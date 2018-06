Naturschutzbeauftragte will Einsatz von Herbiziden auf Feldern einschränken

Debatte nach Unfall

Bei den konventionellen Bauern findet ein Umdenken beim Einsatz von Herbiziden statt, sagt der Vorsitzende des Landwirtschaftlichen Vereins Sottrum-Rotenburg, Ralf Blanck.

Ahausen/Sottrum - Von Matthias Röhrs. Nachdem am vergangenen Wochenende rund 1000 Liter eines Gemischs von Wasser und Unkrautvernichtungsmittel bei einem Unfall an der Kreisstraße zwischen Ahausen und Hellwege ins Erdreich gelaufen sind, stellt die Kreisnaturschutzbeauftragte des Landkreises, Christiane Looks, die Grundsatzfrage: „Warum das Unkraut nicht mechanisch bekämpfen?“