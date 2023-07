Auf geht`s: Gelungene Auftaktveranstaltung für den Freundschaftslauf Sottrum-Sauveterre

Von: Lars Warnecke

Mit dem Staffelstab in der Hand und belastbarem Schuhwerk an den Füßen: Die Tourteilnehmer kurz nach dem Startschuss. © Warnecke

Sie laufen und laufen und laufen – und einige fahren: auf dem Rad, im Versorgungsbus. Es geht bergauf und bergab, bei Regen, Wind und Sonnenschein. Seit Mittwochmorgen sind die fast 30 Teilnehmer der Tour de l’Amitié von Sottrum auf dem Weg nach Sauveterre.

Sottrum – Um Punkt 8.54 Uhr ist es endlich soweit: Ein lauter Kanonenschuss, ausgelöst von Ex-Werder-Boss Jürgen Born, ertönt über das Sottrumer Heimathausgelände – und zack setzt sich die Gruppe auch schon in Richtung Fährhof in Bewegung. Das erste Etappenziel: Damme im Landkreis Vechta; das letzte: Sauveterre in Frankreich. Dafür sind die 21 Läufer und acht Radfahrer von nun an elf Tagen mit ebenfalls so vielen Etappen, die es zu bewältigen gilt, unterwegs – von früh morgens bis spät abends, auf mehr als 1 500 Kilometern.

Die Tour de l’Amitié, der von langer Hand geplante Staffellauf, welcher die nunmehr 50 Jahre währende Partnerschaft zwischen der Samtgemeinde Sottrum und dem Canton Sauveterre-de-Guyenne ganz schön sportlich in den Vordergrund rückt – seit Mittwoch ist sie in vollem Gang. Dabei nahm sich bereits die Auftaktveranstaltung, der rund 120 Schaulustige trotz der frühen Stunde beiwohnen wollten, betont feierlich aus – moderiert von NDR-Kommentator Albrecht Breitschuh, dessen Wurzeln in Hassendorf liegen.

An Publikum fehlt es nicht: Rund 120 Schaulustige lassen sich die Startveranstaltung vor dem Heimathaus nicht entgehen. © Warnecke

Ein zeremonieller Höhepunkt: Bevor die Tourteilnehmer zu ihrem großen Abenteuer aufbrachen, in fünf Teams à sechs Köpfen, durften die sich im Goldenen Buch der Samtgemeinde eintragen. Die Kommune hat die Schirmherrschaft für den Lauf übernommen, denn, wie Bürgermeister Holger Bahrenburg verdeutlichte: „Die Partnerschaft ist uns wichtig – 50 Jahre ist nicht mal eben so, sondern sie wird richtig gelebt.“

Tatsächlich haben sich viele Freundschaften im Laufe der Zeit entwickelt. Einer, der das Ganze von Anfang an mitverfolgt hat, ist Samtgemeinderatsmitglied Klaus Dreyer aus Hassendorf. Der SPD-Mann, der schon 15 Mal nach Sauveterre gereist war, mehrfach auch als Delegationsleiter, konnte auch gleich erklären, warum die deutsch-französische Partnerschaft zwischen den beiden Gemeinden dermaßen fest verwurzelt ist: „Weil wir nicht nur Mandatsträger mitgenommen haben, sondern alle, die immer leidenschaftlich dabei waren.“ Sein Rat an die Freizeitsportler: „Reist mit fröhlichem Herzen hin und ich glaube, ihr kommt alle mit großem, geöffneten Herzen zurück.“

Gut Schuss dank der Schützenkanone: Ex-Werder-Boss Jürgen Born (Mitte) mit Sottrums Samtgemeindebürgermeister Holger Bahrenburg (l.) und Landrat Marco Prietz. © -

Einer, der schon 1998 beim Jubiläumslauf anlässlich der 25-jährigen Freundschaft dabei war und heute einmal mehr dabei ist, ist Franz-Josef Mersch. Er ist überzeugt: „Das wird ein Mega-Ereignis!“ Und aus Erfahrung weiß er: „Beim Zusammenwachsen der Truppe wird noch einiges passieren.“

Was für eine Ehre: Die Teilnehmer dürfen sich ins Goldene Buch eintragen. © -

Dass die Fröhlichkeit, die naturgemäß mit einem solchen Spektakel einhergeht, gar nicht mal so selbstverständlich ist, darauf kam Marco Prietz in seinem Grußwort zu sprechen: „Wenn wir in die Ukraine schauen und sehen, dass in Europa Krieg herrscht, wir uns vergegenwärtigen, dass wir gerade mit Frankreich über Jahrhunderte hinweg die schlimmsten Auseinandersetzungen hatten und jetzt fährt und läuft man friedlich über die Niederlande, Belgien bis nach Frankreich, um dort die Völkerverständigung zu leben, dann ist das ein großer Segen“, so der Landrat. Auch machte er auf die mehr als 56 Jahre andauernde Partnerschaft zwischen dem Landkreis Rotenburg und der französischen Stadt Saint-Foy-la-Grande aufmerksam, in der die Tourteilnehmer am vorletzten Tag eine Grußbotschaft an die dortige Bürgermeisterin überreichen werden.

Eine Botschaft, und zwar die der Samtgemeinde Sottrum an die Gastgeber aus Sauveterre, befindet sich in schriftlicher Form auch in dem Staffelstab, der während der Tour weitergereicht wird. Sie soll am 29. Juli im Rahmen eines Weinfestes vom Samtgemeindebürgermeister, der nachreist, verlesen werden.

Albrecht Breitschuh (l.) und Mitorganisator Michael Itzen mit dem Staffelstab. © -

Und Jürgen Born? Der frühere Werder-Vorstandsvorsitzende war kurzfristig für den erkranken Willi Lemke eingesprungen, der ursprünglich den Startschuss geben sollte. Sein Eindruck: „Es ist schon eine tolle Leistung, die den Leuten da abverlangt wird.“ Was man ihm zufolge nicht vergessen dürfe: „Der Zieleinlauf ist in der Nähe von Bordeaux, wo es ja einiges in Flaschen gibt – und dafür lohnt es sich, ein bisschen schneller zu laufen.“