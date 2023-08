Von dünner Personaldecke keine Spur: Taakener Landtechnikfirma trotzt dem allgemeinen Trend

Von: Lars Warnecke

Haben in der Werkstatthalle gut zu tun: Jung-Geselle Jost Klocke (v.l.), Lehrling Phillip Lohmann und Thomas Wrede, der der Firma schon seit über 30 Jahren die Treue hält. © lw

In der Serie zum Fachkräftemangel beleuchten wir Branchen, in denen es besonders hakt. Und wir zeigen Beispiele, wie man gegensteuern kann. Ein positives Beispiel ist eine Landtechnikfirma in Taaken.

Taaken – Im beschaulichen Taaken, hat es den Anschein, ist die Welt noch in Ordnung. Zumindest an der Dorfstraße ist das ganz sicher so. Dort hat die Landtechnikfirma F. Müller ihren Sitz – ein kleines mittelständisches Unternehmen mit einer Belegschaft von aktuell 15 Mitarbeitern. Michael Müller, der den 1992 gegründeten Betrieb inzwischen in zweiter Generation führt, hat allen Grund, entspannt zu sein. Den allgemeinen Fachkräftemangel bekommt er gegenwärtig jedenfalls nicht so sehr zu spüren, im Gegenteil: „Dieses Jahr läuft es richtig gut“, sagt der 47-Jährige.

So habe man zu Beginn des neuen Ausbildungsjahres zum ersten Mal überhaupt gleich zwei neue Lehrlinge auf einen Schlag einstellen können – keine Selbstverständlichkeit, wie Müller betont. Denn: „Grundsätzlich gestaltet sich die Mitarbeitergewinnung tatsächlich als recht schwierig, sodass auch wir lange unterbesetzt waren.“ Konkret bedeutet das: Vier Azubis hätten in den vergangenen Jahren vorzeitig im Unternehmen ihre Lehre hingeschmissen. „Da hatten wir schon ein bisschen Pech, wahrscheinlich war ihnen aber die Arbeit dann doch zu anstrengend“, mutmaßt der Firmenchef. Umso dankbarer sei er, dass „wir jetzt zwei wirklich pfiffige Jungs gefunden haben“.

Einer von ihnen ist Phillip Lohmann. Schon zu Schulzeiten habe er im Taakener Betrieb ein Praktikum absolviert, berichtet der 16-Jährige, sei selbst mit Landwirtschaft aufgewachsen. „Das hat mir damals hier schon richtig gut gefallen.“ Also habe er sich direkt auf eine Lehrlingsstelle zum Land- und Baumaschinenmechatroniker beworben – und bereut es nicht. „Ich komme mit den Kollegen gut klar, die Arbeit macht mir Spaß.“

Wie Lohmann sich den Fachkräftemangel erklären kann – nicht nur im Handwerk, sondern über alle Branchen hinweg? „Die Leute haben heutzutage keinen Bock mehr auf richtige Arbeit – hauptsache, die Kohle stimmt“, findet der junge Mann deutliche Worte. „Die denken oft fälschlicherweise, dass man mit Abitur und Studium mehr erreichen kann.“ Eine solche Einstellung, ist er überzeugt, habe indes zur Folge, dass andere Arbeitnehmer viel länger bis zur Rente durcharbeiten müssten – eben weil es an qualifizierten Kräften mangele.

Schrauben, löten, schweißen: Azubi Henrik Seeger kann sich keine bessere Beschäftigung vorstellen. © Warnecke, Lars

Der zweite „Frischling“ im Bunde ist Henrik Seeger. Auch auf ihn warten jetzt dreieinhalb Lehrjahre. Eine vergleichsweise lange Zeit, aber: „Die Ausbildung zum Mechatroniker ist wirklich sehr vielfältig – angefangen von Kenntnissen im Bereich Elektrik über Hydraulik und Mechanik bis hin zu IT-Geschichten“, erklärt Michael Meyer. „Im Anschluss haben die aber auch echt viel auf dem Kasten, weil sie alle Bereiche beherrschen.“ Seine Firma sei etwa auf Schlep-per-, Futter- und Ernte-, aber ebenso auf Forsttechnik spezialisiert. Daneben halte man auch eine Reihe von Kleingeräten vor: Rasenmäher, Kettensägen, Heckenscheren. Henrik Seeger, der über eine Stellenannonce in der Zeitung auf die Stelle aufmerksam wurde, weiß das breite Spektrum, mit dem er es zu tun bekommt, jedenfalls zu schätzen: „Ich mache hier wirklich alles. Natürlich muss ich mich noch ein bisschen einfinden, ansonsten bin ich aber zufrieden“, sagt der 16-Jährige.

Dass er und sein Mitazubi ordentlich mit anpacken, dafür sorgt unter anderem Alt-Geselle Thomas Wrede. Der ist schon von Anfang an dabei, also seit stolzen 31 Jahren. Ob er in all der Zeit nie mit dem Gedanken gespielt habe, den Betrieb oder gar den Beruf zu wechseln? „Nein, da gehöre ich wohl tatsächlich noch zum alten Eisen“, meint er und lacht. So kenne er in seinem Umfeld selbst viele, die nach einer gewissen Zeit ihren Arbeitsplatz gewechselt hätten – selbst mehrfach schon. „Die Leute werden heute mit der Aussicht auf eine bessere Bezahlung ja auch schon von anderen Firmen abgeworben, weil diese selbst kein Fachpersonal haben“, weiß er.

Auch Wrede sieht den Fachkräftemangel vor allem in der Arbeitseinstellung vieler junger Menschen begründet: „Alle streben zum Studieren.“ Das Handwerk bliebe derweil auf der Strecke. „Damit man hier überhaupt Leute hat, die arbeiten können, sind die Kriterien bei der Abschlussprüfung inzwischen auch schon deutlich heruntergestuft worden“, sagt er. Das sei zu seinen Zeiten als Lehrling noch wesentlich strenger gewesen.

Wie auch immer – dem allgemeinen Fachkräftemangel stellt die Landtechnikfirma im kleinen Taaken einen lückenlosen Personalbestand gegenüber. Zu dem zählt noch ein weiterer Lehrling, der im Januar seine Pfüfung machen wird und danach im Betrieb bleiben will – daneben sieben Gesellen, ein Verkäufer sowie „Boss“ Michael Meyer und seine Frau Daniela, die im Büro arbeitet. Letztere sagt: „Wir sind wirklich dankbar und auch ein wenig stolz darauf, dass wir so viele loyale Mitarbeiter haben.“