Vorerst kein Breitband

Ahausen - Von Bettina Diercks. Sorgen machten sich am Montag die Mitglieder des Ahauser Gemeinderates: Die Uhr schlug 19.30 Uhr und Bürgermeister Claus Kock (CDU) war nicht da. „Das hat es noch nie gegeben“, waren sich alle einig. „Wird wohl doch Zeit, dass ich aufhöre“, scherzte der „Chef“ eine knappe Viertelstunde später, als er das Gemeindebüro stürmte. Und gleich noch ein Novum gab es an diesem Abend: Eine ellenlange Tagesordnung mit 26 Tagesordnungspunkten. „So viel hatten wir noch nie.“ Ein Teil davon entfiel allerdings auf den nicht öffentlichen Teil.

In aller Regelmäßigkeit geht es im Rat um eine bessere digitale Anbindung. Da es derzeit eine neue Förderphase für Breitbandausbau gibt, hat Ahausen drei Prioritäten-Gebiete festgelegt: Erstens Bockel (neun Wohneinheiten), zweitens Mühle und Adel (16 Wohneinheiten) und drittens die Außensiedlungsbereiche Richtung Hellwege (fünf Wohneinheiten). Allerdings soll nach dem Beschluss nun vorerst keine der besagten Wohngebiete in den Genuss von Breitband kommen – zu teuer.

Die Kosten, die die Gemeinde tragen müsste, beläuft sich auf etwa 178 000 Euro. „Die Frage ist: Wollen wir da einsteigen?“, wandte sich Kock an die Ratsmitglieder. Er gab zu bedenken, dass in absehbarer Zeit ein Funkturm vor dem Lehmhoop errichtet würde. Der Mast mit LTE 4G habe eine Reichweite von 1,5 bis 2 Kilometer. „Für den Adel reicht das unter Umständen nicht“, so Kock. Würde der Ortsteil herkömmlich angeschlossen, müsste die Kommune schätzungsweise 60 000 Euro in die Hand nehmen.

Für die anwesenden Einwohner etwas verwirren dürfte die zweimalige Abstimmung zum Thema gewesen sein. Kock stimmte dafür, den Bereich Priorität II (Adel und Mühle) ohne Mühle zu erschließen. Ein Ratsmitglied stimmte dagegen, sechs enthielten sich. In der zweiten Abstimmung mit der ganz klaren Formulierung „Wer ist dafür, dass wir den Adel versorgen?“, gab es auf einmal zwei Gegenstimmen und fünf Enthaltungen bei Kocks Dafür-Plädoyer.

Im weiteren Verlauf der Sitzung waren die Entscheidungen deutlicher. So wurden die zweite Schlafebene in der Krippe (etwa 6 000 Euro) sowie eine Belüftungsanlage (etwa 2 200 Euro) abgenickt. Der Straßenteil „Im Dreieck“ (Nummer 17), der zum aktuellen Baugebiet (Dettmering) zählt, gehört jetzt der Gemeinde. Der Rat einigte sich auf die Bezeichnung „Zur alten Sägerei“. Der „charmante“ Vorschlag von Olaf Mahnken (CDU) mit „Zur Sargfabrik“ fand erneut seine Lacher, aber keine Zustimmung.

Da in Ahausen immer noch Nachfrage nach Bauplätzen herrscht, wie Kock im Gespräch mit der Kreiszeitung bestätigte, wird jetzt erneut das private Baugebiet „Heiko Intemann“ nördlich der Hellweger Straße in Angriff genommen. Deshalb hat die Kommune die Sweco GmbH aus Bremen beauftragt, die Planung zu übernehmen. Laut Kock hat die Gemeinde einige Vorgaben gemacht. Der direkt angrenzende Milchviehbetrieb stelle keine Einschränkung dar, da die Hauptwindrichtung Süd-West sei und deshalb für das neue Baugebiet keine Emissionen zu erwarten seien. Weitere künftige Baugebiete könnten laut Kock auf der südlichen Seite der Hellweger Straße entstehen. Dann müsste die Gemeinde dort Land erwerben.

Acht Stunden Betreuung in der Kindertagesstätte bezahlt jetzt das Land. „Die Nachfrage ist gestiegen. Wenn es nichts kostet, wird es in Anspruch genommen“, sagt Kock. Aus diesem Grund gibt es künftig eine „erweiterte“ Vormittagsgruppe von 7.30 bis 12 Uhr, die um zwei Stunden verlängert wird und mit der der Überhang aufgefangen wird. Eine Erzieherin hat sich laut Kock bereits bereit erklärt, die weiteren Stunden zu übernehmen.

Einstimmig beschlossen wurde die Behandlung des Hausbockes im alten Kindergarten. Die Wärmebehandlung, die das Holz im Kern auf 80 bis 85 Grad bringt, soll knapp 11 000 Euro kosten. Enthalten ist darin außerdem die Nachbehandlung mit Bohrsalz.

In der Einwohnerfragestunde wollten Anwohner der Birkenstraße wissen, weshalb dort sechs beziehungsweise sieben Linden gefällt worden seien. Begründung des Rates (Jörg Küsel/CDU): „Die Linden haben Schäden verursacht, in welcher Form auch immer.“ Außerdem habe die Gefahr bestanden, dass in Zukunft durch die Wurzelteller Schäden an Straße und Kanalisation hätten entstehen können. Auf jeden Fall wird nachgepflanzt. Das sicherte der Rat zu. Nachgedacht wurde unter anderem über Birken, wegen des Straßennamens.