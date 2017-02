Verschuldung steigt weiter

Sottrum - Von Henning Leeske. Der Sottrumer Samtgemeinderat hat einstimmig den Haushalt für 2017 beschlossen.

Somit ist der Weg frei für die wichtigen Investitionen im Feuerwehrwesen, in die Schulgebäude und in die zentrale Abwasserbeseitigung. Es ergibt sich ein Investitionshaushalt von etwas über drei Millionen Euro, der ungefähr zu 50 Prozent durch Kredite finanziert wird. Dadurch steigt die Verschuldung der Samtgemeinde auf 7,85 Millionen Euro.

Einig waren sich alle Fraktionen und Gruppen im Rat, dass die schwarze Null im Ergebnishaushalt ein gutes Resultat sei. Das hänge auch mit der Erhöhung der Samtgemeindeumlage zusammen, die nach Meinung von Hans-Jürgen Krahn (CDU) aber auch Gründe habe. „So ist der Bedarf an Nachmittagsbetreuung an den Schulen gestiegen, aber der Ausbau muss in verantwortungsvollem Umgang mit den Steuergeldern geschehen und ist daher zurzeit schwierig zu realisieren“, so Krahn.

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Wolfgang Harling betonte den Mut zu Einsparungen und Streichungen im gesamten Haushalt: „Wir müssen das machen, weil die Samtgemeinde schon seit Jahren unterfinanziert ist und wir verhindern müssen, dass sie finanzpolitisch in eine Sackgasse gerät.“ Weiterhin will Harling die Schulsozialarbeit an den Grundschulen, an der Oberschule und am Gymnasium fördern, weil das eigentlich zuständige Land „nicht genügend Mittel dafür bereitstellt.“ Bei der persönlichen Ausstattung der Feuerwehrkameraden dürfe nicht gespart werden, deswegen seien diese Ausgaben auch erhöht worden. Allerdings musste der Neubau des Feuerwehrhauses in Stapel auf 2018 verschoben werden, weil sich die Samtgemeinde eine Gesamtinvestition in Höhe von 855. 000 in das Feuerwehrwesen „schlichtweg nicht leisten kann“, so Harling. Daher wurden die Ansätze für das Löschfahrzeug und den Neubau in Stapel in Höhe von 140 000 beziehungsweise 230. 000 Euro auf 2018 verschoben.

Die neuen Feuerwehrfahrzeuge in Hellwege und Clüversborstel für 132. 000 und 76. 000 Euro sind weiter im Haushalt vorgesehen. Auch der Neubau des Feuerwehrhauses in Clüversborstel für 200. 000 Euro wird wie geplant finanziert.

Den größten Teil der Investitionen mit ungefähr 1,5 Millionen Euro verschlingen einige Bauvorhaben in den Schulen. Dabei werden die Erneuerungen der Fenster an mehreren Schulen und der Neubau der Mensa im Gymnasium mit einer halben Million Euro Finanzierungsbedarf den Löwenanteil ausmachen. Bei der Mensa sind die späteren Kostenerstattungen allerdings schon für Folge- Haushalte berücksichtigt. Eine neue Heizungsanlage in der Grundschule Ahausen wurde mit 130 .000 Euro in den Haushalt eingestellt. Auch in die Kläranlage wird weiter investiert, so kostet zum Beispiel der Bau eines Sandfangs 330 .000 Euro.

In der weiteren Haushaltsdebatte signalisierte Stefan Heinrich von den Grünen die Zustimmung zum Haushalt und äußerte ebenfalls den Wunsch, die Schulsozialarbeit weiter zu stärken.

Jan-Christoph Oetjen (FDP) hielt es für bedenklich, dass 50 Prozent der Investitionen durch Kredite finanziert werden. Er wolle auch nicht bei der Schulsozialarbeit sparen, da die Probleme noch mehr geworden seien. Aber eine Ganztagsschule sei zurzeit finanziell nicht realisierbar.

Neben dem Haushalt gab es noch einige Personalien. Für ihr langjähriges Engagement im Rat wurden Klaus Dreyer (SPD), Siegfried Gässler (CDU) und Jan-Christoph Oetjen (FDP) von Bürgermeister Peter Freytag geehrt. Weiter wurde Markus Heuer mit sofortiger Wirkung aus dem Amt als Ortsbrandmeister der Feuerwehr Sottrum auf eigenem Wunsch entlassen.