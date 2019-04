Kreiszeitung-Leser ermöglichen Schlucktherapie für 19 Monate alten Horstedter

Horstedt - Von Antje Holsten-körner. Stefanie und Jonte Bock sitzen schon fast auf gepackten Koffern. „Am 11. Mai fahren wir los, am 13. beginnt dann in Graz für Jonte die Schlucktherapie“, sagt die Horstedterin strahlend. Zu verdanken haben die beiden die Reise auch den vielen Spendern, die einem Aufruf der Kreiszeitung gefolgt waren.

Nach dem Artikel über Jonte, der von Geburt an nicht richtig schlucken kann und mit der Sonde ernährt werden muss, war die Resonanz überwältigend: Innerhalb von kurzer Zeit sammelten sich auf dem Treuhandkonto des Horstedter Bürgermeisters Michael Schröck fast 9 000 Euro an. In dem Betrag enthalten sind die 1 350 Euro, die das Team der Mulmshorner Kleiderbörse um Vanessa Rosenbrock überreicht hatte.

Doch damit nicht genug, denn Rosenbrock konnte auch die Initiatoren der umliegenden Kleiderbörsen begeistern, für Jonte Sparschweine aufzustellen. Während in Waffensen 37 Euro für den kleinen Jungen gespendet wurden, waren es in Nartum 96 Euro und in Bothel 108 Euro. Auch diese Beträge wurden auf das Treuhandkonto eingezahlt. Da über ein Paypal-Konto im Freundeskreis zusätzlich 1069 Euro eingingen, stehen jetzt rund 10.000 Euro für die ambulante Therapie, die mit 8320 Euro zu Buche schlägt, sowie Fahrt, Unterkunft und Verpflegung zur Verfügung.

„Wahnsinn, das hätte ich nie gedacht“, ist Stefanie Bock von der großen Anteilnahme angetan. Wäre nicht genug auf dem Konto eingegangen, hätte es noch eine weitere Option gegeben: Bei der Redaktion der Rotenburger Kreiszeitung hatte sich wenige Tage nach der Veröffentlichung des ersten Artikels eine Leserin gemeldet, die Jonte die Schlucktherapie ermöglichen wollte. „Ich übernehme den Restbetrag, selbst wenn 3000 oder 4000 Euro fehlen“, sagte sie zu. Ihren Namen wollte sie aber nicht in der Zeitung lesen.

Das großzügige Angebot wird durch die vielen anderen Spenden aber gar nicht benötigt. Auch bei den Organisatoren der Kleiderbörse in Unterstedt konnte Stefanie Bock absagen, denn dort sollten ebenfalls Sparschweine aufgestellt werden. Sie freut sich sehr, schon so bald mit Jonte die Reise zur Ess-Lernschule „NoTube“ nach Österreich antreten zu können. „Nachdem Anfang März an der Medizinischen Hochschule Hannover die Speiseröhre verengt wurde, ist es mit dem Reflux deutlich besser geworden“, erzählt die Horstedterin vom derzeitigen Gesundheitszustand. Durch die vielen positiven Berichte setzt sie große Hoffnungen auf den Aufenthalt in Österreich. Die alleinerziehende Mutter weiß, dass sie ohne die Spenden ihrem Sohn diese Therapie nicht ermöglichen könnte. „Ich bin fassungslos, wie viele Leute Jonte zu einem normalen Leben verhelfen möchten. Vielen, vielen Dank für die Hilfe“, betont sie.

Da abzusehen ist, dass nach Deckung aller Kosten das Geld nicht aufgebraucht sein wird, möchte Bock, dass der Betrag Kindern zu Gute kommt, die das Schicksal viel härter als ihren Sohn getroffen hat: „Ich werde Michael Schröck bitten, dass der Rest an das Kinderhospiz Löwenherz überwiesen wird.“