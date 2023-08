Ahauser Edeka ist gerettet – vorerst

Bis auf Weiteres bleibt der Edeka-Markt in Ahausen erhalten. Die Schließung ist abgewendet. © Röhrs

Der Fortbestand des kleinen Edeka-Supermarktes in Ahausen stand auf der Kippe. Nun geben Betreiber und Gemeinde Entwarnung, endgültig ist die Entscheidung dabei aber noch nicht.

Ahausen – „Stand jetzt wird der Markt nicht schließen“, sagt Olaf Fabisch, der den Edeka in Ahausen betreibt. Anfang des Jahres stand der kleine Nahversorger noch vor dem Aus. Trotz seines vorsichtigen Optimismus – der Geschäftsmann will keine Standortgarantie für die Ewigkeit abgeben. „Ich kann nicht in die Zukunft schauen.“ Die positiven Signale zum Erhalt hat auch Ahausens Bürgermeister Rainer Henke (CDU) gehört. „Das ist eine gute Nachricht für das Dorf.“

Anfang Januar hatten sich mehr als 100 Menschen auf dem Supermarkt-Parkplatz versammelt, um für ein Weiterbestehen zu kämpfen. Eine anstehende Mieterhöhung, gestiegene Personal- und Einkaufskosten hatten den Nahversorger unrentabel gemacht. Von „tiefroten Zahlen“ hatte Fabisch damals gesprochen. „Zurzeit sind wir im grünen Bereich“, so der Marktchef heute.

Abstimmung mit den Füßen

Für Bürgermeister Henke ist der Standort von Bedeutung, weil neben dem kleinen SB-Markt auch eine Postfiliale sowie eine Bäckerei vorhanden sind. „Gerade für die ältere Generation ist das wichtig.“ Dank unter anderem des Marktes, des Kindergartens und der Grundschule nimmt Ahausen eine besondere Rolle in der Samtgemeinde Sottrum ein: Neben der Kerngemeinde ist Ahausen die einzige, die über die Eigenentwicklung hinaus Baugebiete ausweisen darf, da sie, auch durch den Edeka, eine gewisse Grundversorgung vorhält.

Als Anfang des Jahres das Aus drohte, forderte Henke von den Bürgerinnen und Bürgern eine „Abstimmung mit den Füßen“. Wer den Edeka erhalten wolle, der müsse dort auch einkaufen. Diese Gleichung geht offenbar noch nicht ganz auf. Unternehmer Fabisch spricht zwar davon, dass der Umsatz in den vergangenen Monaten leicht gestiegen sei. „Das hat aber auch damit zu tun, dass Lebensmittel teilweise teurer geworden sind.“

Vielen Kunden ist der Laden zu teuer

Fabisch sieht an dieser Stelle ein wirtschaftliches Problem: Vielen potenziellen Kunden aus dem Dorf sei ein kleiner Supermarkt wie der in Ahausen zu teuer. Sie weichen auf die großen Discounter aus. Der Marktbetreiber glaubt zudem nicht, dass die Lebensmittelpreise in absehbarer Zeit wieder sinken werden. „Im europäischen Vergleich waren wir teilweise in der Lebensmittelbranche die Billigsten“, sagt er. Damit sei Schluss und dadurch behält auch Henkes Rechnung nach Markterhalt und örtlichem Einkauf langfristig Bedeutung. Zumal, auch das war bei der kleinen Demo für den Markt-Erhalt ein Thema, kurze Wege wichtig sind. Nicht immer gleich ins Auto steigen, um den täglichen Einkauf zu erledigen. Vor Ort ist auch ein Stück Nachhaltigkeit.

Für den Bürgermeister ist zumindest vorerst ein Aufreger-Thema vom Tisch, das zu Jahresanfang für viel Wirbel gesorgt hatte: „100 Anrufe, rund 50 Mails und einige Bürger, die bei mir vor der Haustür standen“, blickt er auf die Sorgen der Ahauser vor der Markt-Schließung zurück. Für Henke ist das mutmaßliche Markt-Happy-End außerdem ein gutes Beispiel dafür, wie man mit Problemen vor Ort umgehen sollte: „Miteinander reden!“

Probleme trotz „grüner Zahlen“

Ein weiteres Problem, mit dem Marktchef Fabisch trotz „grüner Zahlen“ zu kämpfen hat, ist der Fachkräftemangel. Derzeit arbeiten vier Angestellte in seiner kleinen Edeka-Filiale. „Die Jobs will ich erhalten“, betont Fabisch, der in Rotenburg an der Verdener Straße einen sehr viel größeren Supermarkt mit einer Fläche von 1 523 Quadratmetern betreibt.

„Was passiert, wenn nur einer geht und ich keinen Ersatz bekomme?“, fragt sich der Unternehmer. Bei diesem Thema wird er emotional: Kaum jemand wolle noch im Einzelhandel arbeiten, Schulabgänger schon gar nicht. Und wenn doch jemand gefunden werde, dann „tritt der seinen Job manchmal gar nicht an“, ärgert sich der Edeka-Filialchef.

Gemeinde hat einen Plan B

Die Politik in Ahausen setzt vorerst auf Edeka. Für den Fall, dass es erneut zum drohenden Aus kommen sollte – „wir haben einen Plan B, sagt Bürgermeister Henke. Wie dieser aussieht, verrät er aber noch nicht.

Aber es gibt mittlerweile einige Beispiele in der Region, wo sich Dorfgemeinschaften ihre Nahversorgung gesichert haben: In Bötersen etwa gibt es seit dem Aus des örtlichen Edeka-Standorts – ähnlich groß wie der in Ahausen – einen gut funktionierenden, genossenschaftlich betriebenen Dorfladen. In Helvesiek beschäftigt man sich aktuell unter anderem mit dem Aufbau eines sogenannten Online-Supermarktes. Von Tom Kreib