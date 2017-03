Ein Verfechter der Liebe

Ahausen - Von Bettina Diercks. Was hatte der Typ für ein Glück: Sänger Mark Polak feierte mit seinem neuen Programm „Love is in the air“ Premiere in Ahausen. Damit wollte der Kulturhof den Frühling begrüßen und der ließ sich, wie bestellt, am Samstag erstmalig mit angenehmen Temperaturen und Windstille kurzfristig im Lande blicken.

Wer Polak schon mal auf der Bühne gesehen hat, dem wird aufgefallen sein, dass neben „Love“ vor allem Aufregung in der Luft lag. Der sonst so souverän wirkende Sonnyboy macht einen gerührten Eindruck, als er sich beim Kulturhof und dem Ahauser Publikum bedankt: „Ich singe Stücke, die ich sonst nicht singe. Denn meine Lieblingssongs sind Balladen. Das ist, wofür mein Herz schlägt.“

Ein mutiger Schritt für den mehrfachen Musical-Hauptdarsteller: „Balladen sind viel schwieriger als Rock“, sagt Polak, der für seine Auftritte als Elvis bekannt ist, im Anschluss an das Konzert gegenüber der Kreiszeitung. Fünf oder sechs Liebeslieder des Abends hatte Polak bis dahin noch niemals live vor Publikum gesungen.

„Ich glaube wirklich an die Liebe. Vor 19 Jahren habe ich das Glück gefunden. Ohne Liebe ist das Leben nichts wert“, philosophiert Polak, der mit „All you need is love“ (Alles, was du brauchst, ist Liebe) der britischen Kult-Rockband „The Beatles“ aus dem Jahr 1967 in den Abend einsteigt.

Bei den ersten Stücken des Abends irritiert die schlechte Aussteuerung. Bei „All you need ist love“ und dem folgenden „Love changes everything“ aus dem nicht besonders erfolgreichen Broadway-Musical „Aspects of Love“ (Andrew Lloyd Webber), wirkt es sogar so, als sei das Mikrofon gar nicht an. Polaks Kollegin und Gastgeberin des Abends, Christina Fry, wirkt ein ebenfalls aufgeregt, bekommt die Sache aber schnell in den Griff.

Polak wirkt authentisch wie niemals zuvor. Der Kulturhof liefert generell von der Bühne bis zu den Sitzreihen eine nur sehr kurze Distanz zwischen Darstellern und Publikum, aber auch so schafft der smarte Amerikaner an diesem Abend zu seinen Zuhörern eine persönliche Nähe. So natürlich, gerührt und unverfälscht war der Balladen-Fan in Ahausen noch niemals zuvor zu sehen worden. Kleine, gelegentliche Engpässe bei den Tonlagen der Werke, werden dem Publikum kaum aufgefallen sein. Und, Polak präsentierte Leonard Cohens Song „Hallelujah“ so, wie er eigentlich gemeinst ist: Emotional und zynisch. Denn Cohens berühmter Song wird in Deutschland oft spirituell jubelnd dargestellt, was der Sänger aber eigentlich eher hinterfragend gemeint hatte. Cohen hatte ein eher ambivalentes Verhältnis zum Glauben. Ihn beschäftigte bis zu seinem Tod immer weder die Frage, weshalb Gott in die für ihn unermesslichen Grausamkeiten auf der Welt nicht eingreift.