch Sturm, Trockenheit und Borkenkäfer angegriffenen Wäldern ist ein ruhiges Zurücklehnen und Abwarten, bis die Bäume von selbst wachsen, schon lange vorbei. Als Resümee der Veranstaltung kann man vorwegnehmen, dass rund die Hälfte der Teilnehmer nun ernsthaftes Interesse an einem dreitägigen Forstlehrgang haben. Diesen hatte der Vorsitzende, Hans-Jürgen Bostelmann, schon bei der Begrüßung in Aussicht gestellt.

Nachdem ein Schaden, sei es durch Käfer oder Sturm, beseitigt ist, stehen für die Eigentümer Entscheidungen an: Insbesondere, wenn ein Borkenkäfernest gefunden wurde, helfe meistens nur noch ein Kahlschlag. Was dann mit einer gerodeten Fläche geschehen kann, zeigte Wahlers auf einer Fläche des Hellwegers Realverbandes.

Der Großteil der rund vier Hektar großen Lichtung soll nun ein Lärchenwald werden, wozu sogenante Kullergeräte drei Jahre alte Bäumchen direkt in den Mineralboden pflanzten. Ein Teilbereich musste schon vor rund zehn Jahren gefällt werden, wodurch der Boden wegen des Maschineneinsatzes großflächig aufgerissen wurde. Der positive Effekt war die Naturverjüngung. Der bedeutet, dass sich viele unterschiedliche Baumarten selbst säten. „Hier sehen wir eine wunderbare Naturverjüngung mit Fichten, Douglasien, Lärchen, Kiefern und auch Birken“, so Wahlers. Nun müsse der Eigentümer schon den dichten Bestand etwas auslichten. Die natürliche Artenvielfalt sollte dabei als Vorteil genutzt werden, denn Kiefern schützten die übrigen Bäume bei Sturm, und Birken stellten eine Alternative für Tiere beim Wildverbiss dar. So konnte der Jungwald ohne Schutzzaun wiederaufgeforstet werden. „Laubholzarten, wie Ahorn oder Birke, sind einfach so lecker für das Wild, wie das Stück Schokolade“, erklärte Wahlers. „Und das hat alles bisher nichts gekostet, nur Zeit“, warb Bostelmann für die Naturverjüngung.

Vor der Besichtigung der Hackgutheizung erfuhren die jungen Waldbesitzer noch etwas über die Vermarktung des Holzes bei bereitgestellten Fichtenholzstapeln unterschiedlicher Qualität. Förster Wahlers warb für eine genossenschaftliche Vermarktung des Holzes und erklärte die aktuellen Probleme auf dem Holzmarkt durch die Unmengen an Käferholz. Beim minderwertigen Spanholz würden manchmal nicht einmal die Erntekosten herauskommen.

Eine alternative Nutzung von Schwachholz erfuhren die Teilnehmer dann in der Hackgutheizungsanlage mit 990 Kilowatt Leistung auf dem Hof von Jan-Christoph Otten, die durch das sieben Kilometer lange Nahwärmenetz mehr als 80 Abnehmer in Hellwege mit Warmwasser versorgt.