Vier Szenarien, aber noch viele Fragen: Schulausschuss nimmt Votum des Dialogforums zur Kenntnis

Von: Lars Warnecke

Wird die Oberschule Sottrum in Zukunft in direkter Nachbarschaft zu einer zusammengelegten Grundschule stehen? Laut Votum des Dialogforums wäre dies das erstrebenswerteste Szenario. © Warnecke

Vier von sieben Entwicklungsszenarien für die Schulstandorte in der Samtgemeinde Sottrum haben es nach dem öffentlichen Dialogforum in die engere Auswahl geschafft. Nur weiterverfolgt werden diese vorerst nicht.

Sottrum – Umzug, Fusion oder bauliche Veränderung – in welche Richtung sollen sich die Schulstandorte in der Samtgemeinde Sottrum entwickeln? Diese Frage beschäftigt die politischen Gremien und die Verwaltung der Wieste-Kommune gleichermaßen. Um das Thema zu intensivieren und schlüssige Antworten zu finden, war Ende März auch die Öffentlichkeit gefragt – in Form eines sogenannten Dialogforums. In dem waren sieben im Vorfeld erarbeitete Szenarien vorgestellt und mit den Anwesenden anhand von Kriterien diskutiert worden, die jeweils sämtliche Schulstandorte der Samtgemeinde einbeziehen. Am Ende des Tages stand ein auf Punkten basierendes Meinungsbild, auf dessen Grundlage das beauftragte Planungsbüro Luchterhandt & Partner aus Hamburg nun empfiehlt, drei Szenarien nicht mehr weiter zu verfolgen.

Wer im Matheunterricht aufgepasst hat, kommt also auf vier Möglichkeiten, wie der Schulträger seine Schulen auf baulich-organisatorische Weise zukunftssicher machen könnte – auch und vor allem mit Blick auf die Tatsache, dass Kinder, die von 2026 an eingeschult werden, einen gesetzlichen Anspruch auf eine Ganztagsbetreuung haben sollen. Eigentlich hätte der Samtgemeinde- Schulausschuss in seiner Sitzung am Donnerstag eine Beschlussempfehlung fassen sollen, eben jene vier Szenarien in Machbarkeitsstudien weiterzuverfolgen – so war es auch der Tagesordnung zu entnehmen. Doch daraus wurde nichts. Stattdessen kam der Wunsch beider Ratsgruppen von CDU/FDP/WFB und SPD/Grüne/Die Linke auf, untereinander nochmals das Gespräch zu suchen, ohne auch nur irgendeine der sieben Szenarien von Anfang an auszuschließen. „Diese Zeit sollten wir uns auch nehmen“, erklärte Ausschussvorsitzender Karsten Hollmann (FDP). „Schließlich wird die Richtung, die wir einschlagen, uns die nächsten 25 bis 30 Jahre gut und gerne begleiten.“ Ihm zufolge bliebe das Votum des Forums zwar in der Diskussion, es könne aber nicht das beschließende Gremium sein.

Ein Vorschlag, mit dem man verwaltungsseitig gut leben könne, nahm Samtgemeindebürgermeister Holger Bahrenburg den Faden auf. „Dass innerhalb der politischen Gruppen diese Themenfelder nochmal abgewogen werden sollen, halte ich für richtig und wichtig.“ Ja, vor dem Hintergrund, dass 2026 die Einführung des Ganztages ansteht, habe man sich in diesem Prozess stets ein enges Zeitfenster gesetzt „Wir haben immer gesagt: Der Schulentwicklungsplan hat bei uns höchste Priorität, damit wir den Schulen auch eine Perspektive geben können.“

Wie diese aussieht, wird sich wohl erst im Mai oder Juni in einer weiteren Schulausschusssitzung zeigen. Und aus politischer Sicht? Worüber besteht konkret noch Klärungsbedarf? „Die Frage ist: Kann es zukunftsfähig sein, wenn wir viele kleine Grundschulen weiterführen?“, begründete Ratsfrau Friederike Paar (CDU), warum man sich noch nicht habe dazu durchringen können, sich auf die vier Pro-Szenarien festzulegen. Tatsächlich sollen nach allen Entwürfen, auch nach denen, die nicht zu den favorisierten Modellen gehören, die Standorte in Ahausen, Bötersen und Horstedt erhalten bleiben. „Werden wir für die in Zukunft aber Lehrer bekommen, können wir dort sinnvolle pädagogische Konzepte verwirklichen, ist ein Ganztag auch personell dann zu stemmen?“, warf Paar grundlegende Fragen auf. „Bei einer Entscheidung, die auf lange Sicht Folgen haben wird und auch einen Baubedarf sowie finanzielle Aufwendungen nach sich zieht, möchten wir zumindest erwägen, ob die kleinen Grundschulen nicht als Alternative mitbetrachtet werden sollten.“

Diese vier Szenarien wären für den Kernort Sottrum denkbar Folgende vier Szenarien sollen Stand jetzt nach den gesammelten Argumenten sowie der verteilten Punktzahl beim Dialogforum in der Untersuchung weiterverfolgt werden. Szenario eins (39 Punkte) sieht im Kern vor, dass die Grundschule Eichkamp und die Morgenstern-Nebenstelle am derzeitigen Standort der Grundschule Eichkamp im Sottrumer Ortskern als eine Schule etabliert werden. Dazu müsste zwecks Erweiterung ein Grundstückskauf getätigt werden. Eine Zusammenlegung beider Schulen hat auch das Szenario drei (57 Punkte) zum Inhalt – allerdings am Standort der Oberschule, wo ein Anbau geschaffen werden müsste. Das Gymnasium verbleibt, wo es ist. Die leerfallenden Räumlichkeiten der Morgenstern-Außenstelle könnten dann für ein mögliches Wachstum der Schule Verwendung finden. Einen Neubau der gemeinsamen Grundschule Eichkamp und ihrer Nebenstelle, allerdings an einem noch nicht definierten neuen Grundstück in der Gemeinde Sottrum, sieht Szenario sieben (33 Punkte) vor. Szenario vier hat zwar nur zwölf Punkte bekommen, ist vom Planungsbüro aber als Option aufgelistet worden. Demnach würde die sanierungsbedürftige Oberschule ihren jetzigen Standort verlassen und als Neubau zusammen mit dem Gymnasium als Campusschule am Standort des Schulzentrums Süd zusammenwachsen. Die Sottrumer Grundschulen wiederum könnten dann am Standort der Oberschule zusammenwachsen.

Für die Gruppe SPD/Grüne/Die Linke ergrifft schließlich Lühr Klee das Wort: „Die Überlegung bei uns war unter anderem, dass wir es nicht richtig finden, dass schon jetzt Konzepte für den Kernort Sottrum weiterverfolgt werden sollen, die eine gemeinsame vierzügige Grundschule vorsehen.“ Damit spielte er auf eine mögliche Zusammenlegung der Grundschule Eichkamp mit ihrer Nebenstelle Morgenstern an. „Wir wollen gerne, dass mindestens eine Variante mit einer zweizügigen Grundschule auch erörtert wird.“ Schließlich, so der Grünen-Politiker, treffe man eine Entscheidung, die nicht losgelöst von der Machbarkeit und vor allem der Finanzierbarkeit der Samtgemeinde und deren tragenden Mitgliedsgemeinden nachher nicht mehr rückgängig zu machen sei. Daher brauche es auch unbedingt Kostenabschätzungen, um definitiv die Weichen stellen zu können. Was die Aussage des Dialogforums betrifft, bezweifelte der Stuckenborsteler doch dessen Legitimation, sei die Teilnahme doch recht willkürlich gewesen. „Einige Schulen haben damals mobilisiert, andere waren gar nicht oder kaum vertreten. Demnach sollte es wirklich nur ein Meinungsbild sein und kein Votum.“ Letzteres könne es auch gar nicht sein, „sonst hätte die Auswahl ganz anders stattfinden müssen.“

Dem entgegnete Bahrenburg, dass Konsens in der Politik gewesen sei, das Forum in eben diesem öffentlichen Rahmen stattfinden zu lassen. „Es war mir von vorn herein klar, dass dabei nicht alle erreicht werden – und genau das ist auch eingetroffen.“ Er hätte sich jedenfalls durchaus noch 100 Teilnehmer mehr gewünscht.

Auf den finanziellen Aspekt kam auch Andreas Zack (FDP), stimmberechtigtes Nichtratsmitglied im Ausschuss, zu sprechen. „Wir haben weder die Kosten gesehen noch aufgezeigt bekommen, inwiefern die vier Szenarien überhaupt machbar sind – anhand welcher Kriterien soll die Auswahl denn nachher stattfinden?“, wollte er wissen.

Dazu erklärte der Verwaltungschef, dass man demnächst verschiedene Berechnungsmodelle zu den Bedarfen in den einzelnen Schulen vorstellen wolle. „Anhand des Ist-Bestandes zu dem, was als Berechnungsmodell beschlossen wird, lässt sich dann ermitteln, was wir noch dazu brauchen“, so Bahrenburg. „Dann ließe sich auf Grundlage dessen, was als Ergebnis herauskommt, eine grobe Kostenschätzung darstellen.“ Tatsächliche Kosten könne man schlussendlich erst dann ermitteln, wenn man dafür konkret einen Auftrag erteilen würde.

Was er einmal mehr betonte: Er wolle ein flexibles Raumprogramm an den Schulen in der Samtgemeinde haben, sodass man später jegliche Form von Ganztagsbetrieb- und -betreuung abdecken könne. „Von daher ist es wichtig, dass wir uns jetzt auf den Weg machen.“ Und von daher sei es durchaus legitim, wenn die politischen Entscheidungsträger die einzelnen Standorte in der Abwägung zum Dialogforum nochmal beraten wollen. „Letztendlich ist es ja tatsächlich eine Kostenfrage und wir wissen bis heute noch nicht, mit wie viel Geld uns das Land ausstattet. Wenn wir es wüssten, könnten wir ganz anders planen.“

Am Ende verständigte sich das Gremium einstimmig darauf, das Votum vom Dialogforum zur Kenntnis zu nehmen. Das Thema verbleibt weiterhin im Schulausschuss, den Zeitplan will die Verwaltung nun anpassen. Wie der Samtgemeindebürgermeister weiterhin mitteilte, soll es am Montag noch ein Treffen mit den Grundschulleitungen und den Fraktionsvorsitzenden geben, bei dem nochmal einzelne Punkte besprochen werden sollen. Fortsetzung folgt.