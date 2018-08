Wahre Schätze in Hellwege

Hellwege - Von Matthias Daus. Ein runder Geburtstag ist nicht selten die Gelegenheit, es mal so richtig krachen zu lassen. Aber genau dies wollte die Gruppe des Hellweger Mühlenhofs unbedingt vermeiden, als sie anlässlich des zehnjährigen Bestehens dieses einzigartigen Ensembles aus historischen Gebäuden, die sämtlich in ehrenamtlicher Arbeit aufgebaut wurden, eine Autoschau der besonderen Art initiiert hatte.

„Das Ganze steht unter dem Motto ,Oldtimer und Supersportwagen‘ und wir haben hier einige wahre Schätze, die wir den Leuten präsentieren können“, freute sich Günter Wellbrock, der über einige Kontakte in der Szene der Autoliebhaber verfügt und einige erlesene Exemplare zur Verfügung gestellt bekam. Keine Selbstverständlichkeit, wie der Hellweger zu bedenken gab, denn einige der noblen Karossen hätten Werte im siebenstelligen Bereich.

Dementsprechend sorgfältig waren die Maßnahmen, um am Sonntag einen tadellosen Zustand der Fahrzeuge zu garantieren. Und dementsprechend groß war auch das Interesse an dieser Veranstaltung. Der große Besucherparkplatz war prall gefüllt mit zum Teil ebenso beeindruckenden Oldtimern aller Art. Sehen und gesehen werden, wenn man so möchte. Aber auch ohne historische Gefährte fanden sich sehr viele Interessierte bei bestem Wetter ein, um aus dem Staunen nicht mehr herauszukommen oder anschließend über den großen Flohmarkt zu schlendern, der ein weiterer Bestandteil dieser Veranstaltung war.

Abgerundet mit allerlei Leckereien, wie frisch gebackenem Butterkuchen, die man auf dem malerischen Gelände in gemütlicher Atmosphäre zu sich nehmen konnte, war es eine runde Sache, was die 16-köpfige Gruppe vom Mühlenhof auf die Beine gestellt hatte. „Wir wollten der Arbeit von zehn Jahren, die wir hier hineingesteckt haben, einen angemessenen Rahmen bieten und ich glaube, das ist uns gelungen“, freute sich Günter Wellbrock. Der Erlös des Ganzen fließt übrigens in die Arbeit an dem Mühlenhof und die gebe es dort immer reichlich, sagte der Hellweger.