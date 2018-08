Brandschützer simulieren den Ernstfall

Stuckenborstel - Von Antje Holsten-Körner. Wenn bei einem Feuer der Notruf 112 gewählt wird, kann jede Minute entscheidend sein. Damit bei den Feuerwehren dann jeder Handgriff sitzt, finden nicht nur regelmäßig Übungsdienste und Weiterbildungen statt, sondern mindestens einmal im Jahr eine Alarmübung unter annähernd realistischen Bedingungen. Dabei kocht in der Samtgemeinde nicht jede Wehr ihr eigenes Süppchen: Mit Reeßum, Stuckenborstel, Clüversborstel und Sottrum führen gleich vier Wehren gemeinsam die Übung durch.

Dieses Jahr ging dazu in Stuckenborstel Alarm los. „Erstmals ist nicht die Wehr am Austragungsort alleine für die Organisation zuständig, sondern wir waren gemeinsam aktiv“, erklärte Stuckenborstels Ortsbrandmeister Frank Lehmann, der für die Alarmierung in die Beobachterrolle schlüpfte. Ihm zur Seite standen dabei die Ortsbrandmeister Lüder Schnackenberg (Reeßum), Michael Kück (Sottrum), Hans-Joachim Schlobohm (Clüversborstel) und Gemeindebrandmeister Björn Becker.

Während sie schon im alten Spritzenhaus am Glockenturm warteten, wurde in der Leitstelle in Zeven der Knopf gedrückt. Das aktivierte die Melder der Wehrmitglieder, und die Sirenen in Reeßum, Clüversborstel und Sottrum gingen los. „Feuer in einer Stallanlage, starke Rauchentwicklung, drei vermisste Personen“, bekamen die Brandschützer realitätsnah mitgeteilt. Um seine Kameraden, die über kein Funkgerät verfügten, zu verständigen, nutzte Frank Lehmann einen Handy-Messenger. Nicht einmal sechs Minuten waren vergangen, da trafen die ersten Einsatzfahrzeuge an der betroffenen Hofstelle ein. „Die Erfahrung der vergangenen Übungen und Einsätze zeigt, dass die Ausrückzeiten passen. Daher liegt das Augenmerk heute auf den Übungszielen“, erklärte Björn Becker. Die Einsatzleitung übernahm Stuckenborstels Vizeortsbrandmeister Michael Skusa.

Für den Löschangriff, die Personensuche, Wasserbeschaffung und Verkehrsregelung standen ihm 75 Brandschützer aus den vier beteiligten Wehren zur Verfügung. 25 von ihnen kamen als Atemschutzgeräteträger zum Einsatz. Sie bildeten einen Pool, den Hans-Dieter von Elling koordinierte. Den Einsatz durften die Jugendfeuerwehrleute als Zaungäste beobachten. „Wir haben den Dienst so gelegt, dass sie dabei sein können“, sagte Jugendwart Tobias Harling.

+ Einsatzleiter Martin Skusa (l.) mit Sottrums Zugführer Thomas Kück.

Üblicherweise werden solche Alarmübungen in der Größe „F2“ – also Feuer zwei – geplant. Hier ist genau definiert, wie groß die Lage sein kann beziehungsweise welche Kräfte in welchem Umfang zu alarmieren sind. „Martin Skusa hat während der Übung richtigerweise die Alarmstufe simuliert auf ‚F3‘ erhöht“, lobte Frank Lehmann die Übersicht seines Stellvertreters. Dabei hatte der stellvertretende Ortsbrandmeister eine zusätzliche Hürde zu bewältigen, denn der vorgesehene Löschwasserbrunnen ist defekt und soll erst im Herbst instandgesetzt werden.

Trotzdem ließ er erst von dort aus eine Löschwasserversorgung aufbauen, bevor die Feuerwehrleute aus Clüversborstel eine zweite Löschwasserversorgung in Betrieb nahmen. „Sehr gut kam bei den Kameraden an, dass er nach Abschluss der Übung gegenüber seinen Kameraden den Ablauf erläuterte und begründete, dass auch die Umschaltung von einer auf die andere Löschwasserversorgung zur Übung gehörte“, sagte Lehmann.

Sehr positiv fiel auch die abschließende Manöverkritik aus, die bei Bockwurst und Getränken in der Heuscheune der Familie Cordes stattfand. Zuvor gab es aber ein Lob für die Gastgeber. „Dankeschön, dass wir den Hof für die Übung nutzen durften und die Heuscheune zur Verfügung gestellt wurde“, sagte Stuckenborstels Ortsbrandmeister, der mit dem gesamten Ablauf sehr zufrieden war. Dieser Meinung schloss sich ebenfalls Björn Becker an: „Der Ablauf hat sehr gut funktioniert, die gesteckten Übungsziele wurden erreicht. Die Wehren haben ihre Einsatzbereitschaft erneut unter Beweis gestellt“, sagte er.

Noch etwas höher ist die Leistung der Stuckenborsteler einzuordnen, wenn der wenige Schlaf in der vorangegangenen Nacht berücksichtigt wird. „Wir kamen von einer Heißübung aus Schneeheide bei Walsrode und konnten auf dem Rückweg bei einem Unfall auf der Autobahn helfen“, so Lehmann. Nach einem zuvor schon anstrengenden Tag endete der Einsatz auf der Autobahn 1 erst um 1.30 Uhr.