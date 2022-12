Baby verhungert: 34-jährige Mutter aus der Samtgemeinde Sottrum steht vor Gericht

Von: Wiebke Bruns

Richter Volker Stronczyk (2.v.r) steht vor Prozessbeginn im Gerichtssaal, die Angeklagte (2.v.l) steht neben ihrer Anwältin. Die Angeklagte soll ihren ihren 2019 geborenen Sohn ungenügend versorgt haben, sodass er starb. © dpa

Eine vierfache Mutter aus der Samtgemeinde Sottrum bekommt ein weiteres Baby. Laut Anklage gibt sie ihm zu wenig Nahrung. Eine Ärztin bemerkt den lebensbedrohlichen Zustand des Säuglings zunächst nicht – das Kind stirbt kurz darauf an Organversagen. Seit Montag beschäftigt sich das Landgericht Verden mit dem Fall.

Update vom 29. November: Kurzfristig aufgehoben wurde vom Landgericht Verden der für Mittwoch angekündigte zweite Verhandlungstag im Fall eines verhungerten Babys in der Samtgemeinde Sottrum. Grund ist die Erkrankung eines Verfahrensbeteiligten. Sofern es die Genesung zulässt, soll der vorgestern gestartete Prozess planmäßig am Dienstag, 6. Dezember 2022, um 9 Uhr, fortgesetzt werden.

Verden/Sottrum – Musste ein Baby aus der Samtgemeinde Sottrum im Mai 2019 sterben, weil seine Mutter es zu wenig fütterte und erst zu spät einen Arzt aufsuchte? Seit Montag beschäftigt sich die 1. Große Strafkammer am Landgericht Verden mit der Frage, ob die heute 34 Jahre alte Angeklagte für den Tod des Jungen verantwortlich ist. Der Anklagevorwurf lautet auf Körperverletzung mit Todesfolge.

Ohne irgendeine Regung hörte sich die 34-Jährige zum Prozessauftakt an, was ihr die Staatsanwaltschaft Verden vorwirft. Drei Tage nach der Geburt ihres Sohnes habe sie am 30. April 2019 mit ihm die Klinik verlassen. „Zuhause fütterte sie das Kind völlig unzureichend“, verlas die Staatsanwältin. Sechs mal 20 Milliliter Säuglingsmilch täglich seien „offenkundig zu wenig“ gewesen. Dies habe die Mutter vier weiterer Kinder auch gewusst. Doch sie habe deshalb weder Kinderarzt noch Klinik aufgesucht. Es sei auch nicht von ihr thematisiert worden, als sie zehn Tage nach der Geburt von einer Kinderärztin eine Salbe wegen einer Pilzinfektion der Mundschleimhaut (Mundsoor) verschrieben bekommen habe. Weil die Ärztin die Mutter kannte, soll sie bei diesem Termin das Kind ansonsten nicht körperlich untersucht haben.

Junge verliert deutlich an Gewicht

Gegen die Kinderärztin hatte die Staatsanwaltschaft nach Angaben des Vorsitzenden Richters ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, dies aber eingestellt. Die Ärztin habe bereits angekündigt, vor Gericht ihr Auskunftsverweigerungsrecht wahrzunehmen. Der Richter sagte, dass ein Polizeibeamter als Zeuge aussagen werde, demgegenüber sich die Medizinerin geäußert hatte. Der Zustand des Babys habe sich danach „besorgniserregend verschlechtert“. Die 34-Jährige habe den „lebensbedrohlichen Zustand erkannt“ und dass ihr Sohn ärztliche Hilfe benötigte, doch gefüttert habe sie ihn weiterhin nur mit sechs mal 20 Milliliter Säuglingsmilch.

Die heute 34-jährige Angeklagte hat angekündigt, am nächsten Verhandlungstag eingeschränkt auszusagen. © Sina Schuldt/dpa

14 Tage nach der Geburt habe der Junge kaum noch getrunken und bereits 1 130 Gramm an Gewicht verloren gehabt. Umgerechnet rund 25 Prozent seines Geburtsgewichtes. „Die Verschlechterung nahm sie billigend in Kauf, nicht hingegen das Versterben des Kindes“, heißt es in der Anklageschrift.

Zu spät zur Kinderärztin

Erst an diesem 10. Mai habe sie sich um einen Termin bei einer Kinderärztin bemüht und dabei noch den kritischen Zustand verschwiegen. Der Junge „hing schlapp in ihren Armen und wimmerte“, beschreibt die Anklage den Zustand. „Er war nicht mehr in der Lage, einen Saugreflex auszuüben.“ Die Kinderärztin habe umgehend die Einlieferung des 14 Tage alten Babys in die Rotenburger Kinderklinik veranlasst. „Dehydriert“ sei der Kleine gewesen. Sein Blutdruck nicht mehr messbar.

Durch einen „massiven Flüssigkeitsmangel versagten die Organe“. Am 20. Mai 2019 wurden die Geräte in der Klinik abgeschaltet. Wäre die Angeklagte am Abend des 9. Mai mit dem Baby ins Krankenhaus gefahren, dann hätte er „mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit überlebt“, heißt es in der Anklageschrift.

Mutter will aussagen

Ursprünglich lautete der Tatvorwurf auf Totschlag durch Unterlassen, wurde aber im Eröffnungsbeschluss der 1. Großen Strafkammer auf Körperverletzung mit Todesfolge reduziert. Einen Vorsatz vermochten die Richter nicht zu erkennen. Am Montag wurde der rechtliche Hinweis erteilt, dass eine Verurteilung wegen fahrlässiger Tötung in Betracht kommen könnte.

Auf die Frage, ob sie sich zu den Vorwürfen äußern möchte, sagte die Angeklagte: „Zu einem Thema möchte ich etwas sagen.“ Zu welchem, das blieb offen, denn die Möglichkeit dazu bekommt sie erst am Mittwoch. Es wird der zweite von elf Verhandlungstagen, die bis zum 6. Februar 2023 vorgesehen sind.