Viel Farbe, viele Ideen: Junges Orchester Auenland arbeitet an eigenem Vereinsheim

Philipp Lennartz (v.l.), Sandra und Jan Behrens sowie Günter Grobrügge packen in dem ehemaligen Bürogebäude ordentlich an.

Das kann sich schon sehen lassen: Das Junge Orchester Auenland arbeitet an seinem eigenen Vereinsheim. Zum 25. August soll alles fertig sein.

Ahausen – „Das sieht super aus!“, freut sich Sandra Behrens von der Trittleiter aus. Sie hält die Ecke einer bemalten Leinwand in den oberen Winkel des Raumes, während Philipp Lennarzt das Werk langsam von einer großen Papprolle abrollt. Vor etlichen Jahren ist die großformatige Malerei, die ein Gefängnis zeigt, als Kulisse für das Kindermusical „Wakatanka“ entstanden, das das Junge Orchester Auenland mal aufgeführt hat.

Jetzt hat die Leinwand nach einer langen Dachboden-Lagerphase einen neuen Standort: Es soll einen der Räume schmücken, die der Ahauser Verein sich derzeit als neues Domizil herrichtet.

Eigentlich sollte die Wand als einzige im Raum anstatt ein schlichtes Weiß ein leuchtendes Orange bekommen, „aber uns kam dann auf einmal die Idee mit den Leinwänden – und da dort der Rand eher in Grautönen ist, wird diese eine Wand nun auch grau“, erklärt Sandra Behrens, Vorsitzende des Vereins und musikalische Leiterin des Orchesters.

+ Auch junge Musiker wie Silas Meyer packen bei den Renovierungsarbeiten mit an. © Privat

Es ist noch nicht lange her, dass sich das Ensemble von seinem bisherigen Probenort im Mehrzweckhaus in Eversen aus Platzgründen verabschieden musste und sich ein kleines Bürogebäude am Voßkamp als neues Quartier fand. Seit gut einer Woche geht es nun an die Renovierung, fast täglich werkeln Mitglieder des Orchesters im Haus, tragen Möbel hoch und runter und pinseln Wände an. „Wir haben absolut viele arbeitswillige Leute dabei“, freut sich Sandra Behrens.

Während sie und Philipp Lennartz die testweise ausgebreitete Leinwand vorerst wieder wegpacken und erneut die Farbrollen für den grauen Wandanstrich zücken, machen sich eine Tür weiter Günter Grobrügge und Jan Behrens daran, die alten Bürolampen abzunehmen. Ein bisschen sitzt ihnen die Zeit im Nacken, denn zumindest im Kellergeschoss, in dem die Probenräume für die Nachwuchsgruppen des Orchesters – Musi-Minis, Flöten-Flöhe und Trommel-Trolle – sind, soll zum 25. August alles fertig sein. „Wir wollen nahtlos den Unterricht der Kleinen fortsetzen“, betont Sandra Behrens.

Erst wenn das Kellergeschoss fertig ist, wollen sie sich an die nächsten Räume machen, unter anderem soll aus zwei Räumen im Erdgeschoss ein großer Probenraum werden. „Dazu wollen Sandra und ich uns hier ein Büro einrichten, wo wir auch Elterngespräche anbieten“, erklärt Philipp Lennartz. „Aber vermutlich wird es noch ein halbes Jahr dauern, bis alles fertig ist.“

+ Günter Grobrügge kümmert sich in einem der künftigen Probenräume um die Demontage der alten Lampen. © -

Nicht nur die Vorsitzende ist euphorisch beim Gedanken an die Möglichkeiten, die das neue Domizil zu bieten hat. „Auch das Orchester freut sich total auf ein eigenes Vereinsheim. Hier ist richtiges Vereinsleben möglich“, schwärmt sie. „Das Schöne ist: Viele haben einige Ideen, die sie hier mit einbringen.“

Räume bekommen Namen

So soll ein alter, woanders ausgemusterter Eichenschrank im Flur unter der Treppe platziert werden und künftig als Bücherschrank dienen. Die Räume bekommen Namen, jeweils nach einem Komponisten. Und da es sich um ein modernes Blasorchester handelt, stehen auf der Liste nicht Bach oder Beethoven. „Wir verteilen unter anderem die Namen Thiemo Kraas, Johan de Mej, Philip Sparke, Jacob de Haan und Kurt Gäble“, zählt Sandra Behrens mehrere Komponisten auf, die vornehmlich für Ensembles wie das Junge Orchester Auenland schreiben. „Unsere Musikerinnen Siljana und Marie wollen dann neben die Tür ein Schild mit Foto des jeweiligen Komponisten und einigen Informationen hängen“, erklärt Sandra Behrens. „Diese Kreativität ist einfach super!“

Sie taucht die Rolle wieder in die graue Farbe, fast die ganze Wand ist mittlerweile angepinselt. „Dazu kommt: Wir haben gestern zum ersten Mal Geld ausgegeben. Bis dahin hat jeder erstmal in seinem Fundus nach Farbe, Pinsel und Kreppband sowie Dachlatten gekramt“, freut sich Sandra Behrens. „Da sind wir sehr dankbar für.“