Wärme aus der Ferne: Vier Sottrumer wollen Versorgungsnetz weiter ausbauen

Von: Antje Holsten-Körner

Klaus Wurthmann (von links), Heiner Schröder, Herbert Cordes und Lennart Cordes stehen hinter der „Wärmeversorgung Sottrum“. © Holsten-Körner

Klaus Wurthmann, Heiner Schröder, Herbert Cordes und Lennart Cordes wollen ihr Wärmeversorgungsnetz weiter ausbauen: Die vier Unternehmer wollen mit ihrer Firma „Wärmeversorgung Sottrum“ den Bürgern eine weitere Alternative neben Wärmepumpe, Pelletheizung & Co. anbieten.

Sottrum – Ab Januar 2024 muss jede neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Auf diese Kernaussage einigte sich die Ampel-Koalition mit dem nicht unumstrittenen Gebäudeenergiegesetz. Einige Sottrumer Bürger haben das Glück, dass ihnen neben Wärmepumpe, Pelletheizung & Co. jetzt eine weitere Alternative angeboten wird.

„Wir planen, das bestehende Wärmenetz weiter auszubauen“, berichtet Lennart Cordes, der zusammen mit Heiner Schröder, Klaus Wurthmann und Herbert Cordes die 2008 gegründete Firma „Wärmeversorgung Sottrum“ betreibt. Angeschlossen werden sollen in diesem Zuge die Clüverstraße, die Franz-Heinecke-Straße, die Straßen Upp’n Hoff und der Eichkamp vom Park bis zur Kreuzung mit der Bremer Straße. Kapazitäten zu den jetzt schon jährlich gelieferten 3,5 Millionen Kilowattstunden Wärme sind mehr als ausreichend vorhanden. „Bisher nutzen wir nur ein Drittel der durch die Biogasanlage produzierten Wärme“, betont Heiner Schröder. Und das, obwohl zu den rund 40 bereits angeschlossenen Wärmeabnehmern auch die Schulen und das Freibad gehören.

Es muss sich natürlich rechnen. Dies ist nur der Fall, wenn sich genügend Abnehmer für die Fernwärme entscheiden.

Ein Thema wurde die Erweiterung, nachdem Interessenten die Betreiber angesprochen hatten. „Es muss sich natürlich rechnen. Dies ist nur der Fall, wenn sich genügend Abnehmer für die Fernwärme entscheiden“, erklärt Schröder. Erforderlich sind neue Leitungen, in denen heißes Wasser – also kein Biogas – zu den Haushalten transportiert werden kann. Durch eine Wärmeübergabestation werden die vorhandenen Heizkörper gespeist, die somit erhalten bleiben können. Auch die Warmwasserversorgung kann über das System erfolgen. „Bei der kürzlich erfolgten Erweiterung des Wärmenetzes in Clüversborstel kostete der komplette Anschluss nach Abzug der öffentlichen Förderung durchschnittlich 10 000 Euro, wobei es natürlich Abweichungen nach oben und unten gab“, nennt Cordes eine Hausnummer für die Investition. Auch einen Richtwert für den Preis für die Kilowattstunde kann er nennen: „Wir liegen immer unter dem Gaspreis der EWE“, verspricht der 30-Jährige. Gemessen wird die Wärme mit einem geeichten Wärmemengenzähler. Auch die Preisbremse für Fernwärme, die bei neun Cent liegt, wird unterschritten. Und es gibt noch einen weiteren Vorteil: „Im Gegensatz zu Strom und Öl, bei denen sich rund zehn Prozent Verlust durch die Verbrennung ergeben, wird bei Fernwärme jede bezahlte Kilowattstunde zu 100 Prozent genutzt“, hebt Heiner Schröder hervor.

Rund um die Uhr ist die Wärmeerzeugung unter Beobachtung. © -

Um auch für extrem kalte Tage gewappnet zu sein, werden von der Agrar Energie Sottrum, von der die Wärme bezogen wird, vier Blockheizkraftwerke betrieben. „Wir haben 100 Prozent Reserve“, so Herbert Cordes, der davon ausgeht, dass die Kapazität sogar für den ganzen Kernort von Sottrum reicht. Außerdem wird ein Biogaskessel als Notreserve bereitgehalten. Auch Power-to-heat-Module, also eine Erzeugung von Wärme unter Einsatz von elektrischer Energie, stehen zur Verfügung. „Bisher hatten wir noch nie einen Ausfall“, berichtet Cordes nicht ohne Stolz. Damit schnell reagiert werden kann, wird die Anlage rund um die Uhr überwacht.

Wichtig ist den Betreibern, das Wärmenetz weiter zu optimieren. „Wenn wir eine gleichmäßige Wärmeabgabe an die Gebäude erreichen, ergibt sich noch mehr Potenzial“, nennt Heiner Schröder ein Beispiel. Dies würde aber mit den Kunden vereinbart werden. Auch die Technologieoffenheit wird hervorgehoben. „Wir sind beim Wärmenetz nicht auf Biogas festgelegt“, betont der Diplom-Ingenieur.