„Es ist vieles möglich“

Horstedt - Von Matthias Röhrs. Für viele ist er fester Bestandteil des Wochenendes, der Gottesdienst sonntags um 10 Uhr morgens. Doch was oft nicht gleich bewusst ist: Es muss nicht immer der Pastor oder die Pastorin sein, die diesen gestaltet und die Predigt hält. Im Prinzip kann sich jeder selbst einbringen, meint Haike Gleede, die Pastorin der Johannes-der-Täufer-Kirchengemeinde in Horstedt. Ab Ende dieser Woche lädt sie dazu ein, sich einmal komplett neu mit dem Gottesdienst zu beschäftigen. „Was feiern wir da eigentlich?“, so die zentrale Frage dieses sogenannten Gottesdienstkurses.

Was feiert man eigentlich im Gottesdienst? Oder mal anders gefragt: Warum macht Gleede das eigentlich? „Es gibt zwei Gründe“, sagt die Pastorin. Zum einen sind erst vor wenigen Monaten die neuen Kirchenvorsteher in Niedersachsen in ihre Arbeit eingeführt worden. Ihnen möchte Gleede anbieten, zu erlernen, was sie in einem Gottesdienst zu tun haben.

Der andere Grund ist, Menschen für eine Lektorenamt zu motivieren. Das sind Laien, die ausgebildet sind, selbst Gottesdienste abzuhalten. Eine derartige Ausbildung dauert natürlich länger als die von Gleede angebotenen vier Kursabende ab Freitag, 7. September. Zum „Reinschnuppern“ eigne sich der Kurs aber ganz gut.

Es gibt einiges zu beachten. An den vier Abenden geht es um die Geschichte und Bedeutung des christlichen Gottesdienstes und die Bedeutung der Liturgie. Es gibt auch Gelegenheit, eigene Erfahrungen zu machen und zu teilen. Ein Gottesdienst folgt Strukturen, die es laut Gleede nicht ohne Grund gibt. Und die will sie an den vier Abenden den Interessierten näher bringen. Dabei will sie Grundsätzliches erklären, also warum er überhaupt und weshalb er gerade auf diese Weise gefeiert wird – auch heute noch. Sie macht einen Schlenker in die Geschichte, erklärt den genauen Aufbau mit seinen Stücken wie Kyrie oder Epistel.

Schon Luther habe vom „Priestertum aller Gläubigen“ gesprochen. Gottesdienste, die nicht von der Pastorin selbst, sondern von den Lektoren und damit sozusagen aus der Kirchengemeinde heraus kommen, haben für Gleede immer etwas Besonderes. Sie seien „bunter“, da diejenigen, die den Gottesdienst gestalten, die verschiedensten Hintergründe haben und dadurch auch andere Schwerpunkte setzen. „Es hängt immer vieles von der Persönlichkeit ab.“ Das sei auch für die Gemeinde immer wieder schön. Manche seien regelrecht enthusiastisch bei der Sache, andere eher nachdrücklich. Aber immer: anders. „Das ist ja das Schöne.“ Gottesdienste hätten ein schlechtes Image, meint die Pastorin. Dabei sei in der Gestaltung dieser „vieles möglich“.

Das Angebot richtete sich an alle, die im Gottesdienst mitwirken, genau so wie an diejenigen, die sich einfach nur für das Thema interessieren. Für diejenigen, die Interesse an der Lektorenausbildung haben, besteht die Möglichkeit, im Anschluss einen gemeinsamen Gottesdienst zu gestalten.

Der Kurs findet immer ab 7. September an vier Freitagen hintereinander im Hus op’n Barg in Horstedt statt. Anmeldungen nimmt die Pastorin per E-Mail an haike.gleede@evlka.de entgegen.