Die Vielfalt von Kräutern

Horstedt feiert am Wochenende wieder den Kräutertag

+ Bürgermeister Michael Schröck beim Kräutertag 2018 im Kreis der Königinnen. Mit Alena Hübner (2.v.l.) und Nadine Lohmann (3.v.l.) gehörten die neue und die bisherige Kräuterkönigin dazu. Auch in diesem Jahr sind weitere regionale Königinnen beim Kräutertag mit dabei. Foto: Holsten-Körner

Horstedt - Von Antje Holsten-körner. Horstedt macht am Sonntag, 16. Juni, seinem Namen als Mittelpunkt der Kräuterregion wieder alle Ehre, denn es wird zum 18. Mal zum Kräutertag eingeladen. Nach dem Gottesdienst um 10 Uhr in der „Johannes-der-Täufer-Kirche“ verwandelt sich die Straße Auf dem Berg von 11 bis 18 Uhr in eine Flaniermeile mit einem breit gefächerten Angebot an Kräutern, Heilpflanzen und praktischer Gartenkunst. Außerdem werden Manufakturen aus der Region zu Gast sein.