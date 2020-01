Aus vergangenen Zeiten

Stuckenborstel - Von Matthias Röhrs. Klaus Könsen kann sich noch gut erinnern. Er steht auf dem gefliesten Boden des ehemaligen Gasthauses an der Stuckenborsteler Straße und erzählt aus Stammtisch-Zeiten. Könsen weiß noch genau, wo wer seinen Stammplatz hatte und was der alte Brettmann tat, um eine Runde auszugeben. Könsen verlässt den Raum, steckt aber gleich wieder den Kopf durch die Tür und ruft: „Trunkenbolde!“ Er lacht. „Samstags war hier immer ordentlich was los“, sagt seine Frau, Brigitte Könsen.

Die alte „Gaststätte Könsen“ sieht noch genau so aus wie damals, als Klaus und Brigitte Könsen vor fast 20 Jahren inklusive des Lebensmittelladens direkt nebenan dichtgemacht haben. Hinter dem Tresen hängen Bierkrüge aus Glas und die Boxen der alten, silberfarbenen Telefunken-Stereoanlage. An den Wänden hängen alte Gemälde, die Könsens Onkel Gustav einst gemalt hatte. Sie zeigen Porträts alter Stuckenborsteler oder Szenen, die sich direkt vor dem Haus abgespielt haben. Auf ihnen wird musiziert und getanzt. „Worpsweder Stil“, sagt der Neffe. „Nur leider schlecht beleuchtet“, findet Brigitte Könsen. Die Zeit scheint stehen geblieben zu sein an diesem Ort, der mehr als vier Jahrzehnte das Stuckenborsteler Dorfleben geprägt hat.

+ Brigitte Könsen mit einer alten Werbekarte für Kaffee und Kuchen. Die Grafik stammte vom Onkel ihres Mannes: Gustav Könsen.

Das gilt für beide: Gaststätte und Lebensmittelladen, die nur einen Flur von einander entfernt lagen – und immer noch liegen. 1960 hatte Könsen den Laden zusammen mit seiner Mutter aufgebaut, nachdem er seine Lehre zum Einzelhandelskaufmann abgeschlossen hatte. Damals war es noch ein Bedienladen, ehe die Kunden sich selbst bedienen mussten. Noch heute stehen die alte Schaltgewichtswaage mit Neigungsgewichteinrichtung – Firma „Tacho“, geeicht bis 2003 – und die Aufschnittmaschine auf der Theke. Direkt dahinter: die Bonbongläser. Auch die Regale stehen noch. Auf ihnen findet sich heute allerhand Kram, der in all der Zeit zusammengekommen ist.

„Das war damals der modernste Laden weit und breit“, erinnert sich Klaus Könsen. Noch heute ist der 78-Jährige stolz auf die indirekte Beleuchtung der Waren, was damals wohl keine Selbstverständlichkeit war. 1967 stieg Könsens damals frischgebackene Ehefrau Brigitte in das Familiengeschäft ein. Ab 1985 schmiss sie Kneipe und Laden alleine. Gleichzeitig – nur samstags hatte sie eine Aushilfe. Das sei stressig gewesen, sagt sie heute. „Aber ich habe das immer gerne gemacht.“ Gatte Klaus zog es unterdessen in den Außendienst von Coca Cola in Bremen. Könsen bezeichnet den damals neuen Job als „zweites Standbein“. Den Aufstieg der Supermärkte, die Veränderungen im Lebensmittelmarkt habe er kommen sehen.

+ Waage und Aufschnittmaschine stehen immer noch am alten Platz. Klaus Könsen im kleinen Lebensmittelladen, den er 1960 mit seiner Mutter gegründet hat. Fotos: Röhrs

All die Jahre behauptete man sich gegen die aufkommenden Discounter. Stets stand der Mensch im Mittelpunkt bei Könsens. Zum Beispiel der reisende Franzose, der zuverlässig immer vor Weihnachten Brigitte Könsens Hachez-Regal leergekauft hatte. Oder der Nachbar, der niemals die oberste Bild-Zeitung nahm, sondern immer eine aus der Mitte des Stapels. Oder eben der Stammtisch direkt nebenan. Nur der sei leider nach und nach weggestorben. Gerade für die älteren Generationen war es der Dorfmittelpunkt schlechthin.

Doch noch vor Könsens schwanden die kleinen Lebensmittelläden in der Umgebung. Der Druck durch die großen Ketten wurde zu groß. „Einkaufen hat sich total verändert“, sagt Klaus Könsen.

Als sich dann zum Neujahr 2002 der Wechsel von der D-Mark auf den Euro ankündigte, beschlossen sie, zuzumachen. Nur noch gelegentlich dient die alte Kneipe als Versammlungsort für Stuckenborsteler Vereine – natürlich unentgeltlich.

„Gaststätte und Lebensmittel haben sich gut ergänzt“, so Klaus Könsen rückblickend. Warum hat er sich nach der Schließung nie vom Laden oder von der Gaststätte getrennt? Bei der Gaststätte ist die Sache klar. Es fehle in Stuckenborstel einfach an vergleichbaren Räumen. „Da müssen die in Sottrum mal was machen“, so der zerknirschte Kommentar der beiden. Beim Laden fällt die Antwort wesentlich pragmatischer aus. Klaus Könsen: „Vielleicht ist es Trägheit oder Bequemlichkeit. Aber am Ende hat alles auch Geld gekostet.“ So einfach kann das sein.