Die beste Lösung: Volker Droste und Wolfgang Harling über den Rathausentwurf

Von: Nina Baucke

Die Zusammenarbeit mit den Sottrumern war aus meiner Sicht eine konstruktive. © Osterwold°Schmidt EXP!ANDER Architekten BDA, Weimar

Der Architektenwettbewerb für das Sottrumer Rathaus hat einen Gewinner – aber nach welchen Kriterien? Und was macht den Siegerentwurf eigentlich aus? Wir sprechen mit Volker Droste und Wolfgang Harling, Mitglieder des Preisgerichts, über ihre Entscheidung.

Sottrum – Sottrum braucht ein neues Rathaus mit mehr Platz. Aber wie soll das aussehen? Zum ersten Mal in ihrer Geschichte hat die Samtgemeinde für ein solches Projekt einen Architektenwettbewerb ausgelobt – besetzt mit Fachpreisrichtern als auch mit Vertretern aus Politik und Verwaltung. Wir haben mit dem Vorsitzenden des Gremiums Volker Droste, Architekt aus Oldenburg, und SPD-Ratsherr Wolfgang Harling als Sachpreisrichter darüber gesprochen, worauf es bei so einem Wettbewerb ankommt.

Wie groß ist der Druck, über ein Projekt in dieser Größenordnung zu entscheiden?

Harling: Bei mir ist der Vorteil, dass wir solch ein Verfahren beim Hellweger Kindergarten schon einmal gemacht haben. Ich wusste, wie das in etwa funktioniert, war mir aber nicht im Klaren, welche Dimensionen das annimmt und wie groß das tatsächlich wird. Ich war schon überrascht, wie viele Formalien für so einen Wettbewerb nötig sind. Aber aufgrund der guten Erfahrungen, die wir in Hellwege gemacht haben, habe ich mich dafür eingesetzt, dass wir das auch in diesem Fall so machen. Und das Ergebnis sieht man auch.

Welche Kriterien, welche Maßstäbe und Parameter hat das Preisgericht angesetzt?

Harling: Im Grund ging es uns darum, dass hier etwas Dorfverträgliches entsteht – auch, was die Sichtachsen, beispielsweise zur Kirche, angeht. Dass wir eine vernünftige Platzsituation haben. Und dass das Gebäude funktional ist: Am Ende hat die Verwaltung ein maßgebliches Wort, denn sie ist es, die dort arbeiten wird. Aber auch Nachhaltig- und Wirtschaftlichkeit sind Kriterien, auf die wir bei der Auswahl achten müssen.

Droste: Es ist ja ein Wettbewerbsverfahren, das strengen Regeln unterworfen ist, jeder Entwurf liegt anonym vor. Die Aufgabe ist klar umrissen, jeder bekommt die gleiche Aufgabenstellung, jeder das gleiche Raumprogramm, die er umsetzen muss. Da wird natürlich darauf geachtet, ob sie diese Aufgaben auch umgesetzt haben. Sind alle geforderten Räume auch abgebildet? Dabei geht es ja für die Büros auch um viel Geld, denn von den 13 Teilnehmern arbeiten ja zwölf für die Katz. Ein ganz wichtiges Beurteilungskriterium ist da immer Angemessenheit. Passt der Vorschlag überhaupt in den Ort? Ein Rathaus in Frankfurt sieht anders aus, als eines in Sottrum. Dann muss der Nutzer mit dem Rathaus auch gut arbeiten können. Und dann sind es heutzutage auch Aspekte wie Nachhaltigkeit, Ressourceneffizenz, Ökologie, der Umgang mit dem Bestand, Wirtschaftlichkeit beim Flächenverbrauch und die Ästhetik.

Aber Ästhetik ist ja eher eine subjektive Frage, oder?

Droste: Man kann es auch erklären. Es geht nicht um die Tagesstimmung. So gab es einen Entwurf, bei dem viele dachten: Das ist eine Schule. Andere Entwürfe haben das Gefühl vermittelt, älter als das vorhandene Rathaus zu sein. Andere schienen mehr Wohnhaus als Rathaus. Da kann man dann über den gewonnenen Eindruck deutlich machen, dass die Typologie für so ein Rathaus eine andere ist, als für das, was da im Umfeld steht.

Ist der Stellenwert von Nachhaltigkeit größer geworden?

Droste: Deutlich größer! Ich glaube, alle teilnehmenden Büros haben den Nachhaltigkeits-, Ökologie- und Ressourcenaspekt mit an erster Stelle. Früher waren vorgeschlagene Konstruktionsweisen und Materialien oft ähnlich.

Was macht den Siegerentwurf so besonders?

Harling: Es sind zwei Entwürfe, der erste und der zweite Platz, über die wir am Ende am meisten diskutiert haben. Letztlich waren wir der Meinung, dass der Entwurf, den wir zum Sieger gekürt haben, besser in der Öffentlichkeit ankommen wird. Um die andere Option hätte es wohl mehr Diskussionen gegeben. Aber für mich sind sie beide gleichwertig.

Droste: Der Siegerentwurf macht sehr viel richtig. Er hat den richtigen Maßstab gefunden und mit der Eingangssituation ein großes Defizit behoben. Auch das Bürgerzentrum war Bestandteil des Wettbewerbs, und er hat es an die richtige Stelle gesetzt und es so benutzt, dass man mit diesem Bürgerzentrum auch etwas anfangen kann und dass es nicht nur ein Büro ist. Das hat ihn von vielen anderen abgesetzt und deutlich gemacht, dass das eine exzellente Lösung ist, die wir alle in gleichen Teilen sehr wertgeschätzt haben. Dazu hat er eine angemessene, relativ unaufgeregte Fassadengestaltung gefunden, die trotzdem souverän ist. Das Gebäude präsentiert sich in einem ortsbildtypischen Maßstab und zugleich nicht so, wie die umliegenden Gebäude. Es zeigt, dass es etwas Besonderes ist – selbstbewusst und in einem guten Dialog und Maßstäblichkeit zum bestehenden Gebäude und sensibel in das Umfeld eingesetzt.

Was hoffen Sie: Wie wird die Öffentlichkeit auf den Siegerentwurf reagieren?

Droste: Man engagiert sich für den Ort, man will das beste für den Ort finden. Und am Ende sagt man: Das ist unserer Überzeugung nach die beste Lösung. Ich habe 230 Preisgerichte auf dem Buckel, in kleinen und großen Städten. Und da muss man sensibel sein und sich auf den Ort einlassen.

Harling: Ich denke, dass im Preisgericht schon ein großes Spektrum vertreten war: Fachleute, Mitglieder der Verwaltung, die Politik. Letztlich ist es so: Wie will man die Öffentlichkeit beteiligen? Ich bin mir sicher, dass der Entwurf ankommen wird.

Das Preisgericht hat sich aus Vertretern der Kommune und aus Fachpreisrichtern zusammengesetzt. Wie unterscheidet sich der Blick von Internen und Externen?

Harling: Gerade die Fachleute waren diejenigen, die uns inhaltlich die Entwürfe erläutert haben. Das hätten wir so nicht leisten können. Die Fachpreisrichter schauen da fachlich drauf, wir schauen, wie es in die Gegend passt. Wir hatten mehrere Durchgänge, bis wir bei vier oder fünf Wettbewerbsbeiträgen waren. Der Fokus wird immer enger gefasst. Aber natürlich haben auch die Fachpreisrichter einen Blick darauf gehabt, wie der Entwurf hier in den Ort passt.

Droste: Wir müssen unvoreingenommen sein. Auf der anderen Seite sind wir ganz stark auf die Einschätzung der Ortskundigen angewiesen. Das ist die große Qualität dieses Wettbewerbs gewesen: Es gab im Vorfeld einen gemeinsamen Termin aller, wo wir uns gemeinsam die Umgebung und den Ort angesehen haben. Und da gibt es immer einen guten Austausch. Und man sieht im Protokoll, wie einstimmig wir meistens waren. Die Zusammenarbeit mit den Sottrumern war daher aus meiner Sicht eine konstruktive und sehr aufmerksame. Es gab keine Lagerbildung.

Wie aufgeregt sind Sie, das am Ende umgesetzt zu sehen?

Droste: Es ist eine Riesenspannung, da wir ja im Wettbewerb einen Vorentwurf haben. Und dieser ist ohne Dialog zwischen Planenden und Bauherrn entstanden. Er wird bestimmt noch überarbeitet und präzisiert, für den dann erst noch Kosten ermittelt werden. Wir haben den Entwurf ausgewählt, von dem wir glauben, dass das das Büro ist, dass die Aufgabe am besten verstanden und umgesetzt hat.

Harling: Ich freue mich darauf. Und ich denke, dass wir durch den Wettbewerb zu einer sehr guten Lösung für das Rathaus gekommen sind. Am Ende, wenn es dann fertig ist, werden wir alle zufrieden sein.