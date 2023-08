Wegen Vandalismus: Rotes Kreuz lässt in Sottrum seine Altkleidercontainer abziehen

Von: Lars Warnecke

So sah es noch im Juni am Sportplatz an der Alten Dorfstraße aus: Die Klappen der Altkleidercontainer sind völlig verbeult, davor türmen sich die Klamotten. Inzwischen sind die Behälter entfernt worden – auch die am Bahnhof. © -

Wer an gewohnter Stelle in der Gemeinde Sottrum Altkleider abgeben möchte, steht vor einer Lücke stehen. Grund: Das DRK hat seine Container entfernen lassen.

Sottrum – Schäbige Pullover, Hosen, Jacken, Taschen, Kissen, Schuhe, aufgerissene Koffer und Müllsäcke, zerfetzte Stofftiere, gar geplatzte Fußbälle – wer sich zuletzt die DRK-Altkleidercontainer in Sottrum ansah, fand genau ein solches Chaos vor. Wohlgemerkt: nicht in den Behältern, sondern davor, wo sich der Müll schon in rauen Mengen türmte. Die Container, die ihren Stammplatz am Sportplatz an der Alten Dorfstraße sowie am Bahnhof hatten, sie sind mittlerweile Geschichte.

Es gibt sie nicht mehr. „Wir haben sie im Juni abziehen müssen“, sagt Volker Harling, seines Zeichens Vorsitzender des DRK-Kreisverbands. Der Grund dürfte auf der Hand liegen, allerdings sei der abgelegte Unrat gar nicht mal das größte Problem, klärt Harling auf. „Jedenfalls dann nicht, wenn die Textilien einigermaßen ordentlich in Kartons daneben gelegt werden.“ Solches Gut würde die Abfuhrfirma bei der wöchentlichen Entleerung in der Regel auch gleich mit entsorgen, das kenne man schon. Was stattdessen zu dem Schritt geführt habe, die Container zu entfernen: „In letzter Zeit sind sie immer öfter beschädigt hinterlassen worden – und das offenbar mutwillig“, gibt der DRK-Chef Auskunft. Gerade auf die stählernen Klappen, an sich doch recht stabile Teile, hätten es die Verursacher gezielt abgesehen. „An denen hat man sich mit derart roher Gewalt zu schaffen gemacht, dass sie sich nicht mehr richtig öffnen ließen“, beschreibt es Harling.

Das erklärt nicht zuletzt auch den ganzen Unrat, der sich vor den Behältern angesammelt hat. Die Firma Tex-aid, mit der das Rote Kreuz hinsichtlich der Abfuhr kooperiert, hat angesichts solcher Zerstörungswut dann auch kurzerhand die Reißleine gezogen. „Für das Unternehmen entstehen durch den Vandalismus ja auch unnötige Kosten, die man nicht bereit war, zu tragen – da hat man keine Lust drauf“, zeigt sich Harling verständnisvoll.

Nun ist der etwas abgelegene Standort an der Alten Dorfstraße, an dem auch Altglas- und Altpapiercontainer stehen, ohnehin schon als schwieriges Pflaster bekannt. Immer wieder ist er Schauplatz für illegale Müllkippen. Aber: Seit geraumer Zeit schon ist die Gemeinde Sottrum bemüht, einen alternativen Platz für die Behälter zu finden. Das weiß auch Volker Harling: „Wenn die Gemeinde sagt, sie hätte einen Standort, der auch besser eingesehen werden kann, dann würden wir uns wieder mit unseren Containern dranhängen.“ Der Bedarf nach denen sei jedenfalls allemal vorhanden – „die Leute fragen schon, was denn nun passieren soll.“

Erst mal wohl nichts. Denn wie es aussieht, wird der Wieste-Ort auf unbestimmte Zeit tatsächlich noch ohne Alterkleidercontainer auskommen müssen. Erfolgreich, erklärt Sottrums Gemeindedirektor Holger Bahrenburg, auf Nachfrage, sei man bei der Standortsuche bisher nämlich noch nicht gewesen. Fünf potenzielle Alternativflächen, berichtet er, seien von der Verwaltung geprüft worden – sie alle hätten sich schlussendlich aber als ungeeignet herausgestellt. „Entweder kann dort kein Lkw rangieren oder es passt von der Grundstücksgröße her nicht oder die Fläche ist nicht befestigt“, zählt Bahrenburg die wesentlichen Ausschlusskriterien auf. Nein, einen neuen geeigneten Container-Standort zu finden, das sei schon nicht ganz einfach, räumt er ein. „Ich will auch nicht, dass es nachher Ärger mit der Nachbarschaft gibt – das muss schon passen.“ Soll heißen: Im Moment bleiben die Standorte am Sportplatz und am Bahnhof so wie sie sind.

Kommt ein eigener DRK-Altkleidershop für Sottrum? Unabhängig von der Frage, ob in Sottrum irgendwann wieder Altkleidercontainer aufgestellt werden können oder nicht, gibt es Überlegungen, im Wieste-Ort einen DRK-Shop zu installieren, wie er schon in Rotenburg und Scheeßel zu finden ist und dort zwei Tage die Woche geöffnet hat. „Meine Idee ist es, so etwas auch in Sottrum einzurichten“, sagt DRK-Kreisverbandsvorsitzender Volker Harling. Die Bürger könnten dann gebrauchte Kleidung vor Ort abgeben, die von ehrenamtlich tätigen Mitarbeitern dann sortiert und wieder zu günstigen Preisen in den Verkauf zurückgeführt werden. Ein Prozedere im Sinne der Nachhaltigkeit, das sich in beiden anderen Kommunen bereits prima bewährt habe: „Der Zulauf ist richtig gut“, weiß Harling. Was den Standort für so einen Shop betrifft, sei der problemlos zu finden, versichert er. Nur bräuchte es eben auch engagierte Menschen, die den Laden betreuen möchten. „Die Stundenzahl ist jedenfalls überschaubar“, so der Verbandsvorsitzende.

Was der Verwaltungschef indes bezweifelt: „Ich glaube nicht, dass ein neuer Standort das Problem mit der illegalen Müllentsorgung lösen wird – selbst wenn der an einem zentralen Ort wäre, wo die Container noch mehr unter Beobachtung stünden.“ Stattdessen, davon ist er überzeugt, würden die Verursacher, die die etablierten Plätze für ihre Schandtaten nutzen, ihren Unrat dann einfach anderorts entsorgen, ihn womöglich hinter den nächsten Busch schmeißen. „Wir sehen bei uns ja jetzt schon, dass immer mehr Müll in der freien Natur landet.“ Dabei, betont er, gebe es doch so viele andere Möglichkeiten, seinen Unrat kostenfrei loszuwerden – etwa die Anmeldung zur Abfuhr von Sperrmüll.

Immerhin: Nur tatenlos zusehen – das will die Gemeinde nicht. „Wir versuchen, immer schon zu gucken, ob wir die Verursacher finden, damit man die auch wirklich mal belangen kann“, erklärt Holger Bahrenburg. In einigen Fällen sei das auch schon gelungen. „Und das ist auch gut so – es muss solchen Umweltfrevlern halt auch mal wehtun“, findet der Rathaus-Chef.