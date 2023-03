Seitwärts statt aufwärts: Volksbank Wümme-Wieste mit moderatem Wachstum im Jahr 2022

Von: Nina Baucke

Stefan Hunsche (l.) und Matthias Dittrich setzen auf Nachhaltigkeit – unter anderem mit Baumpflanzaktionen. © Baucke

Jahrelang ging es für die Volksbank Wümme-Wieste bei Kundenvolumen und Kreditvergaben aufwärts. Der Krieg in der Ukraine und die Inflation haben diesen Trend nun gestoppt und für lediglich moderates Wachstum gesorgt. Dennoch ist der Vorstand mit dem Jahr 2022 zufrieden.

Sottrum – Jahrelang ging es mit den Bilanzsummen und dem Kreditvolumen aufwärts, jetzt scheint bei der Volksbank Wümme-Wieste dieser Trend gebremst. „Es geht jetzt mal seitwärts“, bilanziert Vorstandsvorsitzender Matthias Dittrich. Der Krieg in der Ukraine, die Inflation, aber auch die geringere Nachfrage nach Baufinanzierung – all das hat der Bilanz des Sottrumer Kreditinstitutes zugesetzt. Dennoch: „Es ist noch ein ordentliches Ergebnis“, sind sich Ditrich und sein Amtskollege Stefan Hunsche einig.

Und das nicht nur im Windschatten der angekündigten Fusion mit der Bremischen Volksbank, sondern auch angesichts eines, wie Hunsche betont, besonderen und markanten Jahres. Das war vor allem dadurch geprägt, dass die Notenbanken beschlossen hatten, die Inflation über Zinssteigerungen zu bekämpfen. „Das hat zu einer Zinssteigerung geführt, die man als historisch bezeichnen kann“, so Hunsche. „Es war eine wirkliche Kehrtwende, wie wir sie seit Jahrzehnten, zuletzt wohl in den 50er-Jahren, nicht erlebt haben.“ Das wirkte sich auch auf das Volumen der Neubaufinanzierungen aus: „Da haben dazu die Energiekosten ihr übriges getan, das ging mit den Lieferketten weiter und am Ende haben selbst die, die nach wie vor bauen wollten gesagt: Wir finden keine Handwerker“, erklärt Hunsche. Zudem hatte die KfW im Januar die Förderung eingestellt, damit gingen ab dem zweiten Quartal des Jahres 2022 die Baufinanzierungen zurück, so dass die Summe an Kundenkrediten lediglich moderat von 513 auf rund 520 Millionen Euro gewachsen ist. „Dabei spielt auch das Thema Eigenkapital eine Rolle, ohne das geht bei einer Baufinanzierung mittlerweile wieder nichts mehr“, so Dittrich.

Auch der Anstieg beim Kundenvolumen ist eher klein, von 1,53 auf 1,54 Milliarden Euro. Ebenso Verhalten ist das Wachstum bei den Einlagen, von 501 auf 511 Millionen Euro. „Aus der Perspektive von 2021 waren unsere Erwartungen für 2022 höher“, räumt Hunsche ein.

Dennoch gibt es für ihn und Dittrich Lichtblicke: Mittlerweile nähert sich der Anteil der Mitglieder unter den Kunden der Genossenschaftsbank den 50 Prozent an. Zugleich steht in diesem Jahr eine Neuerung an: Bislang war bei Versicherungen ausschließlich R+V als Partner dabei. „Wir gehen jetzt einen neuen Weg und werden Mehrfachvermittler“, kündigt Hunsche an. Bedeutet: Auch andere Versicherungsunternehmen finden sich nun im Portfolio der Volksbank Wümme-Wieste wieder. „Wir wollen uns da breiter und professioneller aufstellen.“ Dafür hat sich das Sottrumer Unternehmen noch einmal mit zwei neuen Mitarbeitern personell verstärkt. „Auf diesem Weg, denken wir, können wir noch mehr Kunden erreichen, also eine Win-Win-Situation“, so Hunsche. Und Dittrich ergänzt: „Früher haben die Leute bei Check24 nachgeschaut, aber wir bieten hier dazu noch die Beratung.“

Blick auf Nachhaltigkeit

Auch in Sachen Nachhaltigkeit sieht sich das Kreditinstitut auf einem guten Weg: „Da sich auch unsere Firmenkunden damit beschäftigen, sind wir da nun auch dabei“, erklärt Dittrich. „Es geht um den CO2-Fußabdruck, nach dem wir den Kreditnehmer befragen müssen.“ Aber das Unternehmen will auch vor der eigenen Haustür kehren, „so versuchen wir, die Leute vom gedruckten Kontoauszug wegzubringen“, sagt Dittrich. Inzwischen hätten sie bereits 1 870 Kunden für ein E-Postfach für die Kontoauszüge begeistern können. Wie im vergangenen Jahr angekündigt, hat die Volksbank daraufhin Bäume in einem Wald bei Veersebrück gepflanzt, „etwa 1 750 Buchen und Eichen“, so Hunsche.

Weiterhin spiele auch der soziale Aspekt eine Rolle, betont Dittrich. „Gerade weil das Ehrenamt so ein strapaziöses Thema ist, bei dem immer weinige ihre Freizeit für andere opfern.“ Daher wolle man mit der Crowdfundig-Plattform weiterhin Projekte unterstützen. Aktuell ist es der Staffellauf nach Sauveterre-de-Guyenne, der über die Volksbank Wümme-Wieste um Unterstützung bittet. Beim Blick in die Zukunft freut sich Dittrich darüber, dass die Bank in diesem Jahr einen Ansturm auf die Ausbildungsplätze erlebt habe. „Die Auswahl der Bewerber war total vielfältig, auch und vor allem, was den kulturellen Hintergrund angeht.“ So sind zwei junge Frauen – eine aus dem Iran, die andere aus Indien – mit als Auszubildende an Bord, die 2015 nach Deutschland gekommen sind.