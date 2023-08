Aus der Gastro an den Schalter: Zweifacher Mutter gelingt Quereinstieg bei der Bank

Von: Antje Holsten-Körner

Marie Niemeyer freut sich, in der Volksbank Wümme-Wieste Kunden fachkundig beraten zu können. © Holsten-Körner

Der Fachkräftemangel macht auch vor den Banken nicht Halt. In der Volksbank Wümme-Wieste können die Verantwortlichen auf eine langjährige Erfahrung bei der Integration von Nicht-Bankkaufleuten zurückgreifen, denn für zahlreiche Aufgaben werden schon seit vielen Jahren auch branchenfremde Bewerber eingestellt. Dazu gehören beispielsweise der Service am Schalter, das Markt-Service-Center oder die Direktfiliale.

Sottrum – Jetzt ging die Sottrumer Volksbank noch einen Schritt weiter, denn erstmals wurde die Position in der Privatkundenberatung mit Marie Niemeyer als Quereinsteigerin besetzt. „Ich hatte mich ursprünglich auf eine der beiden ausgeschriebenen Stellen für die Versicherungen beworben, denn in den 14 Monaten bei der Deutschen Vermögensberatung hatte ich in diesem Bereich die meisten Schulungen erhalten und Zertifikate erworben“, berichtet die Reeßumerin.

Hierfür waren jedoch nur gelernte Versicherungskaufleute vorgesehen. Daher wurde die 33-Jährige auf die ebenfalls ausgeschriebene Stelle angesprochen. Da sie sich dies auch gut vorstellen konnte, wurden Nägel mit Köpfen gemacht und ein Arbeitsvertrag zum Jahresanfang 2023 abgeschlossen.

Aus Gastro-Fachkraft wird in Zeiten des Fachkräftemangels eine Bank-Angestellte

Ursprünglich sah ihre berufliche Laufbahn ganz anders aus. „Weil ich schon immer gerne in der Gastro gejobbt habe, empfand ich es als sinnvoll, eine Ausbildung zur Restaurantfachfrau zu absolvieren“, erzählt sie. Nach dem erfolgreichen Abschluss im renommierten Jürgenshof im Januar 2014 folgte die weitere Beschäftigung in der Branche. Der Kontakt zur Arbeit in der Finanzwelt entstand im Jahr 2021 durch eine Freundin, die in der Branche tätig war. „Finanzen und Beratung machen mir Spaß“, stellte Niemeyer nach dem Umstieg schnell fest, merkte aber auch: „Ich bin keine Unternehmerin.“

Hintergrund: Bei der Deutschen Vermögensberatung war sie als Selbstständige unterwegs – Geld gab es also nur für erfolgreiche Abschlüsse. Dazu kam, dass sich Arbeitszeiten und Kinderbetreuung – Sohn Ben wurde 2016 geboren, Tom 2018 – nur schwer vereinbaren ließen. Auch der Schichtdienst ihres Ehemanns Jonas musste berücksichtigt werden.

Ich finde es einen schönen Weg durchs Leben, wenn ich jetzt Kinderkonten eröffnen darf und diese Kinder später in ihrer Ausbildung begleite.

Durch den Spaß an der Beratungstätigkeit fiel ihr im vergangenen Jahr sofort die Anzeige der Volksbank Wümme-Wieste ins Auge. Nach der erfolgreichen Bewerbung folgte die Einarbeitung in verschiedenen Abteilungen der Volksbank. Dazu gehörte als Grundlage natürlich der Service. „Hier lernt man den Bankalltag und viele damit verbundene Fragen sehr gut kennen“, hebt Niemeyer hervor. Nicht nur in Sottrum durfte sie Beratungsgespräche ihrer Kollegen begleiten, sondern auch in Ottersberg und Rotenburg. Ebenso die Direktfiliale lernte sie kennen. „Dort ist die Beratung nochmals ganz anders als ‚face to face‘“, betont die 33-Jährige.

Durch die in allen Abteilungen außergewöhnlich guten Beurteilungen durfte sie bereits nach einigen Wochen im Beisein von Martina Wurzel, Leiterin der Sottrumer Geschäftsstelle, die ersten Beratungsgespräche führen und konnte damit ihre Kenntnisse erweitern. Da Niemeyer das in sie gesetzte Vertrauen nicht enttäuschte, wurde ihr inzwischen sogar ein eigener Kundenstamm übertragen. Mit ihrem Aufgabengebiet fühlt sie sich sehr wohl. „Es ist gut, mit den Kunden etwas zu schaffen und ihnen eine ganzheitliche Beratung zu ermöglichen“, sagt sie.

Finanzen, führt sie weiter aus, seien Vertrauenssache, und da sei eine Konstante besonders wichtig. „Ich finde es einen schönen Weg durchs Leben, wenn ich jetzt Kinderkonten eröffnen darf und diese Kinder später in ihrer Ausbildung begleite“, so Niemeyer. Von der Atmosphäre in der Volksbank Wümme-Wieste ist sie sehr angetan. „Ich schätze unfassbar die Kollegen. Alle sind freundlich und es gibt bei Fragen immer eine kompetente Antwort“, ist sie froh, ein Teil des Teams zu sein.

Quereinstieg: Kaufmännische Ausbildung ist von Vorteil In der Volksbank Wümme-Wieste wurden bisher sehr gute Erfahrungen mit Seiteneinsteigern gemacht. „Eine kaufmännische Ausbildung ist dabei von Vorteil“, betont Sibylle Gerken, seit 1999 in der Volksbank zuständig für die Aus- und Weiterbildung. In den meisten Fällen erfolgt ein Einstieg über den Service am Schalter. „Wichtige Voraussetzungen für die Arbeit in der Bank sind Menschenkenntnis und Verständnis für die Kunden“, hebt Gerken hervor. Für die fachliche Qualifizierung der neuen Mitarbeiter werden Seminare angeboten, die mit dem Bankassistenten oder sogar mit der Bankausbildung abgeschlossen werden können. Berücksichtigt werden muss diese Entwicklungszeit, bei der die Bank Geld in die Hand nimmt. „Eine Lücke kann natürlich nicht sofort eins zu eins gefüllt werden“, so Gerken, die sich freut, dass in den vergangenen Jahren viele positive Ergebnisse beim Quereinstieg erzielt wurden: „Mit den richtigen Leuten funktioniert es sehr gut.“

Großes Lob gibt es für sie von Kai Hollinger, Leiter Privatkunden in der Volksbank Wümme-Wieste: „Marie Niemeyer besitzt eine sehr gute Auffassungsgabe sowie großes Interesse, ihr Wissen zu erweitern. Sie hat sich als Quereinsteigerin bereits schnell ein sehr gutes Grundlagenwissen angeeignet.“ Das Fachwissen wird noch ausgebaut durch eine zusätzliche Seminarreihe, damit die Privatkundenberaterin nach Abschluss auch den Kunden bedarfsgerecht Wertpapiere empfehlen darf. Auch Sibylle Gerken, zuständig für die Aus- und Weiterbildung, hat nur anerkennende Worte für ihre Kollegin: „Sie hat in der Praxis gezeigt, dass sie durch ihre schnelle Auffassungsgabe fix in der Aneignung von Inhalten ist und den Dienstleistungsgedanken mit dem Verständnis für die Kunden mitbringt.“