Volksbank Wümme-Wieste verordnet sich Wachstum

Sottrum - Von Matthias Röhrs. Niedrigzins, digitaler Wandel und stetig neue Regulation – die Volksbank Wümme-Wieste aus Sottrum sieht sich derzeit so einigen Herausforderungen gegenüberstehen, die alles überstrahlen. Dennoch wächst sie. Um 6,7 Prozent hat das genossenschaftliche Bankhaus im Jahr 2016 seine Bilanzsummer steigern können, wie es am Donnerstag mitteilte. Gefeiert wird im laufenden Jahr aber vor allem aus einem anderen Grund – 125 Jahre besteht die Bank mittlerweile.

Doch zunächt zum Geschäft: „Wir müssen und wollen wachsen“, sagt Stefan Hunsche, der zusammen mit Matthias Dittrich den Bankvorstand bildet. Schließlich würden die Kosten – in etwa für das Personal – ebenfalls jährlich steigen. 560 Millionen Euro betrug die Bilanzsumme der Bank Ende vergangenen Jahres, 35 Millionen mehr als noch 2015. Um fast zu einem gleichen Prozentsatz, nämlich 6,3 Prozent, stieg auch das betreute Kundenvolumen an. Hierbei durchbrach das Haus erstmals eine besondere Marke. „Wir sind jetzt eine Milliarden-Bank“, sagt Dittrich. 1,059 Milliarden Euro betreut sie in den zwölf Standorten insgesamt an Kundengeldern und -krediten.

Eine starke Nachfrage nach Finanzierungen im gewerblichen sowie privaten Immobilienkreditgeschäft kennzeichnete die geschäftliche Entwicklung der Volksbank im vergangenen Jahr. Insgesamt stiegen die Kredite um 33 Millionen Euro auf 367. Die Zins- und das Provisionsergebnisse seien geringer ausgefallen als im Vorjahr. Die Niedringzinsphase habe zu einer rückläufigen Entwicklung geführt. „Aber bisher sind Negativzinsen für Kundengelder für uns kein Thema. Wir beobachten die Entwicklung unserer Einlagenbestände und unser Bankenumfeld allerdings aufmerksam“, so die Vorstände.

Mehr als 29.462 Kunden zählte die Volksbank Wümme-Wieste am Stichtag 31. Dezember 2016 zu ihren Stamm, 1 314 davon kamen in dem Jahr neu dazu – das entspricht einem Wachstum von fünf Prozent. Etwa ein Drittel ist Mitglied der Genossenschaft. Ihre Zahl beträgt derzeit 10.658. 2015 waren es noch 10.253.

125-jähriges Bestehen in diesem Jahr

Wenn es nach Dittrich geht, könnte die Bank zum 14. Juni ihr 11.000. Mitglied begrüßen – gerade richtig zur Vertreterversammlung, bei der übrigens Uwe Fröhlich, Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken, als Redner auftreten soll.

Es ist ein Geburtstagsbesuch. In diesem Jahr feiert die Volksbank Wümme-Wieste ihr 125-jähriges Bestehen. „Für uns hat das eine ganz besondere Bedeutung“, so Hunsche. Ein Ausschuss plane derzeit verschiedene Aktionen rund um den Geburtstag. Auf eine Chronik verzichtet die Bank. „Wir sehen darin keinen Mehrwert, zumal wir zum 100. bereits eine hatten“, sagt Dittrich. Auch auf einen Festakt verzichte man bewusst.

Stattdessen werden die Kunden am Jubiläumstag, 12. Oktober, zu Kaffee und Kuchen eingeladen. Zudem sollen verschiedene Ausstellungen über das Jahr hinweg in den Geschäftsstellen eröffnet werden. Außerdem unterstützt die Bank Projekte, die auf ihrer Crowdfunding-Plattform www.vb-ww.viele-schaffen-mehr.de Geld sammeln, mit insgesamt bis zu 12 500 Euro. Besonders am Herzen liegt Hunsche und Dittrich das Projekt „Blickwechsel“, bei dem insgesamt 28 Mitarbeiter für drei Tage in einer sozialen oder gemeinnützigen Einrichtung in einem für sie unbekannten Umfeld mitarbeiten. Das Spektrum der Einrichtungen umfasst Altenpflegeheime, Behindertenwerkstätten, Kinder- und Jugendeinrichtungen sowie Natur- und Tierschutzorganisationen.