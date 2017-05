Dem Volk auf das Maul geschaut

Ahausen - Von Heidi Stahl. Im Ahauser Gemeindesaal hat die Rotenburger Buchhändlerin Cornelia Mansfeld am Dienstagabend einen Einblick in zum Lutherjahr neu erschienene Martin-Luther-Biografien und Bücher über das historische Umfeld des Reformators gegeben. Dabei kamen so manche Hintergründe über seine Person und seinen Einfluss auf die deutsche Sprache zutage. Es war der erste Themenabend von der hiesigen Marien-Stiftung zu Luther.

Der Vorsitzende der Stiftung, Horst Herzog, freute sich an diesem Abend, der musikalisch von dem weichklingenden Saxophon des Hellweger Musikers Edwin Bohlmann umrahmt wurde, viele Zuhörer begrüßen zu können. Mansfeld hatte einen kleinen Büchertisch aufgebaut und gab unter mehreren Gesichtspunkten und Zitaten aus den Büchern einen Überblick.

Zum einen erläuterte sie die Wurzeln von Luthers Autorität, seinem Durchsetzungsvermögen und seiner späteren Kraft, sich mit Obrigkeiten anzulegen, wie sie besonders in den Biografien von Lyndal Roper und Heinz Schilling dargelegt werden. Um verstehen zu können, wie der zuerst unbedeutende Mönch zu einem solchen „Rebell“ werden konnte, muss man tief in seine Jugend gehen. Aufgewachsen in der rauhen Welt der Bergarbeiter hat er im Vaterhaus notgedrungen gelernt, seine Ellbogen einzusetzen.

Zum anderen muss man die historischen Zeitumstände berücksichtigen, den Umbruch in der Renaissance vom Spätmittelalter in die Neuzeit, mit neuen technischen Erfindungen, der Entstehung des Bankenwesens durch die Fugger und vor allem dem aufklärerisch wirkenden Einfluss des sich verbreitenden Buchdrucks und damit eine Medienwirksamkeit und Verbreitung der Schriften Luthers.

Wesentlicher Einfluss auf Redewendungen

Hierzu zog die Soziologin Mansfeld besonders Heinz Schillings Buch „1517“, eine Zeitreise durch Luthers Lebensspanne, das in kürzester Zeit zu einem Bestseller geworden ist, heran. In einem weiteren Aspekt rückte sie Luthers Einfluss auf die deutsche Sprache in den Vordergrund, wie er in Bruno Preisendörfers Buch „Als unser Deutsch erfunden wurde“ geschildert wird. Luther hat nicht nur „dem Volk aufs Maul geschaut“, sondern den Menschen auch das Lesen beigebracht. Erst seine Bibelübersetzung lieferte die Rechtfertigung dafür, dass auch das „niedere Volk“ auf Deutsch lesen lernen durfte, denn Gottes Wort sollte für alle zugänglich sein und nicht nur in Lateinschulen gelehrt werden. Ohne Luther wäre auch unser Wortschatz sehr viel kleiner. Nicht nur seine Redewendungen, wie „Rat und Tat“, „Stecken und Stab“, „sein Licht unter den Scheffel stellen“ oder „Stein des Anstoßes“, sondern auch viele lautmalerische und bildliche Begriffe wie „Lückenbüßer“, „Feuereifer“, „Langmut“, „Lästermaul“ oder auch Adjektive wie „wetterwendisch“ oder „friedfertig“ und Verben wie „erbeben“ stammen aus Luthers Feder und seinem Bemühen, dem einfachen Volk Dinge begreiflich zu machen.

Oft hat er in seiner Übersetzung der Bibel oder der lateinischen Gebete wochenlang um solche Begriffe gerungen. „Ave Maria gratia plena“ wäre eigentlich zu übersetzen mit „voll der Gnade“, doch Luther meinte, mit „voll“ verbände das Volk eher ein volles Fass Bier oder einen vollen Bauch und übersetzte mit „holdselig“.

Die Marien-Stiftung Ahausen hat mit diesem ersten Lutherabend, dem noch weitere, unter anderen Themenstellungen im September folgen werden, einen besonderen Aspekt des Lutherjahres getroffen, der auf großes Interesse gestoßen ist, wie die lebhafte Diskussion bewies.