Von Chancen und mahnenden Worten: So ging es bei der Landvolk-Mitgliederversammlung in Hellwege zu

Von: Lars Warnecke

Prominenter Gastredner: Jörn Ehlers (l.) und Christian Intemann (r.), Vorsitzende des Landvolks in den Kreisen Verden und Rotenburg, mit dem EU-Abgeordneten David McAllister. © -

In großem Format trafen sich die Landwirte in diesem Jahr wieder in Hellwege zur Mitgliederversammlung des Landvolk-Kreisverbandes Rotenburg-Verden. Mit dabei als Gastredner: der EU-Abgeordnete David McAllister.

Hellwege – „Die Einflussnahme von Gesellschaft und Politik auf die Landwirtschaft wird immer größer.“ Mit dieser Feststellung spielte Christian Intemann, Vize-Vorsitzender des Landvolk-Kreisverbandes Rotenburg-Verden, bei der Mitgliederversammlung am Montag in Prüsers Gasthof in Hellwege unter anderem auf die EU-Verordnungen an. Zudem hob er die Relevanz einer verstärkten Öffentlichkeitsarbeit hervor.

Denn: „Die Distanz zwischen Landwirten und Nicht-Landwirten wird immer größer – auch auf den Dörfern merken wir das“, erklärte der Botheler vor den rund 150 Anwesenden, unter die sich auch die heimischen Landtagsabgeordneten Dörte Liebetruth (SPD) und Eike Holsten (CDU) sowie Verdens Landrat Peter Bohlmann (SPD) gemischt hatten. Letzterer sprach in der Versammlung ein Grußwort.

Was Intemann, der dem Verband mit Jörn Ehlers vorsitzt, betonte: Es sei wichtig, die Öffentlichkeit auf mehreren Kanälen über das, was in der Landwirtschaft passiert, zu informieren. „Social Media kann nur ein Teil sein, die Breite macht das Wichtige aus.“ Dies beinhalte auch die Berichterstattung in den Medien – nur sei die allzu oft negativ dargestellt, ein gesellschaftliches Problem, wie er befand. „Aus Mediensicht sind schlechte Nachrichten gute Nachrichten – das ist umso gefährlicher, wenn man sich nur die Überschriften durchliest.“

Was bewegt die Landwirtschaft ansonsten aktuell? Wo gehen die Zeiten hin? Fakt sei Intemann zufolge: „Die Einschläge werden immer schneller und gravierender.“ Der Landvolk-Vizechef spannte einen weiten Bogen – angefangen von Corona über die anhaltende Ukraine-Krise bis hin zu gesellschaftlichen Ansprüchen und natürlich politischen Entscheidungen. Zur Pandemie erklärte Intemann, dass diese doch erst gezeigt habe, dass Landwirtschaft systemrelevant sei. „Man hat vor dem Hintergrund einer Verschiebung im Konsumverhalten erkannt: Wir brauchen Landwirte, das hatte man vorher noch nicht so im Gefühl.“ Nicht so stark wie befürchtet seien die Auswirkungen auf die Absatzmärkte gewesen. Für die Saisonarbeiter habe man Lösungen finden können – auch dank eines starken Landvolkes sowie eines starken Bauernverbandes. Und: Die Direktvermarkter seien dadurch, dass viele Verbraucher beim Bauern nebenan eingekauft hätten, gestärkt worden.

Und der Ukraine-Krieg? Der habe natürlich auch in der Landwirtschaft zu einem rasanten Anstieg der Preise geführt, der immer noch anhalten würde – bei Dünger und Rohstoffen etwa. Das Positive daran: „Es sind nicht nur solche Sachen teurer geworden, sondern auch unsere eigenen landwirtschaftlichen Produkte. Gerade im Milchbereich werden wir 2023 eines der besten Jahre überhaupt einfahren.“

Außerdem, betonte Intemann, rücke die Versorgungssicherheit in den Fokus. Leere Regale hätten es gezeigt: „Wir können uns hierzulande nicht selbst ernähren – wenn wir die Landwirtschaft noch weiter drangsalieren und zurückfahren, wird das Problem größer und nicht kleiner.“

Auch eine große Chance in der Krise habe es seinen Worten nach für die Energiewende gegeben. „Vorher fristete die Stromdirektvermarktung eher ein Nischendasein – mittlerweile spielen uns Landwirten Photovoltaik und Windkraft als Grundstückseigentümer in die Karten.“ Kritik äußerte Intemann an höheren Auflagen und damit verbundenen höheren Kosten – so etwas hätten die Landwirte schon jahrelang wahrgenommen. „Wie sollen wir das in den Betrieben noch leisten, was da täglich von uns gefordert wird? Wir wollen ja mehr Tier- und Naturschutz machen, aber man muss uns auch die Zeit lassen, das umzusetzen.“ Die Politik, appellierte er, müsse bei den Verordnungen auch mal auf die Bremse drücken. „Wir Landwirte stecken jedenfalls in einem Dilemma, woran wir uns halten sollen – an das neue Gesetz oder an die alte Verordnung?“ Was er seinen Berufskollegen mit auf den Weg gab: „Wir müssen ein Stück weit auch flexibler sein, jeder sollte seinen eigenen Weg gehen. Es gibt nicht die eine Blaupause für den Super-Betrieb.“ Lebensmittel, erinnerte er, würden nach wie vor gebrauch. „Von daher ist unser Job auch gesichert.“

Ehrengast David McAllister wird genau hingehört haben. Der in Bad Bederkesa lebende EU-Parlamentarier (EVP/CDU) war als Redner zu den Landvolk-Mitgliedern gekommen, um über Ziele und Herausforderungen in der europäischen Landwirtschaftspolitik zu sprechen. Für ihn steht fest: Europas Landwirte seien mit einer ganzen Reihe von Herausforderungen konfrontiert, die durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine entstanden seien oder sich drastisch verschärft hätten. Eine steigende Inflation und steigende Energiepreise würden den ohnehin harten Kostendruck noch verschärfen „Es ist die Verantwortung der EU, nicht nur durch erhöhte Investitionen in die GAP (Gemeinsame Agrarpolitik; Anm. d. Red.), die Anfang dieses Jahres für den Zeitraum bis 2027 in Kraft getreten ist, sondern auch durch einen angemessenen Umgang mit Regulierungen auf diese Entwicklungen zu reagieren“, befand er. Um die eigene Lebensmittelversorgung sicherzustellen und zeitgleich darauf zu achten, dass der Krieg den globalen Hunger nicht verschärft, müsse die EU ihre gesamte Kraft und regulatorische Stärke einsetze. „Aber eben nicht gegen die Landwirte!“

