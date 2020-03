Volksbank schließt Ahauser Filiale

Sottrum – Zum Abschluss des jährlichen Bilanzgesprächs wird Matthias Dittrich, Vorstand der Volksbank Wümme-Wieste, noch einmal ernst. Man sei in guter wirtschaftlicher Verfassung und man habe in den vergangenen Jahren notwendige und nachhaltige Entscheidungen getroffen. Zuversicht sei also geboten, denn die guten Ergebnisse aus 2019 und den Jahre davor würden sich erst einmal nicht in dem Maße wiederholen. Man sucht also nach neuen Wegen. Doch zu denen gehört auch, alte nicht mehr zu gehen. „Wir werden zum 31. Mai zwei unserer SB-Filialen schließen“, sagt Dittrich. Betroffen sind Ahausen und Otterstedt.

Hauptsächlich die Kosten sind wohl ausschlaggebend gewesen, aber auch, dass man in Zukunft das Filialgeschäft auf neue Beine stellt. Mit zunehmender Digitalisierung verändere sich das Kundengeschäft. Die Entscheidung habe man mit Augenmaß getroffen, man wolle aber weiterhin kundenorientiert arbeiten. Das geschieht in erster Linie durch eine sogenannte Direktfiliale, die im Moment in der Hauptstelle in Sottrum aufgebaut und Mitte Mai – also kurz vor den beiden Filialschließungen – eröffnet werden soll. Viele Kundenanliegen und -fragen ließen sich einfach online oder telefonisch klären. Und ältere Kunden würden zunehmend digitaler werden. Die Direktfiliale solle Ansprechpartner für die Kunden online oder telefonisch sein – mit erweiterten Servicezeiten.

Das Bankgeschäft hat sich in den vergangenen Jahren verändert. Handelskonflikte, Minuszinsen, der Brexit und auch das Corona-Virus hinterlassen ihre Spuren an der Wieste. Dittrich und sein Vorstandskollege Stefan Hunsche schauen daher mit Vorsicht in die Zukunft. Obwohl es zuletzt gut lief. „Normal und stabil“, so Hunsche, habe sich die Bilanzsumme 2019 entwickelt. Diese ist um gut 29 Millionen auf 659 Millionen Euro gestiegen. Auch beim Kundenwert-Volumen ging es erneut aufwärts. Dieses stieg auf 1,296 Milliarden Euro im Vergleich zu 1,192 Milliarden 2018. Einen größeren Sprung machte die Mitgliederzahl der genossenschaftlich organisierten Volksbank. Sie ist um 983 auf 11 809 Mitglieder gestiegen. „Ein bärenstarkes Ergebnis“, so Hunsche.

Die Lage am Finanzmarkt wirkt sich auf das Kreditgeschäft aus. „Die Baufinanzierung boomt“, so der Volksbank-Vorstand weiter. Insgesamt stiegen die bilanziellen Kredite um fünf Prozent auf 449 Millionen Euro. Ob nun Hauskauf- oder bau, der Bedarf sei hoch. Allerdings gibt es auch Schattenseiten. So habe der Fachkräftemangel im Handwerk Einfluss. Kredite würden wegen langer Wartezeiten später abgerufen. Zudem sind sie höher, da das Handwerk aufgrund voller Auftragsbücher teurer geworden ist. Das sorge im Handwerk zwar für mehr Einnahmen, für die Banken bedeutet das aber, dass es bei Investitionen weniger auf Kredite angewiesen ist.

Auch die Nöte der Bauern spüre die Bank, so Hunsche. Dürrejahre wie zuletzt seien verantwortlich für weniger Umsätze auf den Höfen und damit auch für geringere Investitionen, von langen Genehmigungszeiten für Bauten einmal abgesehen. Hunsche fasst zusammen: „Gewerbliche und landwirtschaftliche Investitionen sind eher gering.“

Einige Einschränkungen, neue Wege, aber unter dem Strich gute Zahlen. Die Wirtschaft mag in Aufruhr sein, in Sottrum bleibt man aber optimistisch. Die beiden Vorstände jedenfalls blicken weiter positiv in Zukunft.

Nachhaltigkeit

Auch die Volksbank Wümme-Wieste schreibt sich das Thema Nachhaltigkeit auf die Fahnen. Dabei habe der Begriff verschiedene Facetten. „Wenn wir nachhaltig sein wollen, dann stellt sich die Frage: Welche ökonomischen, ökologischen und sozialen Auswirkungen hat unser Handeln?“, heißt es. Etwa zwölf Prozent des Kreditgeschäftes seien Förderkredite zur Energieeinsparung beziehungsweise Förderung erneuerbarer Energien. Auch die Bank selbst sei aktiv und will aktiver werden. Die Photovoltaik-Anlage auf dem Dach der Hauptstelle in Sottrum leiste bereits seit Jahren ihren Betrag zum Klimaschutz, zudem fordere man die Kunden auf, das elektronische Postfach über das Online-Konto zu nutzen. Dazu unterstütze man regelmäßig die Arbeit der Naturschutzvereine in der Region. So habe der Flecken Ottersberg Mittel für Blühstreifen erhalten. Außerdem konnte der BUND in Rotenburg 1 500 Euro für ein Projekt für den Wildbienenschutz bei Ahausen verwenden.