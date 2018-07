Sottrumer Förderverein „Grashüpfer“ besteht seit 25 Jahren

Sottrum - Von Antje Holsten-Körner. Ein Grashüpfer kann bekanntlich große Sprünge machen. „Er hat viel mit Kindern gemeinsam, denn er steckt voller Überraschungen und hüpft längst nicht immer dorthin, wohin er soll“, sagt Hein Benjes, bis 1993 Leiter der Sottrumer Grundschule Am Eichkamp.

Der heute 82-Jährige ist – zusammen mit dem damaligen Elternsprecher Detlef Perl – quasi Vater des Schulfördervereins „Grashüpfer“, der im September sein 25-jähriges Bestehen feiert.

1993 war ein ereignisreiches Jahr: Der Schule stand ein Neubau bevor – die ehemalige Lehrerwohnung sollte einem Anbau weichen – und nach fast zwei Jahrzehnten als Rektor und Konrektor am Eichkamp sollte die aktive Lehrerlaufbahn von Benjes beendet werden. Und der Förderverein wurde aus der Taufe gehoben.

„Wir brauchten so eine Unterstützung, denn wir hatten es, was die Gemeinde angeht, damals nicht immer leicht, denn Dinge am Rande wurden nicht als wichtig betrachtet“, sagt Hein Benjes und erinnert sich sofort daran, dass in der Kommunalverwaltung viele Jahre die Meinung herrschte, dass in der Grundschule kein Telefon notwendig wäre. Erst in den 1980er Jahren bekam die Schule einen eigenen Anschluss.

Ganz einfach gestaltete sich die Gründung nicht, denn die Initiatoren bekamen einigen Gegenwind. Nicht nur, dass der damalige Elternrat im Förderverein eine Konkurrenz sah, sondern auch in der Kommunalpolitik gab es nicht nur Fürsprecher. Das änderte sich aber schnell, denn es konnte im Laufe der Jahre viel zugunsten der Schüler bewegt werden. Sehr viel Wert legte Hein Benjes schon immer darauf, den Kindern die Natur näher zu bringen. So wurden als erstes Projekt des „Grashüpfers“ Bäume und eine Hecke am Eichkamp gepflanzt.

Naturverbundenheit von Benjes

An die Naturverbundenheit von Benjes kann sich Carmen Meyer, die jetzige Vizevorsitzende noch sehr gut erinnern, denn sie hatte ihn in ihrer Grundschulzeit (1985 bis 1989) als Klassenlehrer. Zusammen mit der Vorsitzenden Marion Katenkamp besuchte sie jetzt den 82-Jährigen in Hellwege. Die beiden bekamen nicht nur spannende Anekdoten aus der aktiven Zeit von Benjes erzählt, sondern sie durften zu ihrer Freude eine Zusage mit nach Hause nehmen.

Als sie die Einladung zur Jubiläumsfeier am Freitag, 7. September, aussprachen und vom geplanten Programm berichteten, versprach der ehemalige Rektor spontan: „Und ich bastele dann mit den Kindern Kuckucksstühle.“ Auch sonst fühlt sich der Hellweger, der jetzt mit „Kuckucksstuhl und Katzenkäse“ ein weiteres Buch veröffentlicht, immer noch sehr mit den Grundschulen und deren Kindern verbunden.

Beim Jubiläum dürfen sich die Grundschüler außerdem auf „DJ Toddy“, einen Ballonkünstler, Schminken, Waffeln und eine Bastelecke freuen. Vom Sottrumer Gewerbeverein hat der „Grashüpfer“ die Zusage erhalten, dass sie die Holzhütten nutzen dürfen. Zur Feier eingeladen sind nicht nur die aktiven Schüler und Vereinsmitglieder, sondern auch alle ehemaligen Vorstandsmitglieder sowie alle Sponsoren, die den „Grashüpfer“ in den 25 Jahren unterstützt haben. „Alle Sponsoren möchten sich angesprochen fühlen, denn so können wir keinen vergessen“, betonte Marion Katenkamp.

Zusammenarbeit läuft deutlich besser

Obwohl die Zusammenarbeit mit der Samtgemeinde heute deutlich besser läuft, ist der „Grashüpfer“ nicht überflüssig geworden. Durch die Aktivität des Vereins mit seinen 110 Mitgliedern sowie Sponsoren konnten viele Projekte realisiert werden, die es sonst nicht gegeben hätte.

Dazu gehört die Schulhofgestaltung genauso wie das große Klettergerüst und die gute Ausstattung der Bücherei. Zusätzlich gibt es regelmäßige Veranstaltungen wie das Schulkino, die Bastelnachmittage sowie das Fest „Herbstlichter“, das gemeinsam mit dem Förderverein der Morgenstern-Außenstellen ausgerichtet wird.