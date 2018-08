Viele Projekte für Taaken

Ressum/Taaken - Von Matthias Röhrs. Im Rahmen der Verbunddorferneuerung Wiestedörfer hat sich die Gemeinde Reeßum für sechs öffentliche Projekte entschieden, die sie nach Möglichkeit fördern lassen und umsetzen will. Wenn es gut läuft, kann sich insbesondere die Ortschaft Taaken über einige Verschönerungen im Dorfbild freuen.

Dass die sechs Projekte, die der Gemeinderat jüngst beschlossen hat, aber auch tatsächlich kommen, ist mit dem Beschluss aber noch nicht sicher. Mitte September endet zunächst die Antragsfrist für die Fördermittel für die Verbunddorferneuerung. Diese decken mit rund 63 Prozent den größten finanziellen Anteil ab. Den Rest muss die Gemeinde aus der eigenen Kasse zahlen. Die Gelder dafür wird sie daher im Haushaltsplan für das kommende Jahr einstellen. Nachdem die Anträge gestellt sind, entscheidet sich, was tatsächlich umgesetzt werden kann – je nachdem, ob eine Förderung bewilligt wird oder eben nicht.

Die Verbunddorferneuerung Wiestedörfer gibt es seit 2010. Seitdem wurden bereits einige Projekte in Reeßum und Umgebung umgesetzt, zum Beispiel eine einheitliche Gestaltung der Bushaltestellen, die Sanierung des Daches des Dorfgemeinschaftshauses in Clüversborstel, Streuobstwiesen, Begrünungen oder das erst Anfang des Jahres fertiggestellte Mehrzweckgebäude in Reeßum. Für all diese Projekte wurden Fördermittel zum Beispiel der Europäischen Union beantragt und bewilligt. Unterstützung erfährt die örtliche Steuerungsgruppe zur Verbunddorferneuerung durch das Planungsbüro „mensch+region“. Ausgelegt war die Verbunddorferneuerung Wiestedörfer eigentlich zunächst für fünf Jahre. Die Gemeinde hat seitdem Verlängerungen bewilligt bekommen.

Neben einem Radweg zwischen Platenhof und Schleeßel rückt insbesondere die sogenannte Dorfgemeinschaftsanlage in Taaken in den Fokus. Allein fünf Projekte beziehen sich auf das Gebiet mit Sportplatz, Spielkreis, Spiel- und Bolzplatz und der Turnhalle. Finanzielles Gesamtvolumen: Rund 306 000 Euro, von denen etwa 113 000 Euro aus der Gemeindekasse kommen. In der Kalkulation nicht mit drin sind die Sanierungen der Dächer der alten Schule, die jetzt den Spielkreis beherbergt, und des Anbaus der Turnhalle.

Die Anlage rund um die Sporthalle sei ein „Kommunikationsort für alle Generationen“, wie es in einer Projektbeschreibung heißt. Die Angebote, die das Areal macht, würden von der ganzen Dorfgemeinschaft unabhängig ihres Alters genutzt. „Mit diesen Einrichtungen beziehungsweise Nutzungen hat sich die Dorfmitte zu einer intergenerativen Dorfgemeinschafsanlage entwickelt, in der durch die Überschneidung die verschiedenen dörflichen Gruppen und Generationen von zwei bis 99 Jahren zusammenkommen.“

Doch, so schön das auch klingt, die Nutzer sehen auch einige Defizite, die durch die Verbunddorferneuerung behoben werden sollen. So wünscht man sich neben der Sporthalle, zur Schulstraße und zum Fußballplatz gerichtet, eine Remise, die es erlaubt, sich unabhängig vom geschlossenen Gemeinschaftsraum zu treffen, bei Festen als Unterstand dient oder als überdachter Rastplatz für Radfahrer zum Beobachten der Fußballspiele. Auch der Spielplatz hinter der Turnhalle entspreche nicht mehr den Anforderungen, heißt es. Zudem muss der Zaun neu gemacht werden. Plus: „Die Kinder können den Spielplatz vom Spielkreis aus nicht sicher selbstständig erreichen. Daher ist eine Sicherung der Verbindung durch einen Zaun herzustellen.“

Ein weiterer Punkt betrifft die Taakener Schulstraße selbst. Bislang ist diese nur zwischen Ortsmitte und Sportplatz gepflastert. Ein mehrere hundert Meter langer Abschnitt bis zum Wirtschaftsweg Richtung Horstedt ist derzeit nur mit Schotter befestigt. An dieser Stelle soll ebenfalls eine Bepflasterung entstehen..

Die Verbunddorferneuerung Wiestedörfer ist kein rein öffentliches Projekt. Auch Privatpersonen in der Gemeinde Reeßum haben die Möglichkeit, eigene Projekte fördern zu lassen, sofern sie zur Verschönerung des Ortsbildes beitragen. Das könnte beispielsweise die Sanierung von Dächern oder Torfassaden sein, so Bürgermeister Marco Körner. Informationen erteilt das Planungsbüro „mensch+region“, das online unter www.mensch-und-region.de erreichbar ist. Außerdem gibt es einen Aushang am Gemeindebüro in Reeßum, Sottrumer Straße 1. Die Antragsfrist endet am Samstag, 15. September